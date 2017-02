Greyhound Box Draw For Strathalbyn - Friday, 17 February 2017

Race No. 1 Ten Sixty Two Kennels Maiden Sta… 12:10 PM M event over 416 metres at Strathalbyn Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PADDY NORRIS 5245 25.05 Leslie Bates 2 LADY JACINTA 7666 25.96 Bernard Rogers 3 JAX OF OZ - NBT Tony Hinrichsen 4 STICK SHIFTER 4623 25.26 Tony Rasmussen 5 PREMIER BACK 46 25.50 Robert Harris 6 DOUBLE INDEMNITY 6256 NBT Kevin Bewley 7 HONG SHEN 6283 25.50 Bradley Mitchem 8 REGAL HAWKE 3265 25.10 Robert Harris 9 GIRL'S GOT SUGAR 87 26.28 Kate Dunn 10 QUICK PAWS BOLAC 6886 NBT Anthony Harding

Race No. 2 Southern Argus Maiden Stake Pr2 … 12:35 PM M event over 319 metres at Strathalbyn Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPIRIT OF PAT 56X4 NBT Bradley Mitchem 2 SPRING LEESA 2662 NBT Tony Hinrichsen 3 JESSICA NANMAC - NBT Anthony Fenna 4 STONE BUSTA 7562 18.94 Robert Harris 5 DARK SENORITA 85 19.38 Robert Harris 6 EMILY THE WEAPON 7 19.57 Patricia Moule 7 BLACK WANDERER 3434 18.92 Robert Harris 8 SKETCHY KATHY 73 19.10 Lauren Harris 9 QUICK PAWS BOLAC 6886 NBT Anthony Harding 10 GIRL'S GOT SUGAR 87 19.72 Kate Dunn

Race No. 3 Next Lending Stake Pr2 Division1 12:54 PM 6 event over 319 metres at Strathalbyn Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUTHLESS LAWLER 2486 18.76 Nicole Newlyn 2 APRIL'S PEARLAH 1822 NBT Steven Brook 3 PINK SQUIRREL 6526 18.62 Derek Anderson 4 CHINA VICKY 2765 19.21 Robert Harris 5 WARRIOR OF OZ 6866 NBT Tony Hinrichsen 6 ASTRO DRIVE 3435 NBT Tony Rasmussen 7 CHEAP AS 5783 18.53 Bradley Mitchem 8 WHY NOT JOY 6467 19.08 Charles Adcock 9 SULLIE'S BOY 1688 19.04 Desmond Denton 10 PLAY YOUR ACE 7788 NBT Charles Adcock

Race No. 4 Daish Irrigation And Fodder Stak… 1:17 PM 6 event over 416 metres at Strathalbyn Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PEREGRINE STRIKE 7474 25.21 Kate Dunn 2 BENAUD 6233 25.05 Yvonne King 3 MACKINLAY 5331 24.90 Kevin Bewley 4 SHOTGUN BLUES 1476 NBT Michael Stewart 5 WOODSIDE FLASH 3456 24.92 Graham Smith 6 VIRON'S MEMORY 6748 24.99 Tony Hinrichsen 7 MAZ'S MITZI 2116 24.97 Karen Miegel 8 EASY BETTS 5575 25.51 Nicole Newlyn 9 SULLIE'S BOY 1688 25.65 Desmond Denton 10 WOODSIDE FIONA 4877 25.01 Graham Smith

Race No. 5 Metro Roller Doors Stake Pr2 Div… 1:37 PM 6 event over 416 metres at Strathalbyn Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAN SHEN 7188 25.55 Bradley Mitchem 2 CHANCE IT 7452 24.99 Kevin Bewley 3 NUSSIN MUCH 5363 24.83 Paul Barry 4 NO CIGAR BOYS 1567 25.34 Michael Stewart 5 TEN PIN CAM 1267 NBT Steven Brook 6 GAMER BALE 4331 NBT Tony Hinrichsen 7 ENOLA GAY 6546 NBT Lisa Rasmussen 8 PORT SIDE 2342 24.49 Allen Miegel 9 SULLIE'S BOY 1688 25.65 Desmond Denton 10 WOODSIDE FIONA 4877 25.01 Graham Smith

Race No. 6 Steves Fat Feed Co Grade 5 Serie… 1:57 PM 5 event over 416 metres at Strathalbyn Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING FEE FEE 5144 NBT Steven Brook 2 ROSCOE'S ENTITY 3565 24.73 Wendy Sebastyan 3 WAITING 24X4 24.92 Allan Francis 4 LIVELY PARKER 2217 24.77 Michael Stewart 5 WOODSIDE ROCKY 6553 24.60 Graham Smith 6 BLITZING BAILEY 4754 NBT Kevin Bannear 7 KANSAS BALE 6345 24.47 Lisa Rasmussen 8 SKINNY BOB 4766 24.64 Matthew Payne 9 OZ TIN POWERS 3487 24.44 Tony Hinrichsen 10 DOVIZIOSO 6764 NBT Kevin Bewley

Race No. 7 Strath Chicken Shop Mixed Stake … 2:14 PM 2/3/4 event over 416 metres at Strathalbyn Of $1,025 Prizemoney.

1st: $710 2nd: $210 3rd: $105. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALLINGA DOT 6482 24.22 Yvonne King 2 NIT NOI 2756 24.26 Ryan Tugwell 3 UNO SPARTI 8863 24.33 Lisa Rasmussen 4 BETTER BE 8632 24.05 Allan Francis 5 ASCENSION 2552 24.40 Yvonne King 6 YEARDLEY 4486 24.00 Yvonne King 7 BACK UP TIGER 5441 24.34 Tony Hinrichsen 8 MADY'S INTENTION 2378 24.72 Derek Anderson

Race No. 8 Ten Sixty Two Kennels Mixed Stak… 2:32 PM M/6 event over 536 metres at Strathalbyn Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STICK FIGURE 3446 NBT Tony Rasmussen 2 BENJI GIRL 5357 NBT Bradley Mitchem 3 BRICK LANE 3422 NBT Lauren Harris 4 HILARIA 8772 NBT Steven Brook 5 MY BOY BANJO 5557 NBT Walter Harkins 6 JASMINE LILLY 8255 32.13 Bernard Rogers 7 BEKALIA'S GIRL 4117 NBT Martin Doyle 8 AVATAR YAPPA 7375 NBT Kevin Bewley 9 SHAKEY SHADOW 6 NBT Walter Harkins

Race No. 9 Next Lending Grade 6 Series F Pr… 2:52 PM 6 event over 319 metres at Strathalbyn Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WOODSIDE ZORRO 7641 18.53 Graham Smith 2 MERRY MAGIC 1781 18.46 Tony Rasmussen 3 MING MEN SHEN 3514 18.92 Bernard Rogers 4 EZIGO 2464 18.51 Tyson Bradley 5 SHIMMA STAR 315 19.08 Nathan Wilson 6 GOOD BYE KISS 3422 18.70 Matthew Payne 7 LILLY CHOO 4523 18.70 Matthew Payne 8 CALLINGTON 2433 18.57 Kathleen Shepherd 9 SINGIN' HAWKE 1465 18.76 Robert Harris 10 PINK SQUIRREL 6526 18.62 Derek Anderson