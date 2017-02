Greyhound Box Draw For Gawler - Sunday, 19 February 2017

Race No. 1 The Bunyip Maiden Stake Pr2 Divi… 6:12 PM M event over 400 metres at Gawler Of $670 Prizemoney.

1st: $400 2nd: $155 3rd: $115. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PARADIGM 6475 23.44 Kiah Hurley 2 BLOOD BROTHER 2885 23.94 Alan Randall 3 BUMPY HAYRIDE 7566 23.97 David Perry 4 WELCOME STORM 8685 23.89 Douglas Frith 5 DIABOLIC LADY 6867 24.62 Gary Pidgeon 6 ZANTHEA 5877 23.38 Cosimo Lopresto 7 SKINNY MEL 6575 23.62 Paula Hearnden 8 UKULELE LADY 2475 23.76 Kelvin Stott

Race No. 2 Kingsford Hotel Maiden Stake Pr2… 6:29 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHOICE - NBT Todd Kelly 2 YOUNG BLOOD 8872 23.61 Alan Randall 3 CASHED UP 8734 23.76 Gary Pidgeon 4 PORT BOY 3583 23.56 Desmond Hockley 5 TIGER'S EMPIRE 675 23.95 Kevin Murnane 6 HOLD FIRE 8 NBT Todd Kelly 7 KEIRA'S DELIGHT 87 24.26 Brian Styles 8 PADDY NORRIS 5245 23.48 Leslie Bates

Race No. 3 Arclight Photography Maiden Stak… 6:51 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LITTLE BRITTAIN 8 24.60 Desmond Hockley 2 OLIVIA MARLOW 877 NBT Kevin Murnane 3 CRINKLE CUT 2565 23.37 Todd Kelly 4 VICTA SCHADOW 3523 23.29 Ronald Schadow 5 TRON'S EMPIRE 8738 23.91 Kevin Murnane 6 HAYVILLE MAXIMUS X NBT Colin Swain 7 IMA SMITHY 2 NBT Robyn Mackellar 8 CHIPPIES MISS - NBT Todd Kelly

Race No. 4 Michaelkris Real Estate (n/p) St… 7:06 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $700 Prizemoney.

1st: $410 2nd: $165 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HONKY TONK GAL 6636 23.56 Bruce Lellmann 2 DOLCE VENTU 3555 23.21 Kelvin Stott 3 VICTA KATE 7845 23.44 Ronald Schadow 4 CAPE THUNDER 5627 23.48 Brian Styles 5 HAYRIDE RAMPE 6526 23.62 David Perry 6 KATIES EMPIRE 2844 23.63 Kevin Murnane 7 LEKTRA BOOTS 5734 24.08 Kelvin Douglas 8 VICTA SARA 345X 23.21 Ronald Schadow 9 SENNI BONES 4426 23.20 Artemio Ieraci 10 DODGY COOKIE 4827 23.34 Todd Kelly

Race No. 5 Dinky Di Web Designs Stake Pr2 D… 7:21 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CINDY TYSON 4753 23.30 Tony Lagana 2 WHACKIN' THEO 314 23.25 Nicole Newlyn 3 IZZY HARRY 4262 23.28 Trevor Jessup 4 DELIGHTFUL STAR 4853 23.86 Renata Maruszczyk 5 REGIS MISS 3542 23.22 Brian Styles 6 WALTHARIUS 11 23.22 Paula Hearnden 7 ANTOINE 5367 NBT Alan Randall 8 IT'S NO MYTH 6853 23.17 Todd Kelly 9 VICTA OLLIE 1868 23.29 Ronald Schadow 10 STACK THE ACES 2455 NBT Bruce Lellmann

Race No. 6 Northern Suburbs Glass Service S… 7:41 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASTON ASTEROID 1123 22.87 Raymond Murray 2 LONG GULLY JONNY 3265 22.65 Paula Hearnden 3 TWINKLE TOE GIRL 3511 22.82 Ashley Furner 4 JAK AND COOL 7137 23.34 Nicole Newlyn 5 VICTA MATT 6271 22.97 Ronald Schadow 6 BEST IN RED 8312 23.10 Renata Maruszczyk 7 LONG GULLY KAREN 5831 23.50 Kenneth Gill 8 PRECIOUS TYSON 7284 22.86 Tony Lagana 9 BIG TEX 2485 23.06 Kevin Murnane 10 USAIN'S SQUEEZE 1855 23.51 Nicole Newlyn

Race No. 7 Greyhound Adoption Program Sa St… 8:04 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOLLY MCBAIN 2545 22.92 Todd Kelly 2 SWEET SAVAGE 5165 22.54 Jamie Quinlivian 3 UNIVERSITY TAB 8624 22.87 Artemio Ieraci 4 SILVERBAND FALLS 6253 22.92 Jamie Quinlivian 5 EMERLEY DRYAD 6237 22.73 Judith Hurley 6 MAGICAL BOB 8242 22.91 Desmond Hockley 7 MAGIC TRAIN 6322 22.91 Sharyn Gray 8 COOL CONNER 7324 23.23 Yvonne Maxwell 9 GAWKER BALE 3346 23.17 Scott Feltus

Race No. 8 Nixons Function Centre Mixed Sta… 8:23 PM 3/4/5 event over 400 metres at Gawler Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PEARL BLONDE 2177 22.79 Michael Giniotis 2 PERUZZI 4511 23.21 Yvonne Maxwell 3 BATTY ALLEN 1633 23.18 Trevor Jessup 4 JACKO'S REPLY 3356 22.93 Christopher Martin 5 OH NO BETA 1176 22.69 Raymond Murray 6 SIGNAL PEAK 8823 22.68 Jamie Quinlivian 7 MACALONEY 1124 22.70 Robyn Mackellar 8 EMERLEY SPRITE 7367 22.65 Judith Hurley 9 GAWKER BALE 3346 23.17 Scott Feltus

Race No. 9 The Bunyip (n/p) Stake Pr2 Divis… 8:39 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $700 Prizemoney.

1st: $410 2nd: $165 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ECCLEFECHAN 3468 23.17 Kelvin Stott 2 SWEET CHLOE 6478 23.48 Todd Kelly 3 BALLY REBEL 8686 23.06 Anthony Fry 4 ORACLE OF OMAHA 4877 23.75 Kelvin Douglas 5 STEVIE ROCKS 5265 23.30 Kevin Murnane 6 OUR BLUE SHELLY 6645 23.41 Gary Pidgeon 7 FINE DELICACY 7454 23.06 Renata Maruszczyk 8 VICTA WINK 5458 23.33 Ronald Schadow 9 SENNI BONES 4426 23.20 Artemio Ieraci 10 DODGY COOKIE 4827 23.34 Todd Kelly

Race No. 10 Kingsford Hotel (n/p) Stake Pr2 … 8:57 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $715 Prizemoney.

1st: $415 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHOBANI 7887 23.47 Todd Kelly 2 WARM COCONUT PIE 3586 23.19 Rebecca Mcauley-fry 3 VICTA JACK 1867 23.29 Ronald Schadow 4 GANADOR 5755 23.31 Ross Panagiotou 5 RHYNSTONE ASHLEY 6738 22.94 Anthony Fry 6 HE'S A DUDE 8X84 23.42 Tim Richards 7 SWEEPING STRIKES 4378 22.98 Kenneth Trowbridge 8 MISSY MCBAIN 7878 22.98 Todd Kelly

Race No. 11 Michaelkris Real Estate (n/p) St… 9:12 PM 6 event over 531 metres at Gawler Of $700 Prizemoney.

1st: $410 2nd: $165 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAGIC MISSY 2888 31.57 Renata Maruszczyk 2 LONG GULLY KASEY 8477 31.24 Paula Hearnden 3 YARRAMUNDI MILLA 4576 31.05 Leslie Bates 4 BLITZING JET 8847 32.22 Scott Feltus 5 SPRING SHOT 6866 31.96 Todd Kelly 6 STORMY MOMENT 6454 32.19 Kelvin Douglas 7 ANY HOO 4466 31.67 Todd Kelly 8 ALEJANDRO 7858 31.58 Rebecca Mcauley-fry 9 BARNABY JONES 1642 31.64 Trevor Jessup