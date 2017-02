Greyhound Box Draw For Mt Gambier - Sunday, 12 February 2017

Race No. 1 Laser Electrical Maiden Stake Pr… 12:15 PM M event over 400 metres at Mt gambier Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SEABROOK NOISEY 7444 24.10 Peter Crawley 2 ROOFTOP ROMEO X537 24.46 Tracie Price 3 HONG SHEN 7628 23.96 Bradley Mitchem 4 JOEY MOETIS 3823 23.71 David Williams 5 SNIZORT 6436 23.86 Tracie Price 6 INDI'S FANCY 3542 23.88 Benjamin Boers 7 SPECIAL CASE 46 NBT Elizabeth Boers 8 HARSHLY JUDGED - NBT Stephen Bartholomew 9 BIN BON BAY 7784 24.32 Gerald Mckenna 10 SPIRIT OF PAT 56X4 24.11 Bradley Mitchem

Race No. 2 Classicbet Stake Pr2 Division1 12:34 PM 6 event over 400 metres at Mt gambier Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TIPPING WOODY 2231 NBT Kevin Ashton 2 CRYER'S SID 3622 23.64 Thomas Cryer 3 JAM LADY 3217 23.78 Brendan Casey 4 WEE SEE 21 23.90 Robert Halliday 5 BLUESTONE 6486 NBT Nicole Stanley 6 MISS ZORRO 3126 NBT Brian Weis 7 CHINA JACKET 8516 23.72 Captain Abbott 8 CILLA BROWN 3252 NBT David Williams 9 MEGA JEWELS 2687 24.06 Nicholas Sheehan 10 BANJO MOMENT 1X47 23.75 Tracie Price

Race No. 3 Trackside Meats Stake Pr2 Divisi… 12:50 PM 6 event over 512 metres at Mt gambier Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PRESENTS PLEASE 7377 31.53 Donald Turner 2 CRYER'S PLUGGER 6123 30.34 Thomas Cryer 3 SOUTHWOOD TRUMP 4247 30.69 Peter Crawley 4 LADY VIXYMA 8882 30.38 Kevin Ashton 5 BIG ROUGH 3537 30.55 Brian Weis 6 SPRING'S OVER 6316 31.27 Brian Weis 7 SUSPICIOUS COL 2153 30.92 Elizabeth Boers 8 WESTLAKES NEZ 3662 30.67 Captain Abbott 9 USAIN INSANE 5664 31.02 David Peckham 10 URIE 8564 30.26 Andrew Graham

Race No. 4 Pathway (n/p) Stake Pr2 Division… 1:10 PM 5 event over 400 metres at Mt gambier Of $715 Prizemoney.

1st: $415 2nd: $170 3rd: $130. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRAZY SPRITE 5878 23.27 Bradley Mitchem 2 CHEAP AS 8578 23.77 Bradley Mitchem 3 TICKED OFF 7777 23.36 David Fennell 4 GLEN EAGLE 4835 23.81 Allen Williams 5 BANJO BREEZE 6877 23.31 John Little 6 GALACTIC DRAGON 5846 23.35 Barry Shepheard 7 ARBOUR BEAR 3755 23.33 Barry Shepheard 8 LEKTRA EXCESS 4847 23.82 William Wilson 9 BUNGALOO PEARL 8828 23.85 John Little 10 DARK EAGLE 7573 23.63 David Williams

Race No. 5 Gambier Vets (0-4 Wins N/p) Mixe… 1:27 PM SE event over 600 metres at Mt gambier Of $990 Prizemoney.

1st: $690 2nd: $200 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARI 6X78 35.68 David Fennell 2 ROWDY RICHARD 2766 35.81 Helen Hartigan 3 KING OBAMA 8423 35.75 Neville Lenehan 4 SOUTHWOOD HAZEL 7465 36.41 Peter Crawley 5 PENNY EAGLE 3421 35.72 David Williams 6 GARGLE IT 6431 35.46 Tracie Price 7 CULLQUIN NIKKI 5886 NBT Shara Quinlan 8 TWO JOBS 4775 37.50 David Brodhurst 9 BAURNA SAL 6584 NBT Brian Weis 10 BENJI GIRL 5357 36.70 Bradley Mitchem

Race No. 6 General Destini Summer Classic (… 1:42 PM SE event over 512 metres at Mt gambier Of $3,000 Prizemoney.

1st: $2,100 2nd: $600 3rd: $300. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MCIVOR NEVILLE 1423 30.51 Peter Franklin 2 IMA CARAVAN 5853 30.88 Robert Walsh 3 UPTOWN MAN 2671 30.51 David Peckham 4 QUAN'S FLASH 172 30.52 David Lewis 5 GOLDIE'S RUN 4452 30.45 Tracie Price 6 BLITZ AND BOLT 43X1 30.22 David Peckham 7 IRKA JAKIT 6412 30.29 Captain Abbott 8 HUTCH 4411 30.21 Robert Halliday 9 SUMMER STORM 3 31.01 Tracie Price 10 ROXY ROLLA 4214 30.25 Donald Turner

Race No. 7 Metal Worx Grade 5 Series F Pr2 … 2:04 PM 5 event over 512 metres at Mt gambier Of $2,100 Prizemoney.

1st: $1,470 2nd: $420 3rd: $210. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MASTER TRON 1151 30.18 Ralph Patzel 2 SAINT FLYNN 7741 30.42 Robert Walsh 3 LEKTRA MUNSTER 6422 30.41 Brian Weis 4 WAYNE'S ERROR 1721 30.15 Donald Turner 5 SMART MAXWELL 4441 30.31 Helen Hartigan 6 LYON ROSE 7312 30.06 Tracie Price 7 REDDA 4432 30.19 Robert Halliday 8 GEMMA EAGLE 1142 30.35 Allen Williams 9 CRACKERJACK PETE 8463 30.32 Kevin Ashton 10 SAINT FOX 5873 30.36 Paul Herry

Race No. 8 South Eastern Hotel Free For All… 2:22 PM FFA event over 512 metres at Mt gambier Of $1,130 Prizemoney.

1st: $790 2nd: $225 3rd: $115. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OLD JOCK 3714 29.75 Nicole Stanley 2 CRYER'S JACK 7777 29.84 Thomas Cryer 3 MARCLING 6522 30.00 David Brodhurst 4 ABBEY'S HAND 8415 29.87 Robert Duncan 5 GLENVILLE JESTER 2177 29.96 Richard Clayfield 6 HAY MISS 1137 30.06 Nicole Stanley 7 THANKS CAPTAIN 2511 29.89 David Peckham 8 BERRY BLING 2117 29.80 Nicole Stanley

Race No. 9 The Produce Store Mixed Stake Pr… 2:41 PM 4/5 event over 512 metres at Mt gambier Of $990 Prizemoney.

1st: $690 2nd: $200 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ANOTHER MAI 1641 29.94 Donald Turner 2 MCRAY 4136 30.12 Nicole Stanley 3 STYLISH PURSUIT 3181 30.18 Nicole Stanley 4 CRYER'S FRED 4437 29.72 Thomas Cryer 5 CARRY ON ELVIS 1515 30.14 Primrose Bryant 6 LEKTRA OSCAR 5384 30.18 William Hartigan 7 HOMER 2653 29.84 Robert Halliday 8 SPOTTED GUNN 2554 30.47 Tracie Price 9 TALANJEE STIFF 4665 30.71 David Williams 10 BRINZA 4747 30.36 Robert Halliday

Race No. 10 Allestree Holiday Units Stake Pr… 3:01 PM 5 event over 512 metres at Mt gambier Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LADY SHANNAH 4671 30.34 Tracie Price 2 CRACKERJACK PETE 8463 30.32 Kevin Ashton 3 COLDEN GIRL 3213 30.06 Primrose Bryant 4 ROXY ROLLA 4214 30.25 Donald Turner 5 PODIUM TIME 5537 30.18 William Wilson 6 ODD BOOTS 1564 30.21 Robert Halliday 7 SWEENEY MISS 8461 30.41 David Peckham 8 SAINT FOX 5873 30.36 Paul Herry 9 OCEAN BAY 2458 30.30 Andrew Graham 10 VAN GISBERGEN 3576 30.90 Barry Shepheard

Race No. 11 Berringa Park Mixed Stake Pr2 Di… 3:26 PM 3/4/5 event over 400 metres at Mt gambier Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KARAGIOZIS 6234 23.31 David Fennell 2 GENTLE MOMENT 8631 23.39 David Fennell 3 CHEYENNE BLACK 3148 23.10 David Brodhurst 4 ANTI DENTITE 7332 23.48 David Peckham 5 FUTURE PAST 2111 22.93 Peter Franklin 6 SLIPPER'S CHANCE 2228 23.11 Richard Clayfield 7 SOOKIE'S LAD 1X23 23.34 Stephen Bartholomew 8 ELUSIVE LINDA 5667 23.55 Bradley Mitchem 9 LIL ARTHUR 4427 23.20 Kenneth Feltus 10 YELLA 4526 23.50 Robert Halliday