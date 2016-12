Greyhound Box Draw For Strathalbyn - Friday, 30 December 2016

Race No. 1 Daish Irrigation & Fodder Maiden… 12:32 PM M event over 319 metres at Strathalbyn Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DARK HEDGE - NBT Raymond Fewings 2 DARK SENORITA - NBT Robert Harris 3 STONE BUSTA 3734 18.94 Robert Harris 4 PRESENTS PLEASE 6224 NBT Donald Turner 5 FRENCH DEFENCE 5423 NBT Donald Turner 6 SLIPPER'S SODA - NBT Barry Jones 7 SINGIN' HAWKE 4276 19.01 Robert Harris 8 SWEET KINLOCH 2268 19.37 Matthew Payne 9 BLACK WANDERER 48 19.23 Robert Harris 10 HOT JANA 2567 18.95 Angela Meimetis

Race No. 2 Steves Fat Feed Co. Maiden Stake… 12:49 PM M event over 416 metres at Strathalbyn Of $785 Prizemoney.

1st: $545 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BENAUD 3384 NBT Damien Bates 2 QUEEN RACHEL 6367 NBT Michael Stewart 3 TATE'S RANSOM 2662 NBT Brendan Gottschutzke 4 PADDY NORRIS 2373 25.05 Leslie Bates 5 COSMIC WAVE 7262 25.19 Captain Abbott 6 BEKALIA'S GIRL 3548 NBT Martin Doyle 7 MAZ'S MITZI 7543 NBT Karen Miegel 8 SLIPPER'S LANE 4 25.37 Barry Jones 9 DANYO'S EVIE - NBT Lauren Harris 10 SNIZORT 5575 NBT Tracie Price

Race No. 3 Next Lending Stake Pr2 Division1 1:09 PM 6 event over 416 metres at Strathalbyn Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VICTA WINK 8325 NBT Ronald Schadow 2 CALENDAR GIRL 4566 NBT Matthew Payne 3 DELCORN POTTS 8641 25.06 Anthony Harding 4 HE'S A DUDE 5275 NBT Tim Richards 5 JO SEE KAHN 4781 24.84 Michael Stewart 6 WOODSIDE PIXIE 2653 24.99 Graham Smith 7 TWO JOBS 3247 NBT Donald Turner 8 PEARL CAPE 8617 NBT Robert Harris 9 BANJO MOMENT 1X47 NBT Tracie Price 10 BRICK LANE 6454 NBT Brendan Gottschutzke

Race No. 4 Strath Chicken Shop Stake Pr2 Di… 1:27 PM 5 event over 416 metres at Strathalbyn Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REBOUND RITA 7286 24.77 Desmond Denton 2 KANSAS BALE 7327 24.47 Lisa Rasmussen 3 BO BO BO 4333 25.10 Kevin Bewley 4 HOTHAM FLYER 5466 NBT Donald Turner 5 COSMIC WONDER 7825 24.65 Tim Richards 6 SKETCHY MAX 1364 24.73 Tyson Bradley 7 MENZEL BOYS 1231 NBT Tony Hinrichsen 8 HOUINDEED 3552 24.69 Gary Pidgeon 9 PORT SIDE 5358 24.77 Tracie Price 10 PEACEFUL DREAM 8378 NBT Michael Stewart

Race No. 5 Southern Argus Grade 6 Series F … 1:49 PM 6 event over 416 metres at Strathalbyn Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOOD BYE KISS 3425 24.71 Matthew Payne 2 VIRON'S MEMORY 6526 24.99 Tony Hinrichsen 3 WARRIOR OF OZ 5633 25.11 Tony Hinrichsen 4 WOODSIDE ROCKY 3371 24.60 Graham Smith 5 SUNDAY SANGRIA 7835 24.88 Tony Hinrichsen 6 OZ TIN POWERS 1717 24.44 Tony Hinrichsen 7 YENTIL BALE 4522 24.47 Lisa Rasmussen 8 RICO JAKIT 6783 24.80 Captain Abbott 9 JEN SHEN 8774 25.02 Anthony Harding 10 DELCORN POTTS 8641 25.06 Anthony Harding

Race No. 6 Daish Irrigation & Fodder Mixed … 2:09 PM 2/3/4 event over 416 metres at Strathalbyn Of $1,025 Prizemoney.

1st: $710 2nd: $210 3rd: $105. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOT MAVROS 1515 24.38 Steve Meimetis 2 ASCENSION 4181 24.40 Yvonne King 3 BACK UP TIGER 2147 24.34 Tony Hinrichsen 4 ZULU HERCULES 8418 24.58 Steven Clarke 5 DYNA HOGAN 6435 24.35 Tony Rasmussen 6 ALLINGA DOT 5654 24.22 Yvonne King 7 PAD TIGHE 4627 24.51 Kelvin Douglas 8 NIT NOI 61X1 24.26 Ryan Tugwell

Race No. 7 Steves Fat Feed Co. Stake Pr2 Di… 2:35 PM 6 event over 536 metres at Strathalbyn Of $900 Prizemoney.

1st: $630 2nd: $180 3rd: $90. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WOODSIDE FLASH 6376 32.76 Graham Smith 2 MARCADO 4557 NBT Tracie Price 3 PLAY ALONE 1X78 NBT Tony Rasmussen 4 DYNA CHIRPY 3146 NBT Tony Rasmussen 5 ANOTHER MAI 2317 32.12 Donald Turner 6 SARIKA 8884 NBT Matthew Payne 7 RHYNSTONE JOEY 2638 NBT Michael Taylor 8 TOPAZ CREEK 1488 NBT Brendan Gottschutzke 9 JEN SHEN 8774 32.69 Anthony Harding

Race No. 8 Xmas / New Year Cup (n/p) Pr2 Di… 2:52 PM SE event over 536 metres at Strathalbyn Of $1,130 Prizemoney.

1st: $790 2nd: $225 3rd: $115. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FAYETTE 7544 31.94 Tony Rasmussen 2 YEATES BALE 6486 31.96 Donald Turner 3 RHYNSTONE JETTA 2345 32.07 Martin Doyle 4 SPOTTED GUNN 5134 32.04 Tracie Price 5 MO TOWN ROY 3416 31.63 Captain Abbott 6 MEMORY ASSASSIN 3133 31.93 Damien Bates 7 NAUGHTY NAT 3667 32.09 Charles Adcock 8 PRECIOUS PARKER 1775 32.22 Michael Stewart 9 STEEL TRUE BLUE 5876 NBT Desmond Denton

Race No. 9 Next Lending Stake Pr2 Division1 3:11 PM 6 event over 319 metres at Strathalbyn Of $820 Prizemoney.

1st: $580 2nd: $160 3rd: $80. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DYNA NAMI 217X NBT Lisa Rasmussen 2 CALLINGTON 3652 18.57 Kathleen Shepherd 3 SLIPPER'S WISH 1 18.60 Barry Jones 4 BILL THE WEAPON 2155 18.54 Patricia Moule 5 VICTA MATT 2226 18.72 Ronald Schadow 6 SERVATUS JAKIT 8761 19.00 Captain Abbott 7 PETITE BELLE 5166 NBT Tony Hinrichsen 8 EZIGO 7224 18.51 Tyson Bradley 9 PINK SQUIRREL 1826 18.68 Derek Anderson 10 VICTA KATE 5514 19.30 Ronald Schadow

Race No. 10 Strath Chicken Shop (masters N/p… 3:27 PM 5 event over 319 metres at Strathalbyn Of $860 Prizemoney.

1st: $605 2nd: $170 3rd: $85. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GAN CAO SHEN 8488 18.62 Anthony Harding 2 HARRY AZTEC 4158 NBT Yvonne King 3 ROSCOE'S ENTITY 1587 18.74 Wendy Sebastyan 4 IN A BOTTLE 3846 18.43 Matthew Payne 5 SUPER VELOCE 1567 18.61 Kevin Bewley 6 MADY'S INTENTION 7644 18.46 Derek Anderson 7 WAYNE'S ERROR 3656 18.29 Donald Turner 8 WHERE'S SALLY 5567 18.59 Desmond Denton