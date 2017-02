Greyhound Box Draw For Devonport - Tuesday, 28 February 2017

Race No. 1 Simons Design Centre Division1 12:20 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CENTRE PINE 3444 26.54 Peter Phillips 2 FRAZZLE DAZZLE 6635 26.04 Wanda Hodgetts 3 KICKITTA ROYCE 876 26.95 Butch Deverell 4 REDHEAD RELTON 188 27.38 Jack Jury 5 SUPERB INNINGS 2635 26.05 Jillian Stamford 6 COSMIC NOVA 3184 26.26 Edward Medhurst 7 BUCKLE UP YORK 5565 26.19 Robyn Johnson 8 WOOSHA 5812 25.99 Ricky Martin 9 REGGIE HARDS 54 26.79 Gary Johnson 10 AMANDA'S DANCER 177 26.75 Margaret Rossendell

Race No. 2 Crown Lager - Australia's Finest… 12:40 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROSIE OH ROSIE 2143 26.18 Darren Critchley 2 BLUNDELL 7678 26.76 Brian Crawford 3 MALAWI BREEZE 8552 26.31 Gary Johnson 4 BUCKLE UP TILDA 5773 26.52 Robyn Johnson 5 DEVIL'S DEN 4 NBT Jack Jury 6 OUT OF TRACTION 5547 26.64 Dale Hammersley 7 PENNY POP 2122 26.14 Terence Penny 8 CLONMEL PETER 8545 26.74 Peter Phillips 9 NOVA ACHIEVER 4 26.45 Gary Johnson 10 STYLISH APRIL 57 26.89 Anthony Dawson

Race No. 3 The Advocate Division3 1:00 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DEVIL'S GULLET 3524 26.43 Bill Witherden 2 SHIMA SUN 7251 26.05 Margaret Rossendell 3 FESCO LASS 4253 26.07 Debbie Cannan 4 COSMICLY BAROQUE 2342 NBT Edward Medhurst 5 GOTTA BE YOU 1312 26.17 Anthony Bullock 6 DESERT RACER 6 NBT Sonia Martin 7 BUCKLE UP LEO 4 26.25 Gary Johnson 8 BUCKLE UP NEL 3 26.59 Robyn Johnson 9 HIT MAN FAZ 6556 26.68 Sandra Elphinstone 10 BLUE BOMBSHELL 8888 26.60 Brian Shipp

Race No. 4 Seba Sheetmetal Division1 1:17 PM M event over 452 metres at Devonport Of $1,545 Prizemoney.

1st: $1,080 2nd: $310 3rd: $155. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TECOMA HIPHOP 35 26.26 Thomas Astbury 2 CRIMSON SPARKLE 3348 26.31 Keith Nichols 3 YES MESSI 6378 26.42 Jason Fahey 4 AMBIVALENCE 5X53 26.45 Peter Higgins 5 WHITEMORE HAWKE 8245 26.28 Keith Nichols 6 MOLLY SUPERNOVA 8 NBT Anthony Bullock 7 SUSPECT NARGLES 4367 26.20 Darren Critchley 8 BOMBER CROWLEY 6644 26.32 Ricky Martin 9 SATIN STYLIST 4287 26.10 Anthony Bullock 10 MOIRAI 5855 NBT Ingrid Watkins

Race No. 5 Greyhound Adoption Program Tasma… 1:37 PM 4 event over 452 metres at Devonport Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DROOPY'S ELLA 6781 25.76 Gerald Mace 2 EL GRAND AMIGO 3123 25.83 Patrick Ryan 3 WHISTLEDOWN 2555 25.60 Gary Johnson 4 HI DIXIE 6364 25.80 Robert Grubb 5 MISTY FIORD 1883 25.77 Bill Mcnally 6 HIGH TREASON 3531 25.67 Edward Medhurst 7 LUCKY LINC 8345 25.87 Tony Keogh 8 TAKE THE CROWN 4175 25.95 Butch Deverell 9 JADEITE 7326 26.23 Gary Johnson 10 TAH SOPHIE 6648 26.05 Anthony Bullock

Race No. 6 Series 11 Tasbred Bonus F Divisi… 1:58 PM 5 event over 452 metres at Devonport Of $2,405 Prizemoney.

1st: $1,685 2nd: $480 3rd: $240. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OZZI OSCAR 4111 25.79 Gary Fahey 2 DROOPY'S DASHER 5233 25.13 Gerald Mace 3 VRONTIOS 4434 25.95 Kevin Mcconnon 4 SPEC BENNETT 4124 25.87 Anthony Bullock 5 HELLO TEDDY 3622 25.81 Robin Grubb 6 FAMES THE AIM 3811 25.52 Gary Fahey 7 BLACK FESCO 2243 25.62 Edward Medhurst 8 SILVER DRONE 2872 25.70 Robin Grubb 9 MOONY BLUE 1575 25.98 Robert Grubb 10 TECOMA HIPHOP 35 26.26 Thomas Astbury

Race No. 7 Goracingtasmania.com.au Division… 2:19 PM 3 event over 452 metres at Devonport Of $2,035 Prizemoney.

1st: $1,425 2nd: $405 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HURUNUI HAMISH 2584 27.05 Eric Haldane 2 DILSTON LOCH 7824 25.63 Neville Allison 3 DROOPY'S JACKET 6272 25.38 Gerald Mace 4 LYNCAR JERRY 8515 25.54 Lynden Nichols 5 PARMA CHIEF 1888 25.67 Morris Strickland 6 MIGHTY MATLOCK 6636 25.93 Gerald Mace 7 BULLA'S BOY 4766 25.73 Dale Hammersley 8 LUCKY NINETEEN 5841 25.66 Eileen Thomas

Race No. 8 Dowling Mccarthy Tyres Division1 2:47 PM 1/2 event over 452 metres at Devonport Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KEUNE 5844 25.00 Edward Medhurst 2 BUCKLE UP BENEAU 6566 25.39 Gary Johnson 3 PRESCRIBE 3552 25.09 Edward Medhurst 4 SENOR SLAMMA 2478 25.13 Gary Johnson 5 DOLLY DYER 6374 25.76 Gary Johnson 6 DILSTON DELIGHT 4811 25.67 Neville Allison 7 WYNBURN HORNET 1731 25.30 Butch Deverell 8 COSMIC HEIR 2113 25.42 Patrick Ryan

Race No. 9 Tasracing.com.au Division1 3:07 PM 5 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HALF CENTURY 5565 25.61 Anthony Bullock 2 I'M MAD 7863 26.12 Kyron Ebdon 3 BETTY LA FAE 1733 25.78 Susan Gittus 4 STICK AROUND 7231 25.96 Keith Nichols 5 TAKE GUARD 2525 25.93 Anthony Bullock 6 MOTO WARRIOR 5414 25.92 Allan Clark 7 FESCO BOY 1221 25.73 Edward Medhurst 8 OH SO NICE 1268 26.08 Russell Watts 9 WYNBURN TORO 2433 25.75 Margaret Rossendell 10 QUEEN MATILDA 2252 26.21 Anthony Bullock