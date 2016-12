Greyhound Box Draw For Gawler - Tuesday, 27 December 2016

Race No. 1 The Bunyip Maiden Stake Pr1 Divi… 7:02 PM M event over 400 metres at Gawler Of $1,230 Prizemoney.

1st: $855 2nd: $250 3rd: $125. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VINTAGE BLING 462 NBT Troy Murray 2 MOONAHCULLAH 4832 23.56 Adam Manton 3 RIP IT RALPH 6362 23.19 Adam Manton 4 FALZION BALE 6766 NBT Tony Rasmussen 5 SANDY LAGOON 2234 23.83 Sidney Topp 6 ZANTHEA 5573 23.38 Cosimo Lopresto 7 PRECIOUS TYSON 2344 NBT Tony Lagana 8 FRENCH DEFENCE 5423 23.80 Donald Turner 9 PRESENTS PLEASE 6224 23.64 Donald Turner 10 RUBY CIARO 7777 NBT Artemio Ieraci

Race No. 2 Winning Formula Open Maiden Seri… 7:21 PM M event over 400 metres at Gawler Of $1,400 Prizemoney.

1st: $980 2nd: $280 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TRADEMARK JAN 4 23.79 Ben Rawlings 2 HAYRIDE MILLS 2361 23.62 David Perry 3 TRADEMARK BOSS 4 23.84 Ben Rawlings 4 SPRING LEESA 7325 23.86 Raymond Burgess 5 TAKE OVER TAYLOR 6 23.99 Narvette Treloar 6 MANADERO 3 23.77 Raymond Burgess 7 SKINNY MEL 3445 23.62 Paula Hearnden 8 KATIES EMPIRE 3542 23.63 Kevin Murnane 9 BAYSIDE JAZZ 3546 23.76 Kevin Murnane 10 BENDLEBY 7 24.05 Brenton Cleggett

Race No. 3 Kingsford Hotel (juvenile) Stake… 7:41 PM JUV event over 400 metres at Gawler Of $1,315 Prizemoney.

1st: $925 2nd: $260 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REGIS MISS 8473 23.22 Brian Styles 2 ELITE CHAOS 1332 23.16 Ben Rawlings 3 FUNKY MONKEY 111X 23.52 Christopher Jaensch 4 LONELY COWBOY 1123 23.03 Carole Scott 5 THUMB A RIDE 1151 NBT Troy Murray 6 IT'S NO MYTH 4535 23.17 Todd Kelly 7 HAYRIDE HEENEY 6354 23.18 David Perry 8 TODD BLESS 4814 22.98 Todd Kelly 9 I'M ZOOLANDER 3567 23.02 Kenneth Trowbridge 10 VELOCITY LILLY 7475 NBT Kim Johnstone

Race No. 4 Dinky Di Web Designs (1 Win) Sta… 8:00 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $1,315 Prizemoney.

1st: $925 2nd: $260 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IZZY HARRY 5771 NBT Trevor Jessup 2 SUNDAY SANGRIA 7835 23.52 Tony Hinrichsen 3 EARLOLOGY 7473 23.27 Todd Kelly 4 JAK AND DARDY 6416 23.43 Nicole Newlyn 5 GIFT OF FAITH 2621 22.97 Ross Panagiotou 6 RED LAGOON 1282 23.23 Sidney Topp 7 CINDY TYSON 571 23.30 Tony Lagana 8 HIGHBURY HUSTLE 4712 23.02 John Mundy 9 DAKOTA ROSE 3658 23.18 Cosimo Lopresto 10 TWINKLE TOE GIRL 1588 23.19 Ashley Furner

Race No. 5 Arclight Photography Stake Pr1 D… 8:15 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $1,315 Prizemoney.

1st: $925 2nd: $260 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROCKSTAR TED 6558 NBT Tony Rasmussen 2 FEAR FORAN 8317 23.29 Nicole Newlyn 3 INSURANCE CLAIM 3721 23.04 Graham Brown 4 MIDNIGHT DIAMOND 7463 23.47 Tony Hinrichsen 5 DOLCE VENTU 4826 23.26 Kelvin Stott 6 BIG TEX 1812 23.30 Kevin Murnane 7 PIT GIRL 4364 22.90 Kim Johnstone 8 FINE DELICACY 3574 23.06 Renata Maruszczyk 9 SON OF HELGA 3374 23.13 Kevin Bewley 10 EZIGO 7224 23.24 Tyson Bradley

Race No. 6 Water Search (masters N/p) Stake… 8:34 PM SE event over 400 metres at Gawler Of $1,400 Prizemoney.

1st: $980 2nd: $280 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WILD SOUL 3443 NBT Kim Johnstone 2 BALLY REBEL 7585 23.06 Anthony Fry 3 TAKE THE DOSH 1775 NBT Artemio Ieraci 4 UNIVERSITY TAB 2658 22.87 Artemio Ieraci 5 INDIAN LIGHT 7152 22.63 Lisa Rasmussen 6 ZAMBORA DYNAMO 6361 NBT Con Haagmans 7 OAKY DOAKS 3X74 23.13 Wayne Ryan 8 MAGIC TRAIN 5342 22.91 Sharyn Gray 9 SUPER VELOCE 1567 22.94 Kevin Bewley 10 FEVER PITCH 5747 NBT Troy Murray

Race No. 7 Michaelkris Real Estate Stake Pr… 8:51 PM 6 event over 531 metres at Gawler Of $1,445 Prizemoney.

1st: $1,010 2nd: $290 3rd: $145. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OCTANE SADIE 2462 31.11 John Mundy 2 NUSSIN MUCH 4253 31.45 Paul Barry 3 RATTLE 'EM 6421 30.93 Judith Hurley 4 LONG GULLY EMMA 5314 30.96 Paula Hearnden 5 PHANTOM SUN 4431 30.71 Bozidar Stamenkovic 6 RISQUE BUSINESS 1368 NBT Raymond Ensten 7 LONG GULLY INDI 6822 31.38 Paula Hearnden 8 MAGIC MISSY 5331 31.57 Renata Maruszczyk 9 DYNA CHIRPY 3146 31.80 Tony Rasmussen 10 RAVEN SKY 2516 31.37 Judith Hurley

Race No. 8 Northern Suburbs Glass Service S… 9:12 PM 4/5 event over 531 metres at Gawler Of $1,640 Prizemoney.

1st: $1,145 2nd: $330 3rd: $165. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DISAACI 4116 30.84 Jamie Quinlivian 2 VALOSHORE 3444 31.58 Lisa Rasmussen 3 WOTA CHILL 8721 31.04 Richard Pearce 4 ROCKSTAR LISA 7214 31.01 Tony Rasmussen 5 EMERLEY SENORITA 5516 31.17 Judith Hurley 6 SHIFTING GEARS 3766 31.13 Nicole Newlyn 7 MONSTER FOXY 3218 31.45 Jamie Quinlivian 8 DRAPER BALE 4535 31.26 Tony Rasmussen 9 WAYNE'S ERROR 3656 31.01 Donald Turner 10 CRAZY NITRO 7545 31.47 Scott Feltus

Race No. 9 Nixons Function Centre Stake Pr1… 9:32 PM 6 event over 400 metres at Gawler Of $1,315 Prizemoney.

1st: $925 2nd: $260 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JACKO'S REPLY 1653 22.93 Christopher Martin 2 SNATCH AND GRAB 6518 23.12 Tony Hinrichsen 3 COAST 3432 23.04 Robyn Mackellar 4 RUTHLESS LAWLER 6224 23.13 Nicole Newlyn 5 BATHURST BOGAN 2163 23.22 Kim Johnstone 6 COOL CONNER 2772 23.25 Yvonne Maxwell 7 LIZARD SPOCK 3452 22.76 Tony Rasmussen 8 MIGHT BE CHAOS 4252 23.27 Graham Brown 9 MAGICAL STRIKE 2635 22.87 Desmond Hockley 10 NEW AGE BOGAN 6338 22.88 Rebecca Mcauley-fry

Race No. 10 Greyhound Adoption Program Sa St… 9:52 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $1,400 Prizemoney.

1st: $980 2nd: $280 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAHALO BELLE 6832 22.75 Angela Modra 2 OPLAR BALE 8173 22.84 Lisa Rasmussen 3 RHYNSTONE ASHLEY 6851 22.94 Anthony Fry 4 DOVIZIOSO 4763 24.33 Kevin Bewley 5 DRY YOUR EYES 2651 22.95 Kiah Hurley 6 OH NO BETA 4221 22.69 Raymond Murray 7 SWEEPING STRIKES 6543 22.98 Kenneth Trowbridge 8 NO THRU ROAD 3614 22.98 Tony Hinrichsen 9 DYNA HOGAN 6435 22.95 Tony Rasmussen 10 HALO HAZE 2288 23.02 Artemio Ieraci

Race No. 11 Michaelkris Real Estate Stake Pr… 10:08 PM 5 event over 400 metres at Gawler Of $1,400 Prizemoney.

1st: $980 2nd: $280 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SORCERESS BALE 6473 22.95 Tony Rasmussen 2 SIGNAL PEAK 1788 22.68 Jamie Quinlivian 3 SKETCHY MAX 1364 23.03 Tyson Bradley 4 EMERLEY SPRITE 7617 22.65 Judith Hurley 5 MIRACLE 4243 NBT Troy Murray 6 MENZEL BOYS 1231 22.84 Tony Hinrichsen 7 LIQUID CLUB 2331 22.64 Kevin Bewley 8 PEARL BLONDE 4432 22.79 Michael Giniotis 9 DANTE'S SPIRIT 3525 22.76 Angela Modra 10 SON OF DIABLO 4343 23.12 Artemio Ieraci