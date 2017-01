Greyhound Box Draw For Townsville - Tuesday, 17 January 2017

Race No. 1 Rq Maiden 1000 Tsv 380 H 6:55 PM MH event over 380 metres at Townsville Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GO PRANCER GO - NBT Rhonda Essery 2 VELOCITY HEZZA 2353 22.49 Joan Newnham 3 HOPE HE'S CLASSY 4626 23.14 Robert Reid 4 RHONDA'S DOT - NBT Rhonda Essery 6 SKY LARK 2322 22.18 Michael Hickmott 7 BLOCKER'S ANGEL 7346 22.39 Glen Olsen 8 ZIPPING DONNA - NBT Rhonda Essery

Race No. 2 Rq Maiden 1000 Tsv 380 H 7:15 PM MH event over 380 metres at Townsville Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OILS AIN'T OILS - NBT Rhonda Essery 2 PARIS AUGOGO 8254 22.59 Kevin Wheeler 3 LIL BIT AWESOME 642 NBT Allan Metcalfe 4 ZIPPING OUTLAW 2566 NBT Rhonda Essery 6 ZIPPING QUINT - NBT Rhonda Essery 7 FLYING MOZZIE 737 23.64 Lyn Randall 8 SILVER MOUSE 8775 23.56 Joan Newnham

Race No. 3 Keypower Systems 7:35 PM NOV event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PEARSON PRIDE 6467 22.72 Lyn Randall 2 GOJO MOJO 3342 22.35 Graham Thomson 3 SUPERFORMANCE 31 22.31 Harold Hovi 4 ELITE AND BLACK 1337 22.74 Rhonda Essery 5 RONRAY FLAME 2486 22.46 Justin Reid 6 GO GWAN 1543 22.84 Rhonda Essery 7 INNOCENT MAN 2712 22.07 Glen Olsen 8 CHIEF BOLT 7236 NBT Allan Metcalfe

Race No. 4 Chepa Auto Spares Townsville 7:55 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPER IT MACCA 7886 22.09 John Barrow 2 JACOBITE PHANTOM 8786 22.38 Lyn Randall 3 ALWAYS A DIVA 3856 22.32 Joan Newnham 4 PRIM AND PRIZZY 7774 23.22 Lyn Randall 5 FAMOUS REBEL 6665 22.24 Graham Thomson 6 WILDASH DIDDY 6478 22.64 Isobel Camp 7 SCOTTIE'S GIRL 6458 21.97 Robert Thomson 8 FANTASY FOX 3757 22.89 Matthew Mcguire 9 BRIGHT REBEL 5646 21.96 Robert Thomson 10 SPRING CLOVER 3466 21.91 Joan Newnham

Race No. 5 Town Automatics 5th Grade H 8:15 PM 5H event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 I'M A GIFT 5534 NBT Nancy Maynard 2 CRUSHED ICE 3322 29.19 Robert Lound 3 NEVILLE ROSE 3571 29.04 Matthew Mcguire 4 SAINT'S CHARM 4267 29.93 Graham Thomson 5 LIBERTY LEGS 8313 29.19 Glen Olsen 6 BURNER BANT 3165 30.61 George Tsakissiris 7 SKY BOND 4223 29.59 Rhonda Essery 8 PERFECT SISTER 3727 29.51 Rhonda Essery 9 NOVA PARTY 4347 29.75 Robert Lound 10 CHARLOTTE'S MISS 7445 29.84 Rhonda Essery

Race No. 6 Garrards Horse & Hound 5th Grade… 8:35 PM 5H event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 THRILLA STROKE 2111 NBT Daniel Miles 2 BRUTON MISS 4313 29.21 Robert Lound 3 MAXIMUS HOUDINI 6186 30.17 Rhonda Essery 4 GUNNADOO TWIST 2313 NBT Nancy Maynard 5 FANCY RED 4415 29.94 Graham Thomson 6 MANHATTAN MAID 4443 30.90 Allan Metcalfe 7 DIAMOND FIESTA 2532 29.13 Thomas Jackson 8 AMARDA 3164 30.10 John Barrow 9 RHONDA'S DYNO 4725 29.24 Rhonda Essery 10 ARMADA 3678 29.27 Gary Heath

Race No. 7 Angliss Meats 8:55 PM 4 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VELOCITY LAVINIA 7535 21.99 Joan Newnham 2 BLACK MASS 1334 22.02 Rhonda Essery 3 I'M ALICE 1264 22.10 Michael Clark 4 VINDICATION 1515 22.06 Lyn Randall 5 ASA EL CHAPPO 5814 21.97 Michael Hickmott 6 CABARET TONIGHT 5147 21.92 Jon Forster 7 ASA ENSEE FLY 3763 21.97 Clarence Wilcox 8 PATJACK LOMAR 5258 22.07 Robert Lound

Race No. 8 Lounds Fresh Seafood 9:15 PM 3/4 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPUDNUT 2426 21.91 Robert Thomson 2 KERRIE'S A MINX 4555 21.81 Glen Olsen 3 AMY'S ELITE 6652 22.02 Rhonda Essery 4 ATOMIC OPIE 1361 22.05 George Tsakissiris 5 ASA ABBANDANDO 3222 21.82 Clarence Wilcox 6 FACE TIME 2537 21.78 Glen Olsen 7 FROM THE TAP 8341 21.97 Robert Lound 8 BLUEFIRE CHALICE 7731 21.90 Kevin Wheeler

Race No. 9 Frost & Spark Electrical 9:37 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS LARDIE DA 5723 22.20 Robert Thomson 2 MISS BEAST 7251 22.21 Thomas Jackson 3 SLOW DANCER 6171 22.37 Glen Olsen 4 KNOCKIN' BLUE 4573 22.17 Michael Davies 5 ALL BECAUSE 3323 22.08 Michael Pandelakis 6 SIR REGINALD 5542 22.03 Hayden Dodd 7 EL MALAMUTE 4841 22.26 Joan Newnham 8 SCOTT SPEED 8281 22.52 Rhonda Essery 9 BEAMING BOUNCER 7128 22.02 Greta Thomson 10 EASY OFF 7625 22.04 Michael Davies