Greyhound Box Draw For Devonport - Tuesday, 14 February 2017

Race No. 1 The Advocate Division1 12:19 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SCULLY GREGG - NBT Blake Pursell 2 BUCKLE UP YORK 8556 26.19 Robyn Johnson 3 PENNY POP 21 NBT Terence Penny 4 CENTRE PINE 4134 26.54 Peter Phillips 5 CHILLY DEVIL 2685 26.70 Eileen Thomas 6 KALAWAY BETTY 478 26.75 Butch Deverell 7 FINNIGANS WAY 16 NBT Bill Witherden 8 MORRIGAN 66 26.78 Stuart Genge 9 MISS MONTEZ 7 26.82 Blake Pursell

Race No. 2 Foster's Lager Division2 12:39 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUCKLE UP TILDA 577 26.68 Robyn Johnson 2 BLUNDELL 76 26.79 Brian Crawford 3 KICKITTA ROYCE 8 27.20 Butch Deverell 4 CLONMEL PETER 85 26.84 Peter Phillips 5 ZULU KNOCK'S 4146 26.26 Anthony Bullock 6 HIT MAN FAZ 565 26.68 Sandra Elphinstone 7 HUGHEY DEE - NBT Gary Johnson 8 MARCIANA 7754 26.42 Paul Hili 9 MISS MONTEZ 7 26.82 Blake Pursell

Race No. 3 Crown Lager Division3 12:57 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SWEET ABBELLA 3 NBT Wayne Howells 2 CAPTAIN RED 688 NBT Gayelene Townsend 3 FIGHT TO EXCEL 4222 25.93 Russell Watts 4 CAPTAIN VANE 8868 26.77 Stuart Genge 5 DEVIL'S GULLET 6163 26.53 Bill Witherden 6 GOTTA BE YOU 5333 26.17 Anthony Bullock 7 RED POWER 58 26.85 Joshua Wright 8 BUCKLE UP SPUD - NBT Gary Johnson 9 MISS MONTEZ 7 26.82 Blake Pursell

Race No. 4 Cub.com.au Masters Division1 1:17 PM 4/5 event over 452 metres at Devonport Of $1,925 Prizemoney.

1st: $1,350 2nd: $385 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JOE EMERY 6667 25.74 Anthony Bullock 2 BAROQUE INN 5357 26.13 Blake Pursell 3 ZIPPING CASH 5654 25.83 Wayne Howells 4 COFFEE ELIZABETH 8367 25.74 Peter Phillips 5 POSH RENEE 6265 25.77 Anthony Bullock 6 HAPPY JEFF 2777 25.54 Wayne Williams 7 DOUBLE DOSE 6553 25.97 Blake Pursell 8 GLENREA TARGET 8855 25.84 Anthony Bullock

Race No. 5 Cub Distance Championship F Divi… 1:37 PM FFA event over 580 metres at Devonport Of $4,215 Prizemoney.

1st: $2,950 2nd: $845 3rd: $420. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAPRA ROSS 1765 NBT Gary Johnson 2 HONCHO BOUND 4226 33.77 Graeme Sherriff 3 PURE PRESENCE 3217 NBT Russell Watts 4 FROSTY'S CAPABLE 3452 32.92 Wayne Williams 5 LADY RAPPA 4386 33.65 Butch Deverell 6 ADAM'S GUN 2816 33.38 Barry Adams 7 SIZZLING BANDIT 4747 NBT Michael Dobson 8 ATOMEC TECOMA 3561 33.51 Thomas Astbury 9 WHISTLEDOWN 5255 NBT Gary Johnson 10 TAKE THE CROWN 6417 33.38 Butch Deverell

Race No. 6 Carlton Mid Division1 1:52 PM 4 event over 452 metres at Devonport Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TAH MCEVOY 7677 25.90 Anthony Bullock 2 HELLO DIAMOND 3146 25.63 Robin Grubb 3 HALO HENRY 2313 25.86 Robin Grubb 4 HELLO FRECKLES 3425 25.85 Douglas Cassidy 5 TAX MAN WINS 2462 25.55 Russell Watts 6 THUMB PRINT 4851 25.83 Wayne Howells 7 OLIVER QUEEN 7651 25.74 Sonia Martin 8 CHIEF BLACK GUM 8862 25.82 Patrick Hall 9 SEGLA 5377 25.82 Butch Deverell 10 HI DIXIE 1863 25.80 Robert Grubb

Race No. 7 Pure Blonde Division1 2:17 PM 3 event over 452 metres at Devonport Of $2,035 Prizemoney.

1st: $1,425 2nd: $405 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CARRICK MARLOW 6867 25.35 Leslie Barker 2 LUCKY NINETEEN 6358 25.66 Eileen Thomas 3 MIGHTY MATLOCK 2176 25.93 Gerald Mace 4 BEMBOKA BELLE 2141 25.67 Wayne Howells 5 PARMA CHIEF 3188 25.67 Morris Strickland 6 QUIET BAY 4456 25.74 Anthony Bullock 7 BLACK CHEVELLE 2336 25.46 Russell Watts 8 PRINCESS ROMAN 2638 25.89 Paul Hili 9 PERFECT METRE 4445 25.81 Eileen Thomas 10 DROOPY'S JACKET 6627 25.38 Gerald Mace

Race No. 8 Melbourne Bitter Division1 2:39 PM 5 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GEORGE'S LAD 83 26.62 Morris Strickland 2 LANCIE BOY 2448 26.31 Robin Stocks 3 DARK FORCE 3667 25.85 Gayelene Townsend 4 QUEEN MATILDA 3482 26.21 Anthony Bullock 5 TAKE GUARD 1232 25.93 Anthony Bullock 6 BUCKLE UP BOSTON 1225 26.05 Robyn Johnson 7 RAMSEY DE KAHN 1453 NBT Gary Johnson 8 TECOMA HIPHOP - NBT Thomas Astbury 9 MADAM MILA 2127 26.02 Patrick Hall 10 FURIOUS FLOSS 4675 25.91 Keith Krushka

Race No. 9 Carlton Dry Lime Division2 2:58 PM 5 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LYNCAR TASH 1678 26.13 Terrence Ackerly 2 FREE SPINS 5121 25.81 Wayne Howells 3 WINDFAST DUCK 1348 26.16 Nicole Howard 4 MAJOR AUDACIOUS - NBT Gary Johnson 5 MISS MYRA 5647 25.80 Arnold Elphinstone 6 BLACK RHINO 7462 26.03 Anthony Bullock 7 DIAMOND IMAGE 3426 26.01 Jillian Stamford 8 MARLOW'S ANGEL 14 NBT Terence Penny 9 DARK DRIFTER 2767 25.63 Rodney Walker 10 PINGLES 1366 26.42 Tony Keogh