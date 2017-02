Greyhound Box Draw For Launceston - Monday, 13 February 2017

Race No. 1 Kids Bikes Giveaway Tonight Divi… 7:16 PM 6 event over 515 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUCKLE UP COONEY 56 NBT Robyn Johnson 2 MINDFUL MYSTERY 5626 NBT Bill Witherden 3 TRUDI'S ANGEL 7 NBT Dale Hammersley 4 MANILA DAWN 1118 NBT Michael Stringer 5 FRAZZLE DAZZLE 3366 NBT Wanda Hodgetts 6 RAPID SURPRIZE 86 NBT Sonia Martin 7 DEMON LAD 4762 30.41 Kevin Mcconnon 8 VRONTIOS 3114 30.64 Kevin Mcconnon 9 METANOIA FRANKO 6665 30.87 Nicholas Howard 10 ZULU KNOCK'S 4146 31.12 Anthony Bullock

Race No. 2 Lgrc Life Members Stakes Divisio… 7:35 PM 5 event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TROOPER CLASS 7713 16.08 David Crosswell 2 MOTO WARRIOR 5154 16.42 Allan Clark 3 DEVIL'S GATE - NBT Christopher Hepburn 4 TACTICAL EMPEROR 7 NBT John Wilton 5 ASSEMBLY 1346 16.45 Anthony Bullock 6 ADAM'S SNOW 1267 16.50 Barry Adams 7 MAHALO MAN 3141 NBT Anthony Bullock 8 FAIRY FOOTSTEPS 3782 16.25 Steven O'brien 9 AKINFENWA 1275 16.57 Graeme Moate 10 SUSPECT NARGLES 4367 16.54 Darren Critchley

Race No. 3 Furniture City Tasbred Juvenile … 7:55 PM 6 event over 515 metres at Launceston Of $2,405 Prizemoney.

1st: $1,685 2nd: $480 3rd: $240. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROSIE OH ROSIE 4632 NBT Darren Critchley 2 BLACK FESCO 3312 NBT Edward Medhurst 3 INANNA STAR 6485 30.57 Peter Higgins 4 SOCIAL SALLY 1214 30.51 Gary Fahey 5 FINK RACER 1535 30.61 Ricky Martin 6 CALL ME CHARLIE 3553 30.72 Peter Dalton 7 TIP IT UP 1761 30.87 Joan Nichols 8 WOOSHA 7558 NBT Ricky Martin 9 METANOIA FRANKO 6665 30.87 Nicholas Howard 10 SMOOTH JINX 8474 31.26 Craig French

Race No. 4 Luxbet Racing Centre Division1 8:18 PM M/6 event over 278 metres at Launceston Of $580 Prizemoney.

1st: $405 2nd: $115 3rd: $60. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HASTA DE KAHN 8886 16.79 Scott Rowlands 2 SUVA 4874 16.67 Anthony Bullock 3 OUT OF TRACTION 5554 16.54 Dale Hammersley 4 DAME KIRRA 8665 16.79 Anthony Stennings 5 MALAWI BREEZE 6685 16.76 Gary Johnson 6 SMOOTH JINX 8474 16.67 Craig French 7 BELLA CLARA 7563 16.69 Patrick Hall 8 ST. BELLA 686 17.11 Ricky Martin 9 MINI MOOSE 8577 16.99 Brian Crawford 10 JACK HALESTORM 7 17.04 Sonia Martin

Race No. 5 Janet Berresford Division1 8:37 PM 5 event over 515 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SANTA CLAWS 6171 NBT Philip Cassidy 2 MAHARANI 1111 30.19 Russell Watts 3 HALF CENTURY 6655 29.89 Anthony Bullock 4 REGENT ASSASSIN 4756 30.05 Anthony Bullock 5 CELTIC KID 4276 30.05 Shirley Sutcliffe 6 WORK IT 4161 30.06 Susan Gittus 7 ARUGULA 2131 NBT Michael Stringer 8 IZZY A PRINCE 1617 30.37 Kevin Mcconnon 9 CHEEKY ELLA 4226 30.22 Allan Clark 10 VESNA'S SPIRIT 2257 30.02 Susan Gittus

Race No. 6 Curtains & Blinds Launceston Cup… 8:59 PM SE event over 515 metres at Launceston Of $5,795 Prizemoney.

1st: $4,055 2nd: $1,160 3rd: $580. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HELLO NUGGET 2223 30.16 Robin Grubb 2 LOBSTER FALLS 3263 29.84 Joshua Wright 3 SHIRLEY BASS 2173 29.87 Susan Gittus 4 KATEY ROMAN 4252 29.68 Paul Hili 5 BOBBY BOUND 3431 29.96 Robin Stocks 6 DARK CASIO 2622 30.10 Edward Medhurst 7 LEMON SUNRISE 7784 29.72 Patrick Ryan 8 DIEGO BALE 2221 29.92 Michael Stringer 9 PRESCRIBE 1873 29.56 Edward Medhurst

Race No. 7 Russell & Sue Milner Division1 9:22 PM INV event over 515 metres at Launceston Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIL' MISS MARNY 2636 29.50 Patrick Ryan 2 STICK AROUND 4127 30.11 Keith Nichols 3 AMITY CLASS 1248 29.96 David Crosswell 4 STORM CHIEF 8582 29.86 Morris Strickland 5 BONGIOLETTI 5114 30.08 Gary Johnson 6 DRUM GROHL 7362 30.02 Stephen Chambers 7 PRESCRIBE 1873 29.56 Edward Medhurst 8 LADY RAPPA 4386 30.11 Butch Deverell 9 BASSETT 6755 29.73 Butch Deverell 10 BACI DE KAHN 3637 29.84 Gary Johnson

Race No. 8 A Total Car Rentals Launceston C… 9:45 PM SE event over 515 metres at Launceston Of $54,100 Prizemoney.

1st: $40,000 2nd: $9,600 3rd: $4,500. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FIFTEEN TWO 2321 29.70 Dale Hammersley 2 PANTERA NERA 1131 29.86 Gavin Burke 3 NANGAR RANGE 1122 30.03 Gregory Schofield 4 CHIEF JETPILOT 1141 29.73 Edward Medhurst 5 TRICKY TAILS 5312 29.82 Keith Nichols 6 LONG VIEW BELLE 1644 29.75 Graeme Moate 7 JUSTIFIA 1331 30.43 Michael Stringer 8 WYNBURN TOOZIE 8181 29.62 Ben Englund 9 DIEGO BALE 2221 29.92 Michael Stringer 10 BOBBY BOUND 3431 29.96 Robin Stocks

Race No. 9 Wayne & Maxine Groves Division2 10:15 PM 5 event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPEC BENNETT 7241 NBT Anthony Bullock 2 COUNTRY GREG 3 NBT Patrick Pearce 3 DESTINY'S GEM 8854 16.27 Wanda Hodgetts 4 GOLD LENNY 3221 NBT Rodney Walker 5 WINKLEE DOKEY 6683 16.71 Edward Howard 6 ADAM'S JIMMY 2452 16.36 Barry Adams 7 HELLO NANCY 5123 16.51 Shirley Sutcliffe 8 HELLO TEDDY 8636 16.08 Robin Grubb 9 SHOGUN STEEL 2456 16.12 Anthony Bullock 10 NIKI'S LAD 4677 16.44 Steven Hutt