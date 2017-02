Greyhound Box Draw For Mt Gambier - Sunday, 19 February 2017

Race No. 1 Laser Electrical Maiden Stake Pr… 12:22 PM M event over 512 metres at Mt gambier Of $865 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $175 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUMMER SPRITE 7 31.14 Tracie Price 2 BEKIM LUCY'S 6455 30.97 William Vossen 3 RAMIFIED - NBT Tracie Price 4 SPECIAL CASE 464 NBT Elizabeth Boers 5 CEE JAY'S HEART 3442 30.79 William Vossen 6 MAJOR EAGLE 4737 31.32 Allen Williams 7 JAEDA SIENN 5236 30.89 William Wilson 8 MONEY MONSTER 5566 30.82 David Fennell 9 QUICK PAWS BOLAC 6886 NBT Anthony Harding 10 TARA HOPE 876 31.82 David Fennell

Race No. 2 Jb Irrigation Maiden Stake Pr2 D… 12:37 PM M event over 400 metres at Mt gambier Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GLENVILLE ANNA 873X 24.09 Richard Clayfield 2 SATELLITE DOLL 345 24.23 Garry Marshman 3 JOEY MOETIS 8232 23.71 David Williams 4 HONG SHEN 6283 23.96 Bradley Mitchem 5 SPIRIT OF PAT 56X4 24.11 Bradley Mitchem 6 MS. GENIUS 735 24.08 Brian Weis 7 COSMIC ANN 4524 23.72 Andrew Graham 8 PANIC PRONE 3257 23.96 David Peckham 9 HARSHLY JUDGED 6 24.94 Stephen Bartholomew 10 ROOFTOP ROMEO 5377 24.46 Tracie Price

Race No. 3 Metal Worx (n/p) Stake Pr2 Divis… 12:52 PM I event over 400 metres at Mt gambier Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TICKED OFF 7775 23.36 David Fennell 2 HOT GENETICS 6555 23.49 Malcolm Davis 3 SWEENEY MISS 4617 23.56 David Peckham 4 PODIUM BOUND 3836 23.44 William Wilson 5 PETER BENZ 8463 23.47 David Williams 6 KARAGIOZIS 2343 23.31 David Fennell 7 JETT SETTER 8456 23.41 Barry Shepheard 8 BOURBON CLUB 5425 23.34 Barry Shepheard 9 RED RIVER RUFUS 4366 23.41 Robert Wombwell

Race No. 4 Rock's Retreat Stake Pr2 Divisio… 1:17 PM 6 event over 400 metres at Mt gambier Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PETITE BELLE 3463 NBT Tony Hinrichsen 2 JUDGE JED 3441 24.05 Captain Abbott 3 LAST OUTLAW 1282 NBT Malcolm Davis 4 MEGA JEWELS 6872 23.98 Nicholas Sheehan 5 UPTOWN MAN 6718 23.36 David Peckham 6 JUST LIKE FIRE 4412 NBT Captain Abbott 7 CRYER'S SID 6225 23.64 Thomas Cryer 8 BLUESTONE 4864 24.05 Nicole Stanley 9 USAIN INSANE 5664 NBT David Peckham 10 CEE RIGHTY 1X67 24.48 Andrew Graham

Race No. 5 Classicbet Mixed Stake Pr2 Divis… 1:39 PM 4/5 event over 600 metres at Mt gambier Of $1,035 Prizemoney.

1st: $725 2nd: $205 3rd: $105. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KING OBAMA 4232 35.75 Neville Lenehan 2 LADY VIXYMA 8245 35.93 Kevin Ashton 3 SOUTHWOOD HAZEL 4653 36.34 Peter Crawley 4 LADY SHANNAH 6711 36.56 Tracie Price 6 SPOTTED GUNN 5546 35.77 Tracie Price 7 BENJI GIRL 5357 36.70 Bradley Mitchem 8 TEXAS TITAN 1424 NBT Nathan Wilson

Race No. 6 Greyhound-data.com Stake Pr2 Div… 1:58 PM 5 event over 512 metres at Mt gambier Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CARRY ON ELVIS 5154 30.14 Primrose Bryant 2 CILLA BROWN 2523 30.40 David Williams 3 OCEAN BAY 2458 30.30 Andrew Graham 4 TIPPING WOODY 2311 30.66 Kevin Ashton 5 SOUTHWOOD TRUMP 2471 30.69 Peter Crawley 6 ANOTHER ROUSE 2126 30.15 Barry Shepheard 7 GOLDIE'S RUN 4524 30.45 Tracie Price 8 LEKTRA MUNSTER 4226 30.41 Brian Weis 9 BUCKLE UP MAUVE 5453 30.85 Craig Davis 10 JOHN LIMES 4758 30.51 David Fennell

Race No. 7 The Border Watch Stake Pr2 Divis… 2:16 PM 5 event over 512 metres at Mt gambier Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRAZY SPRITE 8782 30.14 Bradley Mitchem 2 PENNY EAGLE 4214 30.23 David Williams 3 LEKTRA DESTINY 2154 30.54 Amanda Darmanin 4 JULAINE X243 30.98 Bernard Rogers 5 PODIUM TIME 5376 30.18 William Wilson 6 GARGLE IT 4311 NBT Tracie Price 7 BLITZ AND BOLT 3X12 30.22 David Peckham 8 SHANNAH'S MIGHT 234X 29.77 Tracie Price 9 TRAVEL TICKET 1457 NBT Scott Blacksell 10 CEE ROSE BLACK 1677 30.55 Andrew Graham

Race No. 8 Trackside Meats Mixed Stake Pr2 … 2:39 PM 3/4/5 event over 512 metres at Mt gambier Of $990 Prizemoney.

1st: $690 2nd: $200 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRYER'S JACK 7776 29.84 Thomas Cryer 2 TALANJEE STIFF 4665 30.71 David Williams 3 VAN GISBERGEN 3576 30.90 Barry Shepheard 4 LYON ROSE 3122 30.06 Tracie Price 5 THANKS CAPTAIN 5112 29.89 David Peckham 6 MCRAY 1361 30.12 Nicole Stanley 7 MENZEL BOYS 5571 29.73 Tony Hinrichsen 8 CRACKERJACK PETE 4638 30.32 Kevin Ashton 9 STAMPY LONGNOSE 7774 30.13 David Fennell 10 TRAVEL TICKET 1457 NBT Scott Blacksell

Race No. 9 Gordon Refrigeration Stake Pr2 D… 2:55 PM 6 event over 512 metres at Mt gambier Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRYER'S PLUGGER 1238 30.34 Thomas Cryer 2 BIG ROUGH 5376 30.55 Brian Weis 3 SEABROOK NOISEY 4441 NBT Peter Crawley 4 URIE 8564 30.26 Andrew Graham 5 TRIGGER LEE 7558 NBT Captain Abbott 6 HALT 3166 30.71 Tony Hinrichsen 7 MARCADO 5348 30.98 David Fennell 8 SPRING'S OVER 3162 30.82 Brian Weis 9 OK OLLIE 2576 30.68 Neville Lenehan 10 RIZZOCCA 2855 31.26 Brendan Casey

Race No. 10 South Eastern Hotel Free For All… 3:12 PM FFA event over 400 metres at Mt gambier Of $1,025 Prizemoney.

1st: $710 2nd: $210 3rd: $105. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASTON MORRIS 5111 23.15 Nicole Stanley 2 SLIPPER'S CHANCE 2281 23.11 Richard Clayfield 3 COLDEN STAR 5617 23.06 Primrose Bryant 4 GENTLE MOMENT 6317 23.39 David Fennell 6 RAZ'S GIRL 2818 23.32 David Peckham 7 CRYER'S FRED 4375 23.00 Thomas Cryer 8 FEAR THE RASCAL 1567 23.09 Tracie Price

Race No. 11 Williams Crane Hire (sa Bred) St… 3:31 PM 5 event over 400 metres at Mt gambier Of $910 Prizemoney.

1st: $640 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC LACEY 7225 23.27 David Peckham 2 SOOKIE'S LAD X234 23.34 Stephen Bartholomew 3 DARK EAGLE 7573 23.63 David Williams 4 TANK TANK 3425 23.46 David Fennell 5 DIMORA BEKIM 8667 23.40 Tracie Price 6 GALACTIC FOX 8368 23.56 Barry Shepheard 7 OZ DAZZLER 6865 NBT Tony Hinrichsen 8 GLEN EAGLE 8354 23.81 Allen Williams 9 PRACTICE RUN 1856 23.55 Nicole Stanley 10 BANJO MOMENT X476 23.75 Tracie Price