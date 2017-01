Greyhound Box Draw For Hobart - Thursday, 5 January 2017

Race No. 1 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 7:28 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALMANI FURY 5777 NBT Rachael Moate 2 BLACK RHINO 8447 NBT Anthony Bullock 3 GLENREA TARGET 2488 26.29 Anthony Bullock 4 TARMAC KAHN 1868 27.22 Leon Brazendale 5 HI DIXIE 4718 26.63 Robert Grubb 6 MADAM ANNE 7323 NBT Patrick Hall 7 ZIPPING ELVIS 5385 26.64 Dennis Lockley 8 PARMA CHIEF 7753 26.31 Morris Strickland 9 KAMIKAZE TURTLE 3457 26.15 Anthony Bullock 10 DR. TROJAN 4536 26.65 Nicole Howard

Race No. 2 The Mercury Division1 7:52 PM 5 event over 599 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BEARVILLE WIGI 6775 34.98 Andrew Donohue 2 WINKLEE COLIN 7128 NBT Edward Howard 3 GLADIS GRICE 7232 34.64 Amanda Grice 4 SURF THE ARTIC 4667 35.55 Gary Johnson 5 TEE CEE BENNY 2714 NBT Darren Critchley 6 TAKE GUARD 4636 34.91 Anthony Bullock 7 STYLISH MORGAN 7436 34.76 Graeme Moate 8 LOCKNANE EVE 4772 NBT Dennis Lockley 9 NEKHBET 3136 NBT Robin Stocks 10 FAMILY BRUISER 3647 NBT Jamie Devine

Race No. 3 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 8:13 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LOW FLYING PLANE 6286 NBT Morris Strickland 2 TERRA VISTA 1562 26.21 Steven O'brien 3 HELLO PIPIT 5516 26.18 Robin Grubb 4 MADAM MILA 4733 NBT Patrick Hall 5 AWARE 4741 26.54 Anthony Bullock 6 WYNBURN TORO 5564 26.29 Margaret Rossendell 7 OLIVER QUEEN 5831 26.67 Sonia Martin 8 HALF CENTURY 6258 26.35 Anthony Bullock 9 AKINFENWA 8458 NBT Graeme Moate 10 CLASSIC BOOMER 8577 26.48 Gayelene Townsend

Race No. 4 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 8:37 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEICA WARRIOR 6827 26.70 Sonia Martin 2 HAT TRICK BABE 2366 26.31 Anthony Bullock 3 HONCHO BOUND 1734 26.27 Graeme Sherriff 4 MOONY BLUE 3464 26.29 Robert Grubb 5 MAGGY'S IMPACT 2687 26.56 Leon Brazendale 6 REGENT ASSASSIN 7544 26.47 Anthony Bullock 7 ULTIMATE PADDY 8334 NBT Jared Davies 8 DYLAN KEEPING 2143 NBT Morris Strickland 9 STYLISH IMAGE 3387 26.72 Anthony Bullock 10 SIZZLING BANDIT 5474 26.85 Michael Dobson

Race No. 5 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 8:58 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GREYSYND GEM 6176 26.46 Robin Stocks 2 BONGIOLETTI 5826 26.38 Gary Johnson 3 MONSTER RED 3867 26.51 Jillian Stamford 4 TAH STELLA 7448 26.23 Anthony Bullock 5 YAPPIN' BLUE 4427 26.22 Douglas Cassidy 6 DUCK IN TOWN 2546 26.40 Nicole Howard 7 STEP UP LAD 3413 26.38 Scott Fenton 8 FERRARI MIA 2888 26.65 Anthony Bullock 9 BLACK SHUCK 8428 26.25 Graeme Moate 10 WADDLESWORTH 4556 26.36 Anthony Bullock

Race No. 6 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 9:22 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STORM CHIEF 1135 NBT Morris Strickland 2 RUBY'S FLAME 1312 26.25 Blake Pursell 3 WINDFAST DUCK 4551 26.74 Nicole Howard 4 LUCKY NINETEEN 4363 26.22 Eileen Thomas 5 DZIAH 7263 26.22 Andrea Mcconnon 6 LE BAZ 4336 27.22 Michael Stringer 7 NOT SO LOUD 5321 26.73 Susan Gittus 8 TAH MCEVOY 8767 26.31 Anthony Bullock 9 WHODAT ROSEY 6228 26.36 Graeme Moate 10 MISSILE BEN 3756 26.53 Anthony Bullock

Race No. 7 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 9:43 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHLOE MAC 5847 26.37 Anthony Dawson 2 BUCKLE UP GNU 4764 26.67 Gary Johnson 3 JACK'S MISSILE 3452 26.46 Anthony Bullock 4 RACY GRACIE 7738 26.40 Ian Callinan 5 GUNNA'S LADY 1585 26.15 Michael Stringer 6 POPPY GREENE 5547 26.69 Morris Strickland 7 REAL STYLIST 5425 26.65 Anthony Bullock 8 RAVEN HAVEN 141 26.21 Edward Medhurst 9 BET ON DUD 5847 26.57 Robert Gourlay 10 HELLO BIRDY 6667 26.34 Susan Gittus

Race No. 8 Find Us On Facebook Division1 10:07 PM INV event over 461 metres at Hobart Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WORK IT 6643 26.26 Susan Gittus 2 PRESCRIBE 7521 25.91 Edward Medhurst 3 ELITE ENFIELD 8653 25.95 Graeme Barber 4 SUZY LA RUE 2727 26.04 Susan Gittus 5 RETAIL CHART 4367 25.78 Edward Medhurst 6 HALO LEE 2446 25.79 Edward Medhurst 7 MISS STYLIST 7835 26.07 Edward Medhurst 8 LYNCAR JERRY 3381 26.24 Lynden Nichols 9 SWIFT MOVER 8372 26.17 Nicholas Howard 10 BANQUET 3647 26.15 Edward Medhurst

Race No. 9 Dennis Collis Memorial Grade 5 S… 10:28 PM SE event over 461 metres at Hobart Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 QUIET BAY 2718 26.32 Anthony Bullock 2 NIKI'S LAD 1864 26.59 Steven Hutt 3 TAH JEN 1773 26.50 Anthony Bullock 4 BOBBY BOUND 5166 26.53 Robin Stocks 5 SOL INVICTUS 6312 26.25 Patrick Ryan 6 BLACK FESCO 1223 26.52 Edward Medhurst 7 MANILA DAWN 2 26.09 Michael Stringer 8 HELLO FRECKLES 7134 26.26 Douglas Cassidy 9 BLASTER MASTER 2776 27.13 Leon Brazendale 10 NEW ROMANCE 5276 NBT Rachael Moate