Race No. 4 Arclight Photography Maiden Stak… 1:00 PM

M event over 400 metres at Gawler Of $1,230 Prizemoney.

1st: $855 2nd: $250 3rd: $125.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 STICK SHIFTER 2362 24.10 Tony Rasmussen

2 SENNI AMBER - NBT Peter Wilton

3 TRON'S EMPIRE 3825 23.82 Kevin Murnane

4 UMPIRE BALE - NBT Wendy Matcott

5 HAYRIDE PAPLEY 8682 24.00 David Perry

6 BLOOD BROTHER 8573 23.86 Alan Randall

7 HOLD FIRE 85 24.18 Todd Kelly

8 BLUEBERRY ROAD - NBT Paul Fagan

9 YES NO PERHAPS 644 24.00 Robert Isaacson