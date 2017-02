Greyhound Box Draw For Ballarat - Monday, 20 February 2017

Race No. 1 Bottle-o 12:07 PM (VIC time) All Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PROUD PHOENIX [M] 67255 FSH G Radford (Pyramid Hill) 2 FULL OF CHARM (QLD)[M] 447 NBT D Aleksov (Brookfield) 3 BABA O'RILEY [M] 847 FSH D Boots (Merrigum) 4 AIN'T NO HURRY [M] 53472 NBT T Murley (Muckleford) 5 CARLANNA KERVON [M] 82 NBT P Bull (Maryborough) 6 SUNSHINE PENNY [M] 7878 NBT J Brouwer (Branxholme) 7 ZED'S A MYSTERY [M] FSH D Long (Eaglehawk) 8 CHURCH PARADE [M] 5643 NBT D White (Sunbury) 9 BUCA DOLL [M]Res. 32634 NBT J Torr (Myers Flat) 10 TARKEDIA SPRING [M]Res. 3 FSH R Taylor (Warracknabeal)

Race No. 2 Latrobe Street Mega Meats 12:24 PM (VIC time) All Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OWNED AND PROUD [M] 77766 FSH G Radford (Pyramid Hill) 2 MERL'S BLAZE [M] 65536 NBT P Gabriel (Toolern Vale) 3 GALO'S BEST [M] FSH K Tirchett (Pascoe Vale) 4 DUTY SHEET [M] 53277 22.61(Q)(7) A Mooney (Amherst) 5 CRAZY EYE JYE [M] 2 FSH J Formosa (Heathcote) 6 PROVEN RYKER (NSW)[M] FSH A Marum (Corop) 7 UNICORN [M] 7885 NBT J Spruyt (Glenorchy) 8 RIVERDALE PADDY [M] 55832 NBT I Green (Little River) 9 BUCA DOLL [M]Res. 32634 NBT J Torr (Myers Flat) 10 TARKEDIA SPRING [M]Res. 3 FSH R Taylor (Warracknabeal)

Race No. 3 Brendan Dodd Signs 12:42 PM (VIC time) All Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUBY'S WILLOW [M] 557 FSH R Walsh (Koroit) 2 HAYWIRE BOY [M] 78858 FSTD M Lloyd (Anakie) 3 CONCRETE LEVEL [M] 28655 NBT A Marum (Corop) 4 SCOTT COSMIC [M] 77473 FSH G Febey (Braybrook) 5 DESTINI COLORADO [M] 374 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 6 BOGEYMAN [M] 87 NBT D Pell (Toolleen) 7 FIRST REFUSAL [M] 6325 FSH A Armstrong (Huntly) 8 BEKIM'S ELITE (NSW)[M] 64755 NBT R Fisher (Lara) 9 LIGHT OF LIAM (WA)[M]Res. 26262 NBT P Santoro (Melton West) 10 RAGLAN BINDI (NSW)[M]Res. 38862 NBT G Hansen (Daisy Hill)

Race No. 4 Energis Smart Energy Solutions 12:59 PM (VIC time) All Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WARMING GALO'S [M] 58 NBT R Tolson (Maryborough) 2 FLICK SOME CASH (NSW)[M] 66572 FSTD J Formosa (Heathcote) 3 SISCO BIZZY [M] T8688 NBT P Brouwer (Branxholme) 4 REGIS MOMENT (NSW)[M] 44455 NBT R Dunne (St Albans) 5 DESTINI CHEETAH [M] 85 FSH J Rinaldi (Lethbridge) 6 MR. NO WORRIES (NSW)[M] 341 22.48(Q)(1) N Mandylaris (Preston) 7 ULTRA SHARKY [M] FSH K Daisley (Lismore) 8 LATER SKATERS [M] 558 FSH D Boots (Merrigum) 9 BUCA DOLL [M]Res. 32634 NBT J Torr (Myers Flat) 10 TARKEDIA SPRING [M]Res. 3 FSH R Taylor (Warracknabeal)

Race No. 5 Topcat Video 1:17 PM (VIC time) All Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RIVERDALE TARZAN [M] 57235 FSTD I Green (Little River) 2 SINCERELY [M] FSH B Pell (Toolleen) 3 PAPERBACK WRITER [M] FSH W Hansen (Daisy Hill) 4 TRAVEL FAIR [M] FSH D Baker (Golden Square) 5 DARB'S THE MAN [M] 25674 FSH R Fisher (Lara) 6 XENA BALE (NSW)[M] FSH R Camilleri (Lara) 7 FORCE AWAKEN'S [M] 4247 FSH R Taylor (Warracknabeal) 8 EMGEE SPRINTER [M] 68767 NBT A Marum (Corop) 9 LIGHT OF LIAM (WA)[M]Res. 26262 NBT P Santoro (Melton West) 10 ZOENAH'S LEGACY (NSW)[M]Res. 4764 NBT Z Aleksov (Brookfield)

Race No. 6 Eureka Concrete 1:34 PM (VIC time) All Maiden event over 545 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DESTINI CHARGER [M] 63365 NBT J Rinaldi (Lethbridge) 2 GOOD LUCK MARK [M] FSH A Bayliss (Daisy Hill) 3 BURCH DAY (NSW)[M] 55645 NBT B Chilcott (Warrnambool) 4 RUBY'S CHEEKSTAR [M] 6677 NBT R Walsh (Koroit) 5 GOOMAC KEATS [M] 34625 FSTD S Keating (Aspendale Gardens) 6 MISS HODGE [M] FSH P Fulton (Ecklin South) 7 JET HAWK [M] 64422 NBT G Johnston (Bet Bet) 8 DODGING DANGER [M] 4 FSTD B Cook (Sebastopol) 9 IMA CARAVAN [M]Res. 58536 FSH R Walsh (Koroit) 10 ZOENAH'S LEGACY (NSW)[M]Res. 4764 FSTD Z Aleksov (Brookfield)

Race No. 7 Lil Dickie 1:52 PM (VIC time) All Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 QUINA ALLEN (NSW)[M] 48473 FSTD R Camilleri (Lara) 2 SENORITA PEPE [M] 82436 NBT W Alley (Little River) 3 TYE CHILLY [M] 44746 FSTD G Turnbull (Crowlands) 4 BLUE MILLER GIRL [M] 77688 FSH G Radford (Pyramid Hill) 5 DON'S MAGIC [M] 8455 NBT L Morshead (Barongarook) 6 DYNAMITE JACKSON [M] 15 FSTD S Berriman (Ballarat East) 7 TOPAZ WARRIOR [M] 26323 NBT K Quinn (Cundare) 8 INJECTOR [M] FSH A Armstrong (Huntly) 9 RAGLAN BINDI (NSW)[M]Res. 38862 NBT G Hansen (Daisy Hill) 10 ZOENAH'S LEGACY (NSW)[M]Res. 4764 NBT Z Aleksov (Brookfield)

Race No. 8 Strides Function Centre 2:13 PM (VIC time) All Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SNOW BOMBER [M] 57335 NBT G Green (Lethbridge) 2 CHERYL'S BOY (NSW)[M] 57576 NBT J Rennie (Beeac) 3 ROY BOY [M] 44 FSH L Morshead (Barongarook) 4 SAMMI JAY [M] 54635 FSTD G Radford (Pyramid Hill) 5 MISS MONA [M] FSH D Pell (Toolleen) 6 CINDY LASS [M] 62523 NBT T Salter (Crowlands) 7 QUICK PAWS BOLAC [M] 86886 FSTD A Harding (Hamilton) 8 QUEEN LA FIPA [M] 34833 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 9 RAGLAN BINDI (NSW)[M]Res. 38862 NBT G Hansen (Daisy Hill) 10 ZOENAH'S LEGACY (NSW)[M]Res. 4764 NBT Z Aleksov (Brookfield)

Race No. 9 R & J Batteries 2:39 PM (VIC time) All Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMO LASS [M] 45637 FSTD T Sharp (Melton West) 2 MARGIN CALL (NSW)[M] FSH P Boots (Merrigum) 3 PADDY'S CRIPP [M] 42434 FSH D Cook (Alfredton) 4 DESTINI TWEED (NSW)[M] 32552 NBT G Hansen (Daisy Hill) 5 SHOUT ALOUD [M] 28755 NBT K Gavin (Killarney) 6 RIVERDALE COCKY [M] 7 FSH I Green (Little River) 7 BIG BOY ROCKET [M] 285 NBT K Jones (Sebastopol) 8 MAGIC DANCE [M] 36584 NBT D White (Sunbury) 9 BUCA DOLL [M]Res. 32634 NBT J Torr (Myers Flat) 10 TARKEDIA SPRING [M]Res. 3 FSH R Taylor (Warracknabeal)

Race No. 10 Lynette's Florist 2:57 PM (VIC time) All Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REGIS REBEL [M] 5888 NBT M Roberts (Lethbridge) 2 POOR OLD FRANK [M] 866 FSTD N Vincent (Lal Lal) 3 KYNAN'S RETURN [M] 877 FSH P Brouwer (Branxholme) 4 COOL AL (NSW)[M] 64374 NBT D Hammerstein (Ararat) 5 CASTILLEJA [M] FSH K Chivell (Sunbury) 6 JUST CRYSTAL [M] 475 NBT D White (Sunbury) 7 JOLIMIA [M] FSH M Pell (Bendigo) 8 WESTMEAD MAGGIE [M] 77777 FSTD A Hanson (Marong) 9 BUCA DOLL [M]Res. 32634 NBT J Torr (Myers Flat) 10 TARKEDIA SPRING [M]Res. 3 FSH R Taylor (Warracknabeal)

Race No. 11 Mega Merch Rural & Pet 3:14 PM (VIC time) All Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BELLACHINO [M] 62844 FSH P Furci (Maribyrnong) 2 TIGER TEES [M] F FSH D Hammerstein (Ararat) 3 MIMICRY (NSW)[M] FSH K Chivell (Sunbury) 4 SEVERUS GRANGE [M] 78744 NBT D Vigor (Lara) 5 TOO FAR OUT [M] 38455 NBT K Gavin (Killarney) 6 ZONAH'S DREAM (NSW)[M] 4T3 FSTD Z Aleksov (Brookfield) 7 RUBE'S ABLAZE [M] 58674 NBT G Green (Lethbridge) 8 DIAMOND REBEL [M] 4867 NBT M Roberts (Lethbridge) 9 BUCA DOLL [M]Res. 32634 NBT J Torr (Myers Flat) 10 TARKEDIA SPRING [M]Res. 3 FSH R Taylor (Warracknabeal)