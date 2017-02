Greyhound Box Draw For Gawler - Sunday, 12 February 2017

Race No. 1 Michaelkris Real Estate Maiden S… 6:23 PM M event over 400 metres at Gawler Of $670 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $155 3rd: $115. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YOUNG BLOOD 7887 24.33 Alan Randall 2 ASTON NAFRETITI 8848 23.77 June Sharpe 3 DIABOLIC LADY 686 NBT Gary Pidgeon 4 SWEET SERENADE 5757 23.78 Leslie Bates 5 LONG GULLY LOZ 467 23.84 Kenneth Gill 6 BUMPY HAYRIDE 8675 23.97 David Perry 7 RALOO BARBARA 5576 23.69 Robin Harnas 8 BLOOD BROTHER 288 NBT Alan Randall

Race No. 2 Dinky Di Web Designs Maiden Stak… 6:42 PM M event over 400 metres at Gawler Of $670 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $155 3rd: $115. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPRING LEESA 5266 23.80 Tony Hinrichsen 2 CASHED UP 5873 23.76 Gary Pidgeon 3 ZANTHEA 6587 23.38 Cosimo Lopresto 4 CRINKLE CUT 6625 23.37 Todd Kelly 5 PORT BOY 358 23.56 Desmond Hockley 6 MOONAHCULLAH 8324 23.56 Adam Manton 7 LONG GULLY KAREN 583 23.83 Kenneth Gill 8 NITRO KIST 4634 23.51 Kiah Hurley

Race No. 3 Winning Formula Open Maiden Seri… 7:04 PM M event over 400 metres at Gawler Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STOP START GO 1 23.62 Robert Isaacson 2 EL SERENA 5232 23.22 David Perry 3 RED FAITH 3 23.73 Ross Panagiotou 4 VICTA SCHADOW 3352 23.29 Ronald Schadow 5 WALTHARIUS 1 23.44 Paula Hearnden 6 PADDY NORRIS 4352 23.48 Leslie Bates 7 WHACKIN' THEO 31 23.25 Nicole Newlyn 8 KIOWA BIG BOW 3 23.83 Bozidar Stamenkovic 9 LONG GULLY KAREN 583 23.83 Kenneth Gill 10 TOPHER GEE 4 23.85 Robin Harnas

Race No. 4 The Bunyip (n/p) Stake Pr2 Divis… 7:29 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $700 Prizemoney.

1st: $410 2nd: $165 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SOPHIE TYSON 3263 22.95 Tony Lagana 2 USAIN'S SQUEEZE 4185 23.61 Nicole Newlyn 3 APRIL'S PEARLAH 3182 23.31 Steven Brook 4 FINE DELICACY 6745 23.06 Renata Maruszczyk 5 HONKY TONK GAL 4663 NBT Bruce Lellmann 6 TEN PIN CAM 7126 23.77 Steven Brook 7 KOOMBOOYANA SONG 3572 22.85 Bozidar Stamenkovic 8 ECCLEFECHAN 4334 23.17 Kelvin Stott 9 PRECIOUS TYSON 1728 22.86 Tony Lagana 10 I'M ZOOLANDER 1617 22.83 Kenneth Trowbridge

Race No. 5 Kingsford Hotel (n/p) Stake Pr2 … 7:49 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $715 Prizemoney.

1st: $415 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PERUZZI 7451 23.44 Yvonne Maxwell 2 RHYNSTONE ASHLEY 5673 22.94 Anthony Fry 3 SILVERBAND FALLS 6625 22.92 Jamie Quinlivian 4 ANY HOO 8446 23.24 Todd Kelly 5 MAGIC TRAIN 5632 22.91 Sharyn Gray 6 CHOBANI 7778 23.47 Todd Kelly 7 GANADOR 6575 23.31 Ross Panagiotou 8 HE'S A DUDE 28X8 23.84 Tim Richards

Race No. 6 Michaelkris Real Estate (n/p) St… 8:11 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $715 Prizemoney.

1st: $415 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAGICAL BOB 6824 22.91 Desmond Hockley 2 GAWKER BALE 8334 23.17 Scott Feltus 3 TRIGGER BLING 4658 23.10 Troy Murray 4 SWEET SAVAGE 4516 22.54 Jamie Quinlivian 5 TEMERITY 4851 23.04 Yvonne Maxwell 6 BETTA WATCH THAT X463 23.17 Desmond Hockley 7 COOL CONNER 7732 23.23 Yvonne Maxwell 8 SNATCH AND GRAB 7441 23.12 Tony Hinrichsen 9 MOLLY MCBAIN 3254 22.92 Todd Kelly 10 ZAMBORA DYNAMO 2341 22.80 Rebecca Mcauley-fry

Race No. 7 Northern Suburbs Glass Service (… 8:34 PM 6 event over 531 metres at Gawler Of $700 Prizemoney.

1st: $410 2nd: $165 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HILARIA 1877 31.99 Steven Brook 2 YARRAMUNDI MILLA 7457 31.05 Leslie Bates 3 BLITZING JET 8884 NBT Scott Feltus 4 IT'S NO MYTH 1685 31.67 Todd Kelly 5 MAGIC MISSY 7288 31.57 Renata Maruszczyk 6 BOGAN AT HEART 5784 31.79 Kelvin Douglas 7 BAA NONE 7586 31.41 Karen Wittholz 8 LIKE A TORNADO 6724 31.38 Steve Hoffman 9 LADY BALE 5377 32.16 Kevin Bewley 10 AVATAR YAPPA 2737 31.87 Kevin Bewley

Race No. 8 Nixons Function Centre (n/p) Sta… 8:52 PM 5 event over 531 metres at Gawler Of $715 Prizemoney.

1st: $415 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC WONDER 5747 31.36 Tim Richards 2 BABYLON REDEEMER 3377 31.28 Tony Lagana 3 ZIPPING FEE FEE 6514 31.18 Steven Brook 4 SUNNYSIDE JAY 2444 31.58 Christopher Martin 5 PADDY MCBAIN 5642 31.56 Todd Kelly 6 BEKIM VAPOUR 7245 31.13 Kelvin Douglas 7 THREE DAY SHADOW 7852 31.76 Scott Feltus 8 BAA BAA RA 1788 31.46 Michael Wittholz 9 TAHLO 3667 31.02 Jamie Quinlivian 10 GARRY MCBAIN 2565 31.30 Todd Kelly

Race No. 9 Arclight Photography (n/p) Stake… 9:17 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $700 Prizemoney.

1st: $410 2nd: $165 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REGIS MISS 7354 23.22 Brian Styles 2 DOLCE NERO 8668 23.25 Kelvin Stott 3 DELIGHTFUL STAR 6485 23.86 Renata Maruszczyk 4 LENIRA LADY 8366 NBT Gary Pidgeon 5 BLACK ORLOV 5761 24.28 David Hall 6 SON OF HAYRIDE 1854 NBT David Perry 7 OUR BLUE SHELLY 5664 23.41 Gary Pidgeon 8 BALLY REBEL 5868 23.06 Anthony Fry