Greyhound Box Draw For Hobart - Thursday, 23 February 2017

Race No. 1 Social Dancer Division1 7:22 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMICLY BAROQUE 1234 26.24 Edward Medhurst 2 REDHEAD RELTON 188 26.40 Jack Jury 3 FESCO LASS 7342 26.51 Debbie Cannan 4 FINK RACER 3533 26.77 Ricky Martin 5 NO QUOTE 8867 27.05 Leon Brazendale 6 INANNA STAR 8537 26.51 Peter Higgins 7 ZULU KNOCK'S 1461 26.56 Anthony Bullock 8 MARLOW'S ANGEL 1414 NBT Terence Penny 9 CAPTAIN RED 6887 27.43 Gayelene Townsend 10 CALL ME RASCAL 4718 26.97 Glenn Howlett

Race No. 2 Find Us On Facebook Division2 7:46 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EL GRAND RICHO 6575 NBT Kenneth Mayne 2 ROSIE OH ROSIE 2421 26.21 Darren Critchley 3 CALL ME CHARLIE 5348 NBT Peter Dalton 4 PENNY POP 2122 NBT Terence Penny 5 LASHING BARBIE 7 27.09 Allan Anderson 6 SHIMA SUN 4725 26.88 Margaret Rossendell 7 DESERT RACER 6 NBT Sonia Martin 8 BUCKLE UP SLASH 8 27.64 Leon Brazendale 9 CAPTAIN RED 6887 27.43 Gayelene Townsend 10 DEVIL'S DEN 4 26.99 Jack Jury

Race No. 3 Valiant Spirit Division3 8:10 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 METANOIA FRANKO 6655 26.93 Nicholas Howard 2 SOCIAL SALLY 1426 26.44 Gary Fahey 3 MISS MONTEZ 751 27.04 Blake Pursell 4 FESCO MAN 5137 26.57 Edward Medhurst 5 DAME KIRRA 6658 26.87 Anthony Stennings 6 AMANDA'S DANCER 177 26.46 Margaret Rossendell 7 WOOSHA 5812 27.06 Ricky Martin 8 BUCKLE UP TASSIE 3888 27.66 Leon Brazendale 9 DEVIL'S DEN 4 26.99 Jack Jury 10 CALL ME RASCAL 4718 26.97 Glenn Howlett

Race No. 4 Bomber's A Flyer Division1 8:28 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHEEKY ELLA 2266 26.83 Allan Clark 2 BLACK SHUCK 3662 26.25 Graeme Moate 3 WYNBURN TORO 2224 26.29 Margaret Rossendell 4 SATIN STYLE 6127 26.34 Anthony Bullock 5 HONCHO BOUND 2631 26.27 Graeme Sherriff 6 HIGH TREASON 5135 25.90 Edward Medhurst 7 CRIMSON SPARKLE 3348 26.60 Keith Nichols 8 SHE'S OURS 6268 26.31 Leon Brazendale 9 KING PEDRO 8364 NBT Rodney Ransley 10 KAMIKAZE TURTLE 1454 26.15 Anthony Bullock

Race No. 5 Put Your Quaddies On Division2 8:52 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING HOOCH 3234 NBT Eileen Thomas 2 RUNOUT BABE 2476 26.09 Anthony Bullock 3 BIG KID 3485 26.27 Graeme Moate 4 BOBBY BOUND 3131 26.52 Robin Stocks 5 BLACK RHINO 6273 26.85 Anthony Bullock 6 KINLOCH'S FOX 6861 26.68 Paul Hili 7 SKYLOCK KAHN 1787 26.41 Leon Brazendale 8 BIGTIME TO EXCEL 3262 26.44 David Polley 9 HELLO BIRDY 6675 26.34 Susan Gittus 10 FAMILY CHIEF 8745 26.34 Juneen Devine

Race No. 6 Big Moose Damsel's Dash Division… 9:13 PM BT8 event over 461 metres at Hobart Of $2,755 Prizemoney.

1st: $1,930 2nd: $550 3rd: $275. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BETTY LA FAE 2173 26.06 Susan Gittus 2 SHIRLEY BASS 7353 26.20 Susan Gittus 3 LONG VIEW BELLE 4428 26.07 Graeme Moate 4 COSMIC HEIR 1211 26.00 Patrick Ryan 5 KATEY ROMAN 5232 25.90 Paul Hili 6 AMOUR BAROQUE 1352 26.08 Patrick Ryan 7 WYNBURN TOOZIE 8113 25.98 Ben Englund 8 DARK CASIO 2246 25.87 Edward Medhurst 9 QUIET BAY 5612 26.29 Anthony Bullock 10 TAKE GUARD 3252 26.27 Anthony Bullock

Race No. 7 Luxbet.com Division1 9:37 PM INV event over 461 metres at Hobart Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SOME TRICKS 4715 26.07 Harold Cameron 2 WORK IT 6142 26.13 Susan Gittus 3 COSMIC CRUISER 3864 26.24 Rodney Ransley 4 SHACK VIEW 8126 26.16 Patrick Hall 5 NEBRASKA BEACH 4471 26.03 Anthony Bullock 6 TRICKY TAILS 1224 25.97 Keith Nichols 7 PERFECT METRE 4445 26.15 Eileen Thomas 8 TAX MAN WINS 4624 26.23 Russell Watts

Race No. 8 Busy Vintage Division1 9:58 PM 4 event over 461 metres at Hobart Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GLADIS GRICE 5646 26.23 Amanda Grice 2 NOT SO LOUD 3717 26.54 Susan Gittus 3 NEXT MATADOR 7423 26.11 Rodney Ransley 4 LOCKNANE PEDRO 5851 26.16 Dennis Lockley 5 COFFEE ELIZABETH 3672 26.29 Peter Phillips 6 BLACK CHEVELLE 3361 26.18 Russell Watts 7 KEUNE 1584 25.94 Edward Medhurst 8 FAMILY PRINCE 2235 26.29 Juneen Devine 9 FAMILY CHALLENGE 3384 26.34 Juneen Devine 10 HURUNUI HAMISH 2584 26.09 Eric Haldane

Race No. 9 Highland Summer Division3 10:23 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HARRY STEIGER 7387 26.35 Susan Gittus 2 STEP UP LAD 3413 26.38 Scott Fenton 3 WHODAT BANGIN' 6263 26.45 Graeme Moate 4 FAMILY PICK 3322 26.32 Juneen Devine 5 HAT TRICK BABE 2563 26.31 Anthony Bullock 6 TIP IT UP 6115 26.33 Joan Nichols 7 GLENREA TARGET 8553 26.29 Anthony Bullock 8 CANYA ROUSEY 4372 26.35 Eileen Thomas 9 ALMACHINO 5665 26.71 Allan Anderson 10 FANG STAR 188 NBT Clinton Tapp