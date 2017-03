Greyhound Box Draw For Devonport - Tuesday, 7 March 2017

Race No. 1 Dowling Mccarthy Tyres Division1 12:34 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAWBOURNE DRIVE 38 26.78 Gary Johnson 2 FRAZZLE DAZZLE 6351 26.04 Wanda Hodgetts 3 BUCKLE UP NEL 3 26.59 Robyn Johnson 4 CAWBOURNE ERA 647 26.84 Gary Johnson 5 FESCO LASS 2534 26.07 Debbie Cannan 6 COSMIC NOVA 3184 26.26 Edward Medhurst 7 SOOKY JOOKY 8512 26.99 Paul Tharle 8 ONE ARM BANDIT 3267 26.65 Anthony Bullock 9 KALAWAY BETTY 4787 26.75 Butch Deverell 10 HUGHEY DEE 7 27.09 Gary Johnson

Race No. 2 Carlton Draught Division1 12:50 PM M event over 452 metres at Devonport Of $1,545 Prizemoney.

1st: $1,080 2nd: $310 3rd: $155. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MINI MOOSE 8577 26.62 Brian Crawford 2 TED MUSTANG 775 26.87 Anthony Bullock 3 DARK FORCE 7672 25.85 Gayelene Townsend 4 DUCKIES EMPIRE 4736 26.23 Nicole Howard 5 BLUE BOMBSHELL 8888 26.60 Brian Shipp 6 MOIRAI 5855 NBT Ingrid Watkins 7 MARTEENY 2485 26.39 Robyn Johnson 8 MARCIANA 4276 26.32 Paul Hili 9 HASTA DE KAHN 8864 26.73 Scott Rowlands 10 YOGO HARA 4667 26.44 Gary Johnson

Race No. 3 The Advocate Division2 1:09 PM 6 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STYLISH APRIL 57 26.89 Anthony Dawson 2 NOVA ACHIEVER 4 26.45 Gary Johnson 3 SEQUOYAH KAHN 8 NBT Scott Rowlands 4 CAPTAIN RED 8877 27.26 Gayelene Townsend 5 COSMICLY BAROQUE 3426 NBT Edward Medhurst 6 DEVIL'S DEN 41 NBT Jack Jury 7 CAWBOURNE LILLY 757 26.79 Gary Johnson 8 GOLDENPAW KID 5 NBT Morris Strickland 9 SLIP STREAMER 777 27.19 Anthony Bullock 10 BUCKLE UP SCOTCH 7 27.73 Robyn Johnson

Race No. 4 Seba Sheetmetal Division1 1:24 PM 5 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DARK DRIFTER 7673 25.63 Rodney Walker 2 WHISTLEDOWN 2555 25.60 Gary Johnson 3 MANILA DAWN 1211 25.77 Michael Stringer 4 COUNTRY HELEN 1161 NBT Michael Pearce 5 ZIPPING HOOCH 2342 NBT Eileen Thomas 6 TACOS 1786 26.04 Anthony Bullock 7 BLACK FESCO 2243 25.62 Edward Medhurst 8 HI DIXIE 6364 25.80 Robert Grubb 9 RUNOUT BABE 2463 25.52 Anthony Bullock 10 PENNY POP 1224 26.14 Terence Penny

Race No. 5 Greyhound Adoption Program Tasma… 1:44 PM 5 event over 580 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LE BAZ 6437 33.74 Michael Stringer 2 ARUGULA 5112 33.37 Michael Stringer 3 WINSOME RYDER 4628 NBT Rachael Moate 4 TAH STELLA 8317 34.78 Anthony Bullock 5 SACRED WITCH 1374 NBT Shayne Bond 6 BACI DE KAHN 3785 33.58 Gary Johnson 7 ADAM'S GUN 1676 33.38 Barry Adams 8 CASIO LAD 1511 NBT Edward Medhurst 9 BOUNDING BOOMER 4444 NBT Gayelene Townsend 10 KINLOCH'S FOX 6146 NBT Paul Hili

Race No. 6 Luxbet Luxdiv Division1 2:09 PM 4 event over 452 metres at Devonport Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HAT TRICK BABE 5352 25.72 Anthony Bullock 2 KEEP YA LOOKS 2153 25.73 Joshua Wright 3 JACK'S MISSILE 5551 25.86 Anthony Bullock 4 JUSTIFIA 7131 25.83 Michael Stringer 5 OUR MATE JAKE 5224 25.73 Gary Fahey 6 JADEITE 7326 26.23 Gary Johnson 7 FROSTY'S CAPABLE 1326 25.66 Wayne Williams 8 KAMIKAZE TURTLE 5442 25.53 Anthony Bullock 9 DROOPY'S ELLA 6781 25.76 Gerald Mace 10 GROUSE 4452 25.45 Russell Watts

Race No. 7 City Of Devonport Cup Division1 2:24 PM BT8 event over 452 metres at Devonport Of $2,755 Prizemoney.

1st: $1,930 2nd: $550 3rd: $275. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WYNBURN TOOZIE 1132 25.26 Ben Englund 2 DILSTON DELIGHT 4811 25.67 Neville Allison 3 LOCKNANE EVE 7258 25.52 Dennis Lockley 4 COSMIC HEIR 1131 25.42 Patrick Ryan 5 PRESCRIBE 3552 25.09 Edward Medhurst 6 SENOR SLAMMA 2478 25.13 Gary Johnson 7 DOLLY DYER 6374 25.76 Gary Johnson 8 KATEY ROMAN 2324 25.25 Paul Hili 9 DILSTON LOCH 7824 25.63 Neville Allison

Race No. 8 Crown Lager Division1 2:47 PM 3/4 event over 452 metres at Devonport Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISTY FIORD 1883 25.77 Bill Mcnally 2 DROOPY'S JACKET 6272 25.38 Gerald Mace 3 HAPPY JEFF 7165 25.54 Wayne Williams 4 SANTA CLAWS 7111 25.88 Philip Cassidy 5 HELLO NUGGET 2335 25.60 Robin Grubb 6 HELLO DIAMOND 4611 25.63 Robin Grubb 7 TWO BILLS 7413 25.61 Gavin Whitney 8 HIGH TREASON 3531 25.67 Edward Medhurst 9 BOUND ON BOOMER 1877 25.58 Gayelene Townsend 10 GREY'S A DOCKER 7878 25.62 Rachael Moate

Race No. 9 Simons Design Centre Division2 3:07 PM 5 event over 452 metres at Devonport Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MALAWI BREEZE 8552 26.31 Gary Johnson 2 MANILA BLUE 1741 25.63 Michael Stringer 3 EXPLOSIVE FOX 8361 26.10 Shane Whitney 4 MARLOW'S ANGEL 4141 25.95 Terence Penny 5 PICKLED TINK 6532 NBT Philip Cassidy 6 DRUM GROHL 6282 25.65 Stephen Chambers 7 BONGIOLETTI 4464 25.86 Gary Johnson 8 PLATNIUM CYE 1555 26.23 Anthony Bullock 9 JOUSTER 2174 25.67 Gary Fahey 10 DYLAN KEEPING 3767 26.45 Morris Strickland