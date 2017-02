Greyhound Box Draw For Townsville - Tuesday, 21 February 2017

Race No. 1 Angliss Meats 6:55 PM M event over 380 metres at Townsville Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GO PRANCER GO 2347 22.33 Rhonda Essery 2 ARTS - NBT Harold Hovi 3 OILS AIN'T OILS 652 22.53 Rhonda Essery 4 CROFFTYS CARNAGE 7643 23.21 Lyn Randall 5 HOPE HE'S CLASSY 3746 22.76 Robert Reid 6 BROTHER ROB 223 22.50 Glen Olsen 7 FLYING MOZZIE 7625 23.26 Lyn Randall 8 SILVER MOUSE 7755 23.12 Joan Newnham 9 ZIPPING OUTLAW 5666 23.31 Rhonda Essery 10 SWEET ROXETTE 5767 23.06 Robert Lound

Race No. 2 Waters Abrasive Blasting 7:15 PM NOV event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHIPS AHOY 7335 22.50 Rhonda Essery 2 SUGAR HIT AIVAH 5451 22.49 Jessica Camp 3 INNOCENT MAN 1266 22.07 Glen Olsen 4 STRIKING BIRD 6687 NBT Michael Hickmott 5 NOT A WORD 4774 23.15 Jon Forster 6 OVERRULED 7371 NBT Lyn Randall 7 BARCIA'S HUNT 7642 22.33 Jay Schafer 8 JASPER ROSE 5456 22.19 Joan Newnham 9 I'M ELITE CLASS 1764 22.66 Robert Reid

Race No. 3 T.g.b.o.t.a. 7:35 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RHONDA'S SEA 8874 22.34 Rhonda Essery 2 MISS BEAST 4786 22.21 Thomas Jackson 3 RONRAY BULLET X668 22.32 Justin Reid 4 WATCH THE MAGIC 1857 22.03 Robert Lound 5 PERFECT SISTER 575X 22.31 Rhonda Essery 6 DILSTON BRAE 4488 21.97 George Tsakissiris 7 JACOBITE PHANTOM 6547 22.38 Lyn Randall 8 MADAGASTER 1558 21.94 Clarence Wilcox

Race No. 4 Wallymasters 7:55 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIA MYA MO 7541 22.27 Lyn Randall 2 WHATTA PASS 121 21.96 Glen Olsen 3 EL MALAMUTE 2461 22.26 Joan Newnham 4 ZIPPING JOKER 5865 22.10 Rhonda Essery 5 GUNNADOO TWIST 1387 21.93 Nancy Maynard 6 TOMMY MARKTU 5562 22.29 Robert Lound 7 GOJO MOJO 2211 22.34 Graham Thomson 8 SKY LARK 1213 21.90 Michael Hickmott

Race No. 5 Rossvale Fish & Burger Bar 8:15 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPRING CLOVER 6624 21.91 Joan Newnham 2 PATJACK LOMAR 5853 22.07 Robert Lound 3 AMY'S ELITE 3855 22.02 Rhonda Essery 4 UNIVERSAL ONE 2563 22.07 Kerry Griffin 5 MISS GRAND THEFT 8444 21.94 Michael Davies 6 PRIM AND PRIZZY 4165 22.50 Lyn Randall 7 RUBY'S MAGIC 6375 21.95 Jay Schafer 8 FANCY RED 1237 22.39 Graham Thomson

Race No. 6 Mcguires Racing 8:35 PM 4/5 event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MUTLEY ON FRIDAY 4143 29.02 Joan Newnham 2 LIBERTY LEGS 5444 29.19 Glen Olsen 3 BACK STREET BOY 2422 NBT Harold Hovi 4 BURNER BANT 7145 29.42 George Tsakissiris 5 SUPERFORMANCE 1127 NBT Harold Hovi 6 KERRIE'S A MINX 2611 28.81 Glen Olsen 7 ASA ABBANDANDO X535 28.65 Clarence Wilcox 8 BRUTON MISS 1112 29.17 Robert Lound

Race No. 7 Hickmotts Carpentry Maint 8:55 PM 4 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SLOW DANCER 5114 22.09 Glen Olsen 2 ATOMIC OPIE 1326 22.05 George Tsakissiris 3 MAYWYN ACCOLADES 5131 22.30 John Barrow 4 VELOCITY AIM 3241 22.08 Joan Newnham 5 BERISHA 3416 21.98 Matthew Mcguire 6 SPUDNUT 2423 21.91 Robert Lound 7 ASA EL CHAPPO 4882 21.97 Michael Hickmott 8 VINDICATION 5721 22.06 Lyn Randall

Race No. 8 Garrard's Horse & Hound 5th Grad… 9:12 PM 5F event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NEVILLE ROSE 3624 29.04 Matthew Mcguire 2 AMARDA 4523 29.69 John Barrow 3 CRUSHED ICE 5331 29.19 Robert Lound 4 RONRAY FLAME 1172 29.51 Justin Reid 5 DIAMOND FIESTA 2232 29.13 Thomas Jackson 6 OLD MATERIAL 6314 29.69 Jon Forster 7 MANHATTAN MAID 1623 29.70 Allan Metcalfe 8 VELOCITY LAVINIA 6251 29.23 Joan Newnham 9 SIR REGINALD 7155 29.84 Hayden Dodd 10 BURNER BANT 7145 29.42 George Tsakissiris

Race No. 9 Bohle Barn Hotel & Motel 9:33 PM 4/5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MACADAM 4483 22.05 Rhonda Essery 2 FREDRIK 6173 22.03 Henry Parker 3 OMEGA CLOVER 5888 23.47 Jon Forster 4 FROM THE TAP 6652 21.97 Robert Lound 6 PUMA CLOUD 2844 21.94 Michael Fusco 7 FARMOR GREENIES 6186 21.93 Robert Reid 8 ZIPPING CARLTON 5437 21.88 George Tsakissiris