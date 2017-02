Greyhound Box Draw For Townsville - Tuesday, 28 February 2017

Race No. 1 Angliss Meats 6:55 PM M event over 380 metres at Townsville Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OILS AIN'T OILS 6524 22.53 Rhonda Essery 2 ARTS 3 23.00 Harold Hovi 3 MR. MERVE - NBT Heath Ardle 4 FLYING MOZZIE 6256 23.22 Lyn Randall 5 TRAVELLIN' MAN - NBT Robert Thomson 6 PARIS AUGOGO 8254 22.59 Kevin Wheeler 7 RIFF - NBT Harold Hovi 8 SWEET ROXETTE 5767 23.06 Robert Lound 9 CROFFTYS CARNAGE 6438 23.21 Lyn Randall 10 FIDDY BUCKS 687 NBT Michael Pandelakis

Race No. 2 Bohle Barn Hotel & Motel 7:15 PM NOV event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 INNOCENT MAN 2662 22.07 Glen Olsen 2 GO PRANCER GO 3471 22.33 Rhonda Essery 3 PEARSON PRIDE 7435 22.72 Lyn Randall 4 BARCIA'S HUNT 6424 22.33 Jay Schafer 5 OVERRULED 3715 23.19 Lyn Randall 6 I'M ELITE CLASS 1764 22.66 Robert Reid 7 SUGAR HIT AIVAH 451X 22.49 Jessica Camp 8 JASPER ROSE 4563 22.19 Joan Newnham 9 ZAMBEZI GIRL 6574 22.59 Lyn Randall 10 NOT A WORD 7746 23.15 Jon Forster

Race No. 3 Doug Warrington 7:35 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STREAKS OF GOLD 6435 22.10 Gavin Mcdougall 2 CABARET TONIGHT 5277 21.92 Jon Forster 3 LITTLE MAKRIL 7264 NBT Darren Taylor 4 HE TELLS LIES 5144 NBT Greta Thomson 5 WATCH THE MAGIC 1857 22.03 Robert Lound 6 SPRING CLOVER 6245 21.91 Joan Newnham 7 SCOTTIE'S GIRL 5826 21.97 Robert Thomson 8 GAGAN NANCY 3443 NBT Kevin Wheeler 9 GIVEAWAY LASS 5555 22.52 Peter Milani 10 SINGLE SHOT 3676 22.57 Lyn Randall

Race No. 4 Tella Photography 7:55 PM 4/5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING CARLTON 4375 21.88 George Tsakissiris 2 MAYWYN ACCOLADES 1317 22.30 John Barrow 3 NOVA PARTY 2116 22.20 Robert Lound 4 OLD MATERIAL 3148 22.02 Jon Forster 5 MAGIC MILLAH 5441 NBT Kaye Taylor 6 EL MALAMUTE 4612 22.26 Joan Newnham 7 MADAGASTER 5581 21.94 Clarence Wilcox 8 RHONDA'S DYNO 3372 22.35 Rhonda Essery 9 ZAMBEZI GIRL 6574 22.59 Lyn Randall 10 THANK YOU POP 6775 22.00 Rhonda Essery

Race No. 5 Rq Young Guns Tsv 498 H 8:15 PM OPENH event over 498 metres at Townsville Of $1,440 Prizemoney.

1st: $1,008 2nd: $288 3rd: $144. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GO GWAN 3155 NBT Rhonda Essery 2 BROTHER ROB 2232 NBT Glen Olsen 3 TOP TELLER 3311 NBT John Thurlow 4 WHATTA PASS 1211 NBT Glen Olsen 6 ARE JAY DUREE 3563 NBT Kaye Taylor 7 BACK STREET BOY 4227 29.91 Harold Hovi 8 DIAMOND FIESTA 2323 29.13 Thomas Jackson

Race No. 6 Rq Young Guns Tsv 498 H 8:35 PM OPENH event over 498 metres at Townsville Of $1,440 Prizemoney.

1st: $1,008 2nd: $288 3rd: $144. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARE JAY DEE 32 NBT Darren Taylor 2 SUPERFORMANCE 1278 29.97 Harold Hovi 3 RONRAY FLAME 1726 29.51 Justin Reid 4 SLOW DANCER 1141 NBT Glen Olsen 6 CHIPS AHOY 3351 NBT Rhonda Essery 7 SAINT'S CHARM 3467 29.84 Graham Thomson 8 BURNER BANT 4515 29.42 George Tsakissiris

Race No. 7 Tarquin Neal 8:55 PM 4/5 event over 498 metres at Townsville Of $1,260 Prizemoney.

1st: $882 2nd: $252 3rd: $126. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZOE 1166 29.55 Darren Taylor 2 VELOCITY LAVINIA 2514 29.23 Joan Newnham 3 CRUSHED ICE 3111 29.19 Robert Lound 4 LIBERTY LEGS 4443 29.19 Glen Olsen 5 BLACK AS TAR 1656 NBT Darren Taylor 6 ASA ABBANDANDO 5352 28.65 Clarence Wilcox 7 KERRIE'S A MINX 6116 28.81 Glen Olsen 8 MUTLEY ON FRIDAY 1431 29.02 Joan Newnham 9 IT'S HIS JOB 2631 29.53 John Thurlow

Race No. 8 Wee Win Kennels 9:12 PM 3/4 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FARMOR GREENIES 1862 21.93 Robert Reid 2 BEAMING BOUNCER 8115 22.02 Greta Thomson 3 THEY WATCH 2284 21.97 Darren Taylor 4 AMY'S ELITE 8551 22.02 Rhonda Essery 5 FREDRIK 1731 22.03 Henry Parker 6 BLUEFIRE CHALICE 7317 21.90 Kevin Wheeler 7 VELOCITY AIM 2415 22.08 Joan Newnham 8 ATOMIC OPIE 3263 22.05 George Tsakissiris

Race No. 9 Nathan Richards 9:37 PM 5 event over 380 metres at Townsville Of $1,080 Prizemoney.

1st: $756 2nd: $216 3rd: $108. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SENORITA REGINA 7376 22.69 Jay Schafer 2 SIENNA'S MISS 7487 22.68 Michael Davies 3 CAPTAIN DJAY 5324 22.35 Clarence Wilcox 4 NO WORRIES BUDDY 3624 22.98 Peter Milani 5 TOMMY MARKTU 5624 22.29 Robert Lound 6 RHONDA'S SEA 8744 22.34 Rhonda Essery 7 SMOOTH FLAME 3284 22.15 Robert Thomson 8 MISS BEAST 7862 22.21 Thomas Jackson 9 ZAMBEZI GIRL 6574 22.59 Lyn Randall 10 ZIPPING JOKER 8656 22.10 Rhonda Essery