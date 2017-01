Greyhound Box Draw For Launceston - Monday, 16 January 2017

Race No. 1 Curtains & Blinds Division1 7:17 PM 5 event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ADAM'S JIMMY 3245 16.36 Barry Adams 2 AMAZING BLACK 6775 16.50 Nicole Howard 3 MAGPIE FENCER 7677 16.15 Kyron Ebdon 4 DYLAN KEEPING 1437 16.26 Morris Strickland 5 MOTO WARRIOR 6585 16.42 Allan Clark 6 JUNGLE JACK 8 NBT Tony Keogh 7 NEW ROMANCE 5276 16.35 Rachael Moate 8 DRURY LANE 2544 16.31 Lynden Nichols 9 JUNIOR MOOSE 5884 16.81 Brian Crawford 10 GEORGIE BEST 1488 NBT Susan Gittus

Race No. 2 Kingsley Jarman Fencing Division… 7:37 PM 5 event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FLYIN' FEZ 6586 NBT Tony Keogh 2 THUMB PRINT 1273 NBT Wayne Howells 3 MAGIC MOZ 5711 16.20 Clinton Tapp 4 LUCKY LINC 6245 16.34 Tony Keogh 5 MEGA DAARIO 6517 NBT Gary Johnson 6 DARK DRIFTER 8727 16.42 Nicole Howard 7 HELLO TEDDY 1648 16.08 Robin Grubb 8 TROOPER CLASS 4771 16.08 David Crosswell 9 SCORCHING LILLY 2467 NBT Nicholas Howard 10 AMBIVALENCE 545X NBT Peter Higgins

Race No. 3 A Total Car Rentals Tasbred Bonu… 7:57 PM SE event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHIP CARTER 7383 16.61 Anthony Bullock 2 MALAWI BREEZE 6 NBT Gary Johnson 3 BELLA'S PICK - NBT Dennis Turner 4 PENNY POP - NBT Terence Penny 5 ELSEY GREGG 3131 16.08 Edward Medhurst 6 JACK HALESTORM - NBT Sonia Martin 7 AZALEA - NBT Paul Hili 8 CALL ME CHARLIE 27 16.50 Peter Dalton 9 OFFEN CHARLES 8734 NBT Eileen Thomas 10 SLIP STREAMER 7 NBT Anthony Bullock

Race No. 4 Crown Lager Division1 8:18 PM INV event over 515 metres at Launceston Of $2,255 Prizemoney.

1st: $1,585 2nd: $450 3rd: $220. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KAMIKAZE TURTLE 4574 30.03 Anthony Bullock 2 FURIOUS FLOSS 6285 30.02 Keith Krushka 3 BEMBOKA BELLE 5557 30.23 Wayne Howells 4 ELITE ENFIELD 6537 29.67 Graeme Barber 6 COFFEE ELIZABETH 7376 29.90 Peter Phillips 7 COMPELLING 4348 NBT Butch Deverell 8 LYNCAR JERRY 8141 29.79 Lynden Nichols

Race No. 5 Lton Cup Interstate Noms Close 2… 8:37 PM SE event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MONDEO SAM - NBT Dennis Turner 2 ST. MARSEILLE 2354 16.37 Ricky Martin 3 MARLOW'S ANGEL - NBT Terence Penny 4 KALAWAY BETTY 47 NBT Butch Deverell 5 JOKER BARWICK 1 NBT David Polley 6 IN THE PURPLE 2141 NBT Edward Medhurst 7 ONE ARM BANDIT - NBT Anthony Bullock 8 HUMBUG HILL 7 NBT Eileen Thomas 9 RIDGEVIEW GIRL 8 NBT Jason Barwick 10 SPEC BENNETT 4167 NBT Anthony Bullock

Race No. 6 Luxbet Racing Centre Series Dist… 9:01 PM M/5/6 event over 600 metres at Launceston Of $2,405 Prizemoney.

1st: $1,685 2nd: $480 3rd: $240. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BACI DE KAHN 7567 35.94 Gary Johnson 2 BUCKLE UP LABI 7468 NBT Gary Johnson 3 SACRED WITCH 4261 36.27 Shayne Bond 4 ROSIE OH ROSIE 4133 35.94 Darren Critchley 5 BILLY JO 2151 NBT Peter Dalton 6 WINKLEE COLIN 2885 35.87 Edward Howard 7 TEE CEE BENNY 7146 NBT Darren Critchley 8 MISSILE BEN 7568 35.72 Anthony Bullock 9 LASHING JACKSON 2188 NBT Allan Anderson 10 TAKE GUARD 3652 36.01 Anthony Bullock

Race No. 7 Furniture City Division1 9:25 PM 5 event over 515 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COOPER'S SHADOW 6422 30.21 Anthony Bullock 2 NOT SO LOUD 3216 30.56 Susan Gittus 3 REGENT ASSASSIN 4475 30.05 Anthony Bullock 4 CHEEKY ELLA 2554 30.22 Allan Clark 5 MODEL ROCKET 8725 30.33 Eileen Thomas 6 QUEEN MIELA 4831 31.01 Anthony Bullock 7 TAKE GUARD 3652 30.30 Anthony Bullock 8 MADAM ANNE 3235 30.30 Patrick Hall 9 LOW FLYING PLANE 2865 30.38 Morris Strickland 10 BAROQUE UP 7438 30.67 Gary Johnson

Race No. 8 Winning Edge Kibble Division1 9:48 PM 4 event over 515 metres at Launceston Of $1,975 Prizemoney.

1st: $1,385 2nd: $395 3rd: $195. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NEBRASKA BEACH 4415 29.74 Anthony Bullock 2 HAT TRICK BABE 6633 29.99 Anthony Bullock 3 BOMBER DYSON 4327 30.03 Ricky Martin 4 JACK'S MISSILE 5282 30.06 Anthony Bullock 5 BOBBY BOUND 6634 29.96 Robin Stocks 6 FROSTY'S CAPABLE 3434 29.97 Wayne Williams 7 BONGIOLETTI 6322 30.08 Gary Johnson 8 SOFTIE SUE 7887 30.25 Susan Gittus 9 CHIEF BLACK GUM 2788 30.11 Patrick Hall 10 HELLO BIRDY 6675 30.04 Susan Gittus

Race No. 9 Chase Magazine Division3 10:07 PM 5 event over 278 metres at Launceston Of $1,905 Prizemoney.

1st: $1,335 2nd: $380 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PINGLES 5246 NBT Tony Keogh 2 MINI MOOSE 7857 NBT Brian Crawford 3 I'M MAD 7786 16.73 Kyron Ebdon 4 STYLISH IMAGE 3387 16.33 Anthony Bullock 5 GREYSYND GEM 7676 16.23 Robin Stocks 6 GREY'S A DOCKER 8778 16.26 Rachael Moate 7 FELICITY SMOAK 2357 16.36 Michael Johnson 8 HAPPY HIPPY 7887 16.64 Gary Johnson 9 SCRUFFY SQUAW 7842 NBT Wayne Howells 10 LEICA WARRIOR 8274 16.70 Sonia Martin