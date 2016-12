Greyhound Box Draw For Hobart - Thursday, 29 December 2016

Race No. 1 Luxbet Division1 7:22 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUCKLE UP BOSTON 4636 26.54 Robyn Johnson 2 BUCKLE UP TASSIE 3 NBT Gary Johnson 3 LE BAZ 4336 27.22 Michael Stringer 4 RIKITIKITANA 552 26.68 Rodney Ransley 5 OFFEN CHARLES 4873 27.56 Eileen Thomas 6 FREEHOLD 2176 26.67 Susan Gittus 7 YOUNG JAKE 7283 26.42 Keith Nichols 8 FINK RACER 2351 NBT Ricky Martin 9 MANILA BLUE 2414 26.42 Michael Stringer 10 STRAW COWBOY 2722 26.31 Rodney Ransley

Race No. 2 Santa Appreciation Division2 7:43 PM 6 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SANTA CLAWS 5121 NBT Philip Cassidy 2 YES MESSI 23 26.88 Jason Fahey 3 PURDIE SHUFFLE 2222 26.69 Susan Gittus 4 BUCKLE UP YORK 85 NBT Robyn Johnson 5 BUCKLE UP ALEX 7415 26.74 Gary Johnson 6 FESCO MAN 6235 26.58 Edward Medhurst 7 SWEET MAGIC - NBT Rodney Ransley 8 MANILA DAWN 2 26.09 Michael Stringer 9 ARUGULA 14 26.27 Michael Stringer 10 OOAAR 1252 26.51 Blake Pursell

Race No. 3 Hgrc Committee Division1 8:07 PM 6 event over 340 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHIP CARTER 7738 20.14 Anthony Bullock 2 RITZA PRESLEY 331 NBT Edward Medhurst 3 CHILLY DEVIL X872 NBT Eileen Thomas 4 WOOSHA 817 NBT Ricky Martin 5 KATH EMERY 1233 NBT Anthony Bullock 6 SO FINE - NBT Michael Stringer 7 ZAKIZBO GUN 6361 NBT Michael Pearce 8 CAN BEE 11 NBT Rodney Ransley 9 ONE ARM BANDIT - NBT Anthony Bullock 10 ST. ROCCO - NBT Ricky Martin

Race No. 4 Congrats Zipping Bruiser 2016 Di… 8:28 PM 6 event over 340 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MARTEENY 4726 19.67 Robyn Johnson 2 HEAT UP 534 NBT Gary Johnson 3 MAHARANI 2153 NBT Russell Watts 4 ST. MARSEILLE 23 NBT Ricky Martin 5 CENTRE PINE 3231 19.62 Peter Phillips 6 ELSEY GREGG 1431 19.97 Edward Medhurst 7 FAB GAZE 3853 20.08 Anthony Bullock 8 TED MUSTANG 7 NBT Anthony Bullock 9 HUMBUG HILL 7 NBT Eileen Thomas 10 RAPID SURPRIZE 8 NBT Sonia Martin

Race No. 5 Luxbet.com Division1 8:52 PM 4/5 event over 599 metres at Hobart Of $1,925 Prizemoney.

1st: $1,350 2nd: $385 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LOCKNANE ABBY 5324 34.65 Katrina Gregory 2 SACRED WITCH X426 NBT Shayne Bond 3 MISSILE BEN 6637 35.02 Anthony Bullock 4 REGENT LOIS 4667 NBT Donald Oldham 5 DOUBLE DOSE 2665 35.06 Blake Pursell 6 TERRA VISTA 2156 34.69 Steven O'brien 7 BANQUET 2364 NBT Edward Medhurst 8 PURE PRESENCE 5141 NBT Russell Watts 9 BRUSHA BORNE 3274 34.81 Anthony Bullock

Race No. 6 The Mercury Division1 9:13 PM 5 event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REAL STYLIST 6542 26.65 Anthony Bullock 2 GLENREA TARGET 6524 26.29 Anthony Bullock 3 DILSTON LOCH 3621 26.53 Neville Allison 4 HALF CENTURY 5625 26.35 Anthony Bullock 5 BOUNDING BOOMER 3424 26.33 Gayelene Townsend 6 SOL INVICTUS 6312 26.25 Patrick Ryan 7 SHACK VIEW 1227 26.16 Patrick Hall 8 ULTIMATE PADDY 4833 NBT Jared Davies 9 NIKI'S LAD 1864 26.59 Steven Hutt 10 LEICA WARRIOR 6827 26.70 Sonia Martin

Race No. 7 Tassie Tees Division1 9:37 PM INV event over 461 metres at Hobart Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS STYLIST 5783 26.07 Edward Medhurst 2 HALO LEE 6244 25.79 Edward Medhurst 3 LOCKNANE EVE 4772 26.04 Dennis Lockley 4 CHIEF JETPILOT 1441 25.87 Edward Medhurst 5 TRICKY TAILS 2525 25.97 Keith Nichols 6 SUZY LA RUE 1272 26.04 Susan Gittus 7 COUNT BAROQUE 1321 25.79 Edward Medhurst 8 WORK IT 6643 26.26 Susan Gittus 9 TAX MAN WINS 7348 26.23 Russell Watts 10 SWIFT MOVER 8372 26.17 Nicholas Howard

Race No. 8 Find Us On Facebook Division1 9:58 PM 4 event over 461 metres at Hobart Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROCK ON ROLLA 5742 26.16 Anthony Bullock 2 JUSTIFIA 6211 26.52 Michael Stringer 3 MAHALO MR MIYAGI 1168 26.37 Sandra Elphinstone 4 BETTY LA FAE 8576 26.06 Susan Gittus 5 DILSTON REBEL 5313 26.38 Neville Allison 6 FLASH REBEL 6418 26.14 Glenn Howlett 7 FAMILY CHALLENGE 5223 26.34 Juneen Devine 8 COFFEE ELIZABETH 3737 26.29 Peter Phillips 9 HURUNUI HAMISH 2142 26.09 Eric Haldane 10 FAMILY PRINCE 2342 26.31 Juneen Devine

Race No. 9 Tasracing.com.au Division1 10:22 PM M event over 461 metres at Hobart Of $1,545 Prizemoney.

1st: $1,080 2nd: $310 3rd: $155. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KING JAKEY 5888 27.42 Kenneth Mayne 2 STILL WORKING 67 27.13 Anthony Bullock 3 PRINCE AHMOSE 73 27.47 Anthony Bullock 4 ELIZA DEE 8428 26.82 Allan Anderson 5 POP AN' KOBI 8 NBT Gary Johnson 6 QUEEN MALIKA 678 27.28 Anthony Bullock 7 MISS HOUDINI 8388 NBT Dennis Turner 8 HUNDUR 8547 26.94 Dennis Turner 9 QUEEN MIELA 3648 27.12 Anthony Bullock