Greyhound Box Draw For Gawler - Sunday, 15 January 2017

Race No. 1 Winning Formula Open Maiden Seri… 6:01 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PARADIGM 2646 23.44 Kiah Hurley 2 TIME WARP - NBT Robert Isaacson 3 MY BOY TYLER - NBT Robert Isaacson 4 LONG GULLY LEO 2 23.00 Paula Hearnden 5 FULLY FRIED 7535 23.51 Todd Kelly 6 I'M BATMAN - NBT Kenneth Trowbridge 7 JUST GOT 'EM - NBT Paul Fagan 8 VICTA SCHADOW 6263 23.64 Ronald Schadow 9 BLESSED JUSTICE 7856 23.80 Karon Blakemore 10 OLIVIA MARLOW 877 NBT Kevin Murnane

Race No. 2 Winning Formula Open Maiden Seri… 6:21 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAZ'S MITZI 5434 NBT Karen Miegel 2 SANDY LAGOON 3452 23.51 Sidney Topp 3 SALLY'S GIRL - NBT Robert Isaacson 4 DIXIE CHICK - NBT Robert Isaacson 5 HEADING MY WAY - NBT Troy Murray 6 CASHED UP 6358 23.76 Gary Pidgeon 7 TRAVESTON - NBT Kim Johnstone 8 CRINKLE CUT 6278 23.88 Todd Kelly 9 ASTON NAFRETITI 758 NBT June Sharpe 10 BUMPY HAYRIDE 8 NBT David Perry

Race No. 3 Goty Feb 10 @ Gawler Juvenile St… 6:42 PM JUV event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 POLISHED JEWEL 7426 23.46 Kim Johnstone 2 ASTON FABIO 7583 23.24 Leanne Fagan 3 CAPE THUNDER 187 NBT Brian Styles 4 LIBBY RAIDER 13 NBT Paula Hearnden 5 VICTA KATE 1478 23.46 Ronald Schadow 6 VICTA WINK 2545 23.33 Ronald Schadow 7 I'M ZOOLANDER 7121 23.02 Kenneth Trowbridge 8 VICTA MATT 2626 23.36 Ronald Schadow

Race No. 4 Michaelkris Real Estate Stake Pr… 7:03 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRAZY BARRET 184 NBT Paul Fagan 2 CHEEKY ELLYSE 7376 23.40 Brian Clarke 3 ASTON KIFI 2174 23.75 Leanne Fagan 4 KATIES EMPIRE 4216 23.63 Kevin Murnane 5 TWINKLE TOE GIRL 8833 23.19 Ashley Furner 6 SENNI BONES 4652 NBT Artemio Ieraci 7 IMA BOGAN X642 23.49 Rebecca Mcauley-fry 8 LONG GULLY HELEN 16 NBT Paula Hearnden 9 SWEET CHLOE 7765 23.54 Todd Kelly 10 HAYRIDE RAMPE 7486 24.03 David Perry

Race No. 5 The Bunyip Grade 5 Series H Pr2 … 7:27 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BACKPACKER 4444 22.77 Troy Murray 2 UNIVERSITY TAB 6586 22.87 Artemio Ieraci 3 NEW AGE BOGAN 3387 22.88 Rebecca Mcauley-fry 4 SUPER VELOCE 5677 22.94 Kevin Bewley 5 SHORT MESS 5354 23.21 Donald Turner 6 MR. IGNITION 5632 22.93 Douglas Frith 7 MAGICAL BOB 1256 23.02 Desmond Hockley 8 PRANCER DANCER 2321 NBT Paul Fagan 9 MISSY MCBAIN 4576 22.98 Todd Kelly 10 PERUZZI 8774 23.46 Yvonne Maxwell

Race No. 6 Dinky Di Web Designs Grade 5 Ser… 7:51 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RED LAGOON 8221 23.12 Sidney Topp 2 DANA MORK 3784 23.38 Scott Feltus 3 CHOBANI 2777 23.47 Todd Kelly 4 PERSUADER 1888 23.72 Troy Murray 5 HALO HAZE 2882 23.02 Artemio Ieraci 6 PRISCILLA MARY 6266 22.95 Kim Johnstone 7 LEKTRA ELUSIVE 4364 23.47 Vadim Roz 8 GIBBALONEY 4455 23.27 Edward Wood 9 AT THE SAVOY 3687 23.11 Anthony Fry 10 SUGAR HIT MACEY 8878 23.64 Donald Turner

Race No. 7 Kingsford Hotel Grade 5 Series H… 8:10 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VICTA JACK 1741 23.29 Ronald Schadow 2 CRAZY NITRO 4525 23.23 Scott Feltus 3 ASA JACK KEENE 3178 23.74 Trevor Jessup 4 MOLLY MCBAIN 6415 22.98 Todd Kelly 5 WARM COCONUT PIE 6443 23.19 Rebecca Mcauley-fry 6 MR. PRIMATE 4476 NBT Paul Fagan 7 OH NO BETA 1813 22.69 Raymond Murray 8 LIQUID CLUB 3183 22.64 Kevin Bewley 9 MAYBE ONCE 5855 23.06 Todd Kelly 10 ROCKSTAR ELLE 1588 23.12 Sharyn Gray

Race No. 8 Arclight Photography Stake Pr2 D… 8:35 PM 4 event over 400 metres at Gawler Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JUST IN HODGES 5446 23.05 Scott Feltus 2 SON OF HELGA 3741 23.13 Kevin Bewley 3 TODD BLESS 4213 22.80 Todd Kelly 4 MAGGIE'S EMPIRE 2654 22.83 Kevin Murnane 5 MATILDA TAYLOR 853X 22.86 Sharyn Gray 6 MY GIRL SAMBIA 3347 22.93 Donald Turner 7 HE'S INNOCENT 6144 23.26 Donald Turner 8 BLITZING BAILEY 4714 22.83 Kevin Bannear

Race No. 9 Northern Suburbs Glass Service S… 8:51 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CYRIL BEAST 6441 22.98 Ben Rawlings 2 BATHURST BOGAN 6362 23.19 Kim Johnstone 3 AGENT KEEN 4613 23.35 Leanne Fagan 4 YARAMUNDI DOMINO 1478 23.70 Todd Kelly 5 VICTA OLLIE 1186 23.29 Ronald Schadow 6 STEVIE ROCKS 5452 23.30 Kevin Murnane 7 ANOTHER MAI 2232 NBT Donald Turner 8 EMERLEY ICE 2316 23.02 Judith Hurley 9 HAYRIDE RAMPE 7486 24.03 David Perry 10 SARDONYX 8748 23.17 Rebecca Mcauley-fry

Race No. 10 Water Search Stake Pr2 Division3 9:14 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BAYSIDE JAZZ 4615 23.76 Kevin Murnane 2 ELITE CHAOS 2332 23.16 Ben Rawlings 3 PORT SIDE 3582 NBT Allen Miegel 4 ARDOCH 5268 23.71 Gary Pidgeon 5 FINE DELICACY 4512 23.06 Renata Maruszczyk 6 JAK AND COOL 7137 23.34 Nicole Newlyn 7 MACKINLAY 3447 23.26 Kevin Bewley 8 RACHEL ZANE 3832 23.13 Kim Johnstone 9 BALLY REBEL 8558 23.06 Anthony Fry 10 SWEET CHLOE 7765 23.54 Todd Kelly

Race No. 11 Nixons Function Centre Stake Pr2… 9:37 PM 5 event over 531 metres at Gawler Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OAKY DOAKS 7475 30.97 Wayne Ryan 2 BLACK ARJAY 4461 NBT Colin Swain 3 TEMERITY 6423 31.24 Yvonne Maxwell 4 ALL'S WELL 4144 31.85 Edward Wood 5 BIT SAUCY 7737 32.13 Artemio Ieraci 6 WONDER LACE 3764 31.07 Ross Panagiotou 7 CHARLI'S ELLA 8742 31.48 Kim Johnstone 8 BEKIM VAPOUR 1537 31.13 Kelvin Douglas 9 GARRY MCBAIN 6X58 31.32 Todd Kelly 10 DOVETON BOBO 5657 31.12 Kevin Bewley