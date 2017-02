Greyhound Box Draw For Hobart - Thursday, 16 February 2017

Race No. 1 Luxbet Division1 7:22 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WINKLEA FAITH 1572 26.65 Patricia Howard 2 MANILA BLUE 4461 26.42 Michael Stringer 3 JAMELLA RED 56 27.11 Scott Fenton 4 FESCO BOY 3212 26.24 Edward Medhurst 5 FESCO LASS 7342 26.51 Debbie Cannan 6 SOCIAL SALLY 2142 26.44 Gary Fahey 7 ROSIE OH ROSIE 6324 26.21 Darren Critchley 8 HOITY TOITY 3772 NBT Bill Witherden 9 MISS PIERRIE 687 27.32 Joan Nichols 10 COSMICLY BAROQUE 1234 26.24 Edward Medhurst

Race No. 2 Butch Deverell Division1 7:46 PM 6 event over 340 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HUMBUG HILL 783 NBT Brian Shipp 2 NO QUOTE 8867 NBT Leon Brazendale 3 EL GRAND RICHO 6575 NBT Kenneth Mayne 4 OZZI OSCAR 4214 NBT Gary Fahey 5 MANILA DAWN 1118 NBT Michael Stringer 6 CHILLY DEVIL 2685 20.15 Eileen Thomas 7 ONE ARM BANDIT 6326 20.05 Anthony Bullock 8 ANNAKA - NBT Robert Gourlay 9 FESCO MAN 2513 NBT Edward Medhurst 10 CALL ME RASCAL 4718 NBT Glenn Howlett

Race No. 3 George Forsythe Division2 8:10 PM 6 event over 340 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHE'S A BEAUTY 7 NBT Shirley Sutcliffe 2 BUCKLE UP TASSIE 3888 NBT Leon Brazendale 3 FAMES THE AIM 1138 20.83 Gary Fahey 4 MINDFUL MYSTERY 5626 NBT Bill Witherden 5 OKAY I'M READY - NBT Stuart Genge 6 COAL TATTOO 6 NBT Anthony Bullock 7 LOCKWADE SAL - NBT Michael Stringer 8 HEAT UP 4233 19.62 Robin Stocks 9 LASHING BARBIE - NBT Allan Anderson 10 COSMIC NOVA 3184 NBT Edward Medhurst

Race No. 4 Graeme Moate Division3 8:28 PM 6 event over 340 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 APACHE DREAM 2 NBT Nicholas Howard 2 HOOLTIFIA 5 NBT Michael Stringer 3 CENTRE PINE 4134 19.62 Peter Phillips 4 RIDGEVIEW LYNL 65 NBT Jason Barwick 5 REDHEAD RELTON 188 NBT Edward Medhurst 6 BUCKLE UP SLASH - NBT Leon Brazendale 7 BLUE BOMBSHELL 888 NBT Brian Shipp 8 GOTTA BE YOU 5333 NBT Anthony Bullock 9 DAME KIRRA 8665 19.87 Anthony Stennings 10 FORCIBLE 322 NBT Michael Stringer

Race No. 5 Surepick Division1 8:52 PM 4/5 event over 599 metres at Hobart Of $1,925 Prizemoney.

1st: $1,350 2nd: $385 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TERRA VISTA 2123 34.69 Steven O'brien 2 TAH STELLA 7518 34.76 Anthony Bullock 3 GLADIS GRICE 5646 32.20 Amanda Grice 4 BOBBY BOUND 4313 35.48 Robin Stocks 5 CASIO LAD 1151 34.53 Edward Medhurst 6 DOUBLE DOSE 5535 34.96 Blake Pursell 7 FANCY MOSS 5254 35.30 Anthony Bullock 8 BEARVILLE WIGI 7553 34.98 Andrew Donohue

Race No. 6 John Cameron Division1 9:13 PM 4 event over 461 metres at Hobart Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAHARANI 1111 26.00 Russell Watts 2 OUR MATE JAKE 5852 26.10 Gary Fahey 3 NOT SO LOUD 3717 26.54 Susan Gittus 4 NEXT MATADOR 8742 26.11 Rodney Ransley 5 LE BAZ 7426 26.46 Michael Stringer 6 LOCKNANE PEDRO 3585 26.16 Dennis Lockley 7 FAMILY CHALLENGE 3384 26.34 Juneen Devine 8 SHACK VIEW 1812 26.16 Patrick Hall 9 WINGS OF PERLITA 3185 NBT John Hutchinson 10 FAMILY PRINCE 2223 26.29 Juneen Devine

Race No. 7 True Vintage Division1 9:37 PM 3 event over 461 metres at Hobart Of $2,035 Prizemoney.

1st: $1,425 2nd: $405 3rd: $205. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LOCKNANE BRUCE 1888 26.24 Dennis Lockley 2 POSH FIRE 2288 25.90 Allan Clark 3 JUSTIFIA 3312 26.11 Michael Stringer 4 BETTY LA FAE 2173 26.06 Susan Gittus 5 LASHING JACKSON 8331 26.25 Allan Anderson 6 KEUNE 2158 25.94 Edward Medhurst 7 MAHALO MAN 1414 25.95 Anthony Bullock 8 SWIFT MOVER 3723 26.17 Nicholas Howard 9 COSMIC CRUISER 3864 26.24 Rodney Ransley

Race No. 8 Luxbet.com Division1 9:55 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARUGULA 1311 26.23 Michael Stringer 2 YOUNG JAKE 3441 26.42 Keith Nichols 3 COOPER'S SHADOW 4654 26.50 Anthony Bullock 4 REDHOT COLES 5862 26.31 Allan Anderson 5 SPEC BENNETT 2414 26.31 Anthony Bullock 6 WHODAT BANGIN' 3626 26.45 Graeme Moate 7 FAMILY PICK 7332 26.32 Juneen Devine 8 WYNBURN TORO 2224 26.29 Margaret Rossendell 9 ZIPPING ELVIS 2453 26.64 Dennis Lockley 10 ZIPPING HOOCH 3234 NBT Eileen Thomas

Race No. 9 Oak Queen Division2 10:17 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DAWNEY 6 NBT Nicholas Howard 2 YES MESSI 3563 26.56 Jason Fahey 3 STEP UP LAD 3413 26.38 Scott Fenton 4 RUNOUT BABE 2476 26.09 Anthony Bullock 5 EVANTA NEMO 5342 27.31 Blake Pursell 6 BURNING HOUSE 2778 NBT Allan Anderson 7 BLACK SHUCK 8366 26.25 Graeme Moate 8 JACK'S MISSILE 1335 26.43 Anthony Bullock 9 SKYLOCK KAHN 2178 26.41 Leon Brazendale 10 BIG KID 1348 26.27 Graeme Moate