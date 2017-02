Greyhound Box Draw For Hobart - Monday, 20 February 2017

Race No. 1 Luxbet Division1 7:29 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 URANA REALE 76 27.30 Rodney Bragg 2 ROSIE OH ROSIE 3242 26.21 Darren Critchley 3 MISS PIERRIE 687 27.32 Joan Nichols 4 FINNIGANS WAY 167 27.20 Bill Witherden 5 DEMON LAD 7624 26.43 Kevin Mcconnon 6 FESCO BOY 2122 26.24 Edward Medhurst 7 LOCKWADE SAL - NBT Michael Stringer 8 BUCKLE UP SLASH 8 27.64 Leon Brazendale 9 AMANDA'S DANCER 177 26.46 Margaret Rossendell 10 METANOIA FRANKO 6655 26.93 Nicholas Howard

Race No. 2 Find Us On Facebook Division2 7:51 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAME KIRRA 8665 26.87 Anthony Stennings 2 SCULLY GREGG 3 NBT Blake Pursell 3 RIDGEVIEW LYNL 65 27.20 Jason Barwick 4 CLONMEL PETER 85 27.16 Peter Phillips 5 DEVIL'S GULLET 1635 26.47 Bill Witherden 6 COSMICLY BAROQUE 1234 26.24 Edward Medhurst 7 SHIMA SUN 4725 26.88 Margaret Rossendell 8 FESCO LASS 7342 26.51 Debbie Cannan 9 ZULU KNOCK'S 4146 26.56 Anthony Bullock 10 NO QUOTE 8867 27.05 Leon Brazendale

Race No. 3 Winning Edge Kibble Division3 8:11 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 INANNA STAR 4853 26.51 Peter Higgins 2 BUCKLE UP TASSIE 3888 27.66 Leon Brazendale 3 JOKER BARWICK 122 NBT David Polley 4 SWEET ABBELLA 3 27.17 Wayne Howells 5 WINSOME RYDER 7446 26.80 Rachael Moate 6 MANILA BLUE 4461 26.42 Michael Stringer 7 RED POWER 58 NBT Joshua Wright 8 WINKLEA FAITH 1572 26.65 Patricia Howard 9 MISS MONTEZ 75 27.04 Blake Pursell 10 LASHING BARBIE 7 27.09 Allan Anderson

Race No. 4 Early Sectional Speed Maps Tasra… 8:31 PM FFA event over 340 metres at Hobart Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLACK SHUCK 3662 19.83 Graeme Moate 2 LYNCAR JERRY 1851 19.38 Lynden Nichols 3 PERFECT METRE 4445 19.18 Eileen Thomas 4 MAHALO MAN 1414 NBT Anthony Bullock 5 GOLDEN NUGGET 7174 19.84 Lynden Nichols 6 GREY'S A DOCKER 8878 20.40 Rachael Moate 7 AKINFENWA 2753 19.48 Graeme Moate 8 MISS MYRA 5647 20.18 Arnold Elphinstone 9 LUCKY NINETEEN 6358 NBT Eileen Thomas 10 BLASTER MASTER 7766 NBT Leon Brazendale

Race No. 5 Put Your Quaddies On Division1 8:51 PM 5 event over 599 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ATOMEC TECOMA 3561 NBT Thomas Astbury 2 WINKLEE COLIN 2725 34.97 Edward Howard 3 TAH STELLA 7518 34.76 Anthony Bullock 4 KAMIKAZE TURTLE 1454 NBT Anthony Bullock 5 LOCKNANE BILL 2445 NBT Gavin Whitney 6 SIZZLING BANDIT 4747 NBT Michael Dobson 7 TAKE GUARD 2325 34.91 Anthony Bullock 8 LASHING JACKSON 8331 34.98 Allan Anderson 9 BLACK RHINO 4627 NBT Anthony Bullock 10 THUMB PRINT 8514 NBT Wayne Howells

Race No. 6 The Mercury Division2 9:12 PM FFA event over 340 metres at Hobart Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KISS ME VICTOR 2455 NBT Lynden Nichols 2 DRURY LANE 4122 19.72 Lynden Nichols 3 LONG VIEW BELLE 6442 NBT Graeme Moate 4 NEBRASKA BEACH 4471 19.33 Anthony Bullock 5 BIT HOT RUSTY 8755 20.29 Andrea Mcconnon 6 CANYA ROUSEY 3437 19.56 Eileen Thomas 7 NEW ROMANCE 7613 19.48 Rachael Moate 8 FAIRY FOOTSTEPS 3782 19.79 Steven O'brien 9 LYNCAR TEAGAN 1618 NBT Lynden Nichols 10 SKYLOCK KAHN 1787 19.99 Leon Brazendale

Race No. 7 Luxbet.com Division1 9:33 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YOUNG JAKE 3441 26.42 Keith Nichols 2 HIGH TREASON 5135 25.90 Edward Medhurst 3 HAT TRICK BABE 2563 26.31 Anthony Bullock 4 KEEP YA LOOKS 3332 26.58 Joshua Wright 5 QUEEN MATILDA 4822 26.51 Anthony Bullock 6 TACTICAL EMPEROR 7 27.20 John Wilton 7 SCRUFFY SQUAW 8313 26.51 Wayne Howells 8 REDHOT COLES 5862 26.31 Allan Anderson 9 JACK'S MISSILE 3355 26.43 Anthony Bullock 10 CRIMSON SPARKLE 4334 26.60 Keith Nichols

Race No. 8 Surepick Ratings Division1 9:55 PM 4 event over 461 metres at Hobart Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STICK AROUND 1272 26.13 Keith Nichols 2 NOT SO LOUD 3717 26.54 Susan Gittus 3 RUBY'S FLAME 5311 26.17 Blake Pursell 4 SHACK VIEW 8126 26.16 Patrick Hall 5 FLASH REBEL 1761 26.14 Glenn Howlett 6 QUIET BAY 4561 26.29 Anthony Bullock 7 FREE SPINS 1211 26.41 Wayne Howells 8 GLADIS GRICE 5646 26.23 Amanda Grice 9 BAROQUE INN 5357 26.21 Blake Pursell 10 COFFEE ELIZABETH 8367 26.29 Peter Phillips

Race No. 9 Tasracing.com.au Division1 10:14 PM M event over 461 metres at Hobart Of $1,545 Prizemoney.

1st: $1,080 2nd: $310 3rd: $155. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STILL WORKING 2248 26.55 Anthony Bullock 2 DUCKIES EMPIRE 2473 26.83 Nicole Howard 3 SHANLYN POPPY 4474 26.70 Pauline Green 4 EVANTA NEMO 5342 27.31 Blake Pursell 5 PRINCE AHMOSE 3588 27.16 Anthony Bullock 6 PEPPER ROCK 5455 26.64 Susan Gittus 7 DAWNEY 6 NBT Nicholas Howard 8 TOUCH OF SILK 4878 NBT Leon Brazendale 9 DARK FORCE 6676 26.55 Gayelene Townsend 10 AMBIVALENCE 45X5 27.11 Peter Higgins