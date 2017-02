Greyhound Box Draw For Gawler - Sunday, 26 February 2017

Race No. 1 Michaelkris Real Estate Maiden S… 6:17 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOPHER GEE 45 23.85 Robin Harnas 2 TRON'S EMPIRE 7382 23.82 Kevin Murnane 3 YORKE DIAMOND 5 NBT John Rees 4 PARADIGM 7564 23.44 Kiah Hurley 5 DIXIE CHICK 87 24.10 Robert Isaacson 6 CHOICE 7 24.51 Todd Kelly 7 GREEN THIEF - NBT Artemio Ieraci 8 MOONAHCULLAH 8324 23.56 Adam Manton 9 SWEET SERENADE 7578 23.78 Leslie Bates 10 WELCOME STORM 6856 23.89 Douglas Frith

Race No. 2 Dinky Di Web Designs Maiden Stak… 6:39 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRINKLE CUT 5655 23.37 Todd Kelly 2 MILES PER GALLON 2455 24.04 Paul Fagan 3 FAITH TO SHINE 7576 23.80 Rebecca Mcauley-fry 4 RELLIM DIESEL 4 NBT Petar Jovanovic 5 CHIPPIES MISS 7 24.75 Todd Kelly 6 TIGER'S EMPIRE 7573 23.87 Kevin Murnane 7 HAYVILLE MAXIMUS X4 23.95 Colin Swain 8 KNIGHT'S REALM 577 23.85 Cosimo Lopresto 9 WELCOME STORM 6856 23.89 Douglas Frith 10 SWEET SERENADE 7578 23.78 Leslie Bates

Race No. 3 The Bunyip Maiden Stake Pr2 Divi… 7:02 PM M event over 400 metres at Gawler Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RIPPER FAN SAM 6365 NBT Alan Randall 2 SKINNY MEL 5755 23.62 Paula Hearnden 3 OLIVIA MARLOW 8773 23.94 Kevin Murnane 4 YARRAMUNDI ABBY - NBT Vadim Roz 5 LITTLE BRITTAIN 86 24.47 Desmond Hockley 6 RED FAITH 37 23.73 Ross Panagiotou 7 RIP IT RALPH 3325 23.19 Adam Manton 8 HOLD FIRE 85 24.18 Todd Kelly 9 SWEET SERENADE 7578 23.78 Leslie Bates 10 WELCOME STORM 6856 23.89 Douglas Frith

Race No. 4 Kingsford Hotel Stake Pr2 Divisi… 7:24 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASTON ASTEROID 1232 22.87 Raymond Murray 2 AGENT KEEN 1448 22.95 Leanne Fagan 3 CRACKDOWN 6357 NBT Petar Jovanovic 4 VICTA OLLIE 8681 23.20 Ronald Schadow 5 YORKE EXPRESS 4246 22.93 Jennifer Rees 6 BEST IN RED 3128 23.10 Renata Maruszczyk 7 LONG GULLY JONNY 6524 22.65 Paula Hearnden 8 APRIL'S PEARLAH 8221 23.31 Steven Brook 9 PLAY YOUR ACE 7788 23.02 Charles Adcock 10 SWEET CHLOE 4788 23.48 Todd Kelly

Race No. 5 Arclight Photography Stake Pr2 D… 7:48 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VICTA MATT 7143 22.97 Ronald Schadow 2 FINE DELICACY 4543 23.06 Renata Maruszczyk 3 DAKOTA ROSE 1827 23.09 Cosimo Lopresto 4 PORT SIDE 3422 23.00 Allen Miegel 5 FRUITCAKE 8544 23.34 Sharyn Gray 6 IMA BOGAN 4745 23.48 Rebecca Mcauley-fry 7 ASTON FABIO 4114 22.79 Leanne Fagan 8 RUTHLESS LAWLER 4862 23.13 Nicole Newlyn 9 SWEET CHLOE 4788 23.48 Todd Kelly 10 PLAY YOUR ACE 7788 23.02 Charles Adcock

Race No. 6 Nixons Function Centre Mixed Sta… 8:10 PM 4/5 event over 400 metres at Gawler Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TODD BLESS 7318 22.67 Todd Kelly 2 EMERLEY DRYAD 237X 22.73 Judith Hurley 3 FABREVALE 1732 22.64 Eva Sherriff 4 JACKO'S REPLY 5634 22.93 Christopher Martin 5 WARRIOR OF OZ 8663 23.07 Tony Hinrichsen 6 GUN MCBAIN 1652 22.49 Todd Kelly 7 MR. IGNITION 1165 22.90 Douglas Frith 8 OH NO BETA 1763 22.69 Raymond Murray 9 ANY HOO 4667 23.24 Todd Kelly 10 CHOBANI 8875 23.47 Todd Kelly

Race No. 7 Northern Suburbs Glass Service S… 8:34 PM 6 event over 531 metres at Gawler Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LONG GULLY KASEY 4771 31.24 Paula Hearnden 2 WHERE'S MINI 1167 31.13 Narvette Treloar 3 EMERLEY COSMIC 4348 31.53 Judith Hurley 4 IT'S NO MYTH 8534 31.67 Todd Kelly 5 LONG GULLY INDI 2648 31.31 Paula Hearnden 6 HALT 1663 31.29 Tony Hinrichsen 7 SHORT MESS 4552 31.40 Steven Brook 8 YORKE RAIDER 1667 31.14 John Rees 9 TEN PIN CAM 2677 31.29 Steven Brook 10 YARRAMUNDI MILLA 7664 31.05 Leslie Bates

Race No. 8 Greyhound Adoption Program Sa Mi… 8:55 PM 4/5 event over 531 metres at Gawler Of $990 Prizemoney.

1st: $690 2nd: $200 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BEKIM VAPOUR 2452 31.13 Kelvin Douglas 2 ELISHA'S DELIGHT 6143 31.11 John Rees 3 CRIS TYSON 3637 31.14 Tony Lagana 4 JIMMY MCBAIN 4766 31.16 Todd Kelly 5 WOTA CHILL 2821 30.91 Richard Pearce 6 MR. PRIMATE 7717 31.33 Paul Fagan 7 RATTLE 'EM 3154 30.93 Judith Hurley 8 RAVEN SKY 3326 31.37 Judith Hurley

Race No. 9 Michaelkris Real Estate (1 Win) … 9:17 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PORT BOY 5831 23.38 Desmond Hockley 2 VICTA SCHADOW 5231 23.29 Ronald Schadow 3 YORKE CRACKER 2223 23.05 John Rees 4 WALTHARIUS 113 23.22 Paula Hearnden 5 WHACKIN' THEO 3142 23.07 Nicole Newlyn 6 ASTON KIFI 3532 23.31 Leanne Fagan 7 SENSE OF HUMOUR 8752 NBT Artemio Ieraci 8 SPRING LEESA 6621 23.66 Tony Hinrichsen 9 CRAFTY DOLL 7868 23.16 Aart Verhoef 10 VICTA SARA 45X7 23.21 Ronald Schadow

Race No. 10 Dinky Di Web Designs Stake Pr2 D… 9:37 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOLLY MCBAIN 5453 22.92 Todd Kelly 2 GANADOR 7553 23.31 Ross Panagiotou 3 BILLY BLUE EYES 7646 NBT Sharyn Gray 4 HE'S A DUDE X841 23.06 Tim Richards 5 ROCKY'S EMPIRE 1685 23.91 Kevin Murnane 6 TARKEAH 2314 23.04 John Sewer 7 VICTA JACK 8674 23.29 Ronald Schadow 8 SWEEPING STRIKES 3782 22.98 Kenneth Trowbridge 9 ANY HOO 4667 23.24 Todd Kelly 10 CHOBANI 8875 23.47 Todd Kelly

Race No. 11 The Bunyip Stake Pr2 Division4 9:54 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PRECIOUS TYSON 2845 22.86 Tony Lagana 2 STEVIE ROCKS 2654 23.30 Kevin Murnane 3 FULLY FRIED 1358 23.02 Todd Kelly 4 CRAZY BARRET 2372 23.05 Paul Fagan 5 STOP START GO 124 23.24 Robert Isaacson 6 RALOO BARBARA 7618 23.11 Robin Harnas 7 VICTA WINK 4582 23.19 Ronald Schadow 8 ORACLE OF OMAHA 8771 23.11 Kelvin Douglas 9 VICTA SARA 45X7 23.21 Ronald Schadow 10 CRAFTY DOLL 7868 23.16 Aart Verhoef