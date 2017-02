Greyhound Box Draw For Ballarat - Monday, 6 February 2017

Race No. 1 Brendan Dodd Signs (300+rank) 11:59 AM (VIC time) Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DESTINI COLORADO [M] 37 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 2 STORM OF ALL [M] 48453 NBT S Gibilisco (Lockwood South) 3 JUST CRYSTAL [M] 4 NBT D White (Sunbury) 4 YEAH NAH REDGE [M] 5 NBT M Davison (Talbot) 5 CARLANNA KERVON [M] 8 NBT P Bull (Maryborough) 6 RIVERDALE TARZAN [M] 75572 NBT I Green (Little River) 7 BUSH DANCER [M] 78 FSH D Fleming (Alvie) 8 BUSH ACE [M] 7 FSH D Fleming (Alvie) 9 CUP HALF FULL [M]Res. 76 FSH J Torr (Myers Flat) 10 DESTINI TWEED (NSW)[M]Res. 23255 FSH G Hansen (Daisy Hill)

Race No. 2 Eureka Concrete (300+rank) 12:16 PM (VIC time) Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AWESOME FRECKLES [M] 74621 NBT G Johnston (Bet Bet) 2 STEPPIN' OUT [M] 75243 FSTD D Torr (Myers Flat) 3 DUTY SHEET [M] 62532 FSTD A Mooney (Amherst) 4 LATE ARRIVAL (QLD)[M] 25455 NBT A Kampman (Hawksdale) 5 STAR DELI [M] 54241 NBT J Higgins (Napoleons) 6 ALYSSA'S GIRL [M] 77533 26.21(Q)(7) G Bumpstead (Wendouree) 7 MAXIMUM JOAN [M] 26352 NBT A Courts (Lara) 8 RIVAL SCAR [M] 873 FSH B Klemke (Heathcote) 9 CINDY LASS [M]Res. 73625 NBT T Salter (Crowlands) 10 TRIBAL FUSION (QLD)[M]Res. 34478 NBT K Chivell (Sunbury)

Race No. 3 Energis Smart Energy Solutions(300+rank) 12:34 PM (VIC time) Grade 7 event over 390 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUSH DESTROYER [7] 651 FSH D Fleming (Alvie) 2 STAR DOUGLAS [7] 38612 22.68(2) K Ward (Mount Moriac) 3 SCARLET BLU BOY [7] 44851 22.32(8) C Smith (Wonwondah) 4 TO THE CHOPPAR (SA)[7] 47673 NBT P Herry (Mortlake) 5 SNIPPYLISS [7] 87742 NBT G Johnston (Bet Bet) 6 BENNY BOY MAGIC [7] 71325 22.96(3) S Thomas (Sandon) 7 KEV'S FANTASY [7] 73321 NBT N Carthew (Newcomb) 8 BUSH HERO [7] 851 FSH D Fleming (Alvie) 9 KAVA MAGIC (NSW)[7]Res. 77454 FSH W Hansen (Daisy Hill) 10 ERIC JAY [7]Res. 64166 NBT S Thomas (Sandon)

Race No. 4 Bottle-o (300+rank) 12:50 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ENVIRONMENTALIST [7] 32276 NBT J Ward (Coomboona) 2 ULTRA BEAR [7] 23683 25.75(6) A Daisley (Lismore) 3 HASHTAG JOHNNY [7] 54173 NBT G Campbell (Anakie) 4 RIVERDALE BANJO [7] 72213 25.95(2) I Green (Little River) 5 MY GIRL BELENA [7] 16264 25.93(Q)(6) N Partridge (Carranballac) 6 PRETTY RIBBONS [7] 52417 NBT M Hynes (Anakie) 7 LEARNED LOVE (NSW)[7] 75583 FSH S Cassar (Creswick) 8 MILLY'S CHOICE [7] 61274 26.22(7) K Kelly (Wallan) 9 TABBELLA (SA)[7]Res. 85153 NBT K Goodwin (Winslow) 10 TOMDOR [7]Res. 36874 NBT A Mooney (Amherst)

Race No. 5 R & J Batteries (300+rank) 1:07 PM (VIC time) Grade 7 event over 545 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ACOLA RIMFIRE (NSW)[7] 41544 NBT T Noy (New Gisborne) 2 BLOOD MOON [7] 86325 NBT A Welsh (Breamlea) 3 BEKSUN [7] 64334 32.11(1) N Mason (Euroa) 4 WINDSOR REIGN [7] 35135 FSTD R Gilliland (Darraweit Guim) 5 SAINT MADAM [7] 47373 FSH P Herry (Mortlake) 6 DESTINI LAREDO [7] 87835 FSTD J Rinaldi (Lethbridge) 7 GAME SPIRIT [7] 65657 32.20(4) A Mooney (Amherst) 8 PHOEBE ALLEN (NSW)[7] 142F3 FSTD R Camilleri (Lara) 9 MON DASHA [7]Res. 52465 31.91(1) R Stephens (Maryborough)

Race No. 6 Lynette's Florist (300+rank) 1:27 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRAZEN FOOL [5] 55656 NBT J Guy (Horsham) 2 MISTER BLUE [5] 54611 25.96(7) S Cassar (Creswick) 3 RIBACOLA [5] 17373 NBT P Ellul (Noble Park North) 4 COSMIC KILBY [5] 28184 NBT E Barsby (Werribee) 5 SELYNYA FLASH [5] 73285 NBT S Coates (St Albans Park) 6 MAXIMUM MELVA [5] 63471 NBT A Courts (Lara) 7 LEKTRA OSCAR [5] 87538 NBT W Hartigan (Horsham) 8 COSMIC CHAPTA (WA)[5] 86552 NBT S Thomas (Sandon) 9 LADY LURCHER [5]Res. 45476 NBT B Cunningham (Wyndham Vale) 10 CONVOY [5]Res. 85646 FSTD J Torr (Myers Flat)

Race No. 7 Mega Merch Rural & Pet (300+rank) 1:44 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHUBBA CHOPS [5] 84823 25.83(2) R Rowe (Horsham) 2 KILTY'S TIGER [5] 64526 NBT K Quinn (Cundare) 3 LANA LASS [5] 55461 FSH L Fitzgerald (Woodvale) 4 EMI'S BOY MURPH [5] 53532 NBT L Lyons (Sunshine North) 5 TAKE FRIGHT [5] 62863 25.98(8) D Taylor (Durham Lead) 6 DJAYS LARRY [5] 66757 NBT K Daisley (Lismore) 7 TALLY HO BILLY [5] 85685 NBT A Kampman (Hawksdale) 8 ZABIMARU BALE (NSW)[5] 68251 25.43(1) S Thomas (Sandon) 9 SLIPAWAY SIMBA [5]Res. 64576 25.65(4) K Quinn (Cundare) 10 DON'S RACER [5]Res. 87867 25.76(3) N Carthew (Newcomb)

Race No. 8 Topcat Video (300+rank) 2:07 PM (VIC time) Grade 5 event over 545 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LAGOON MIST (NSW)[5] 24645 NBT S Abela (Lockwood) 2 DESTINI SEAHORSE [5] 65754 NBT D Taylor (Durham Lead) 3 HE'S YOUR MATE [5] 76485 31.49(8) J Formosa (Heathcote) 4 DESTINI BABY [5] 44677 31.75(3) I Robinson (Avoca) 5 KEN'S THUNDERIN' [5] 16478 31.60(2) D Carr (Mininera) 6 IRISH ASTERIA (NSW)[5] 86557 31.37(1) R Dunne (St Albans) 7 CARMALINA [5] 58424 FSTD M Attard (Altona Green) 8 PASON SANDER [5] 48885 31.45(7) S Donlon (Burnbank)

Race No. 9 Lil Dickie (300+rank) 2:27 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GUNMETAL ANGEL [6] 54224 NBT J Formosa (Heathcote) 2 MY SIRION [6] 37256 26.10(1) P Westbrook (Corio) 3 DANGER BALE (NSW)[6] 47854 FSH G Campbell (Anakie) 4 SCOTT SEOUL [6] 75478 FSH P Furci (Maribyrnong) 5 DON'T TRUST [6] 41514 FSH P Ellul (Noble Park North) 6 TIM RIGGINS [6] 76778 25.46(1) N Vincent (Lal Lal) 7 DESTINI SEAJEWEL [6] 54178 25.98(2) D Taylor (Durham Lead) 8 BENNY BIG HEAD [6] 47536 NBT M Wright (Allansford) 9 BLITZEN BELL [6]Res. 45446 NBT B Cunningham (Wyndham Vale) 10 MYALLA FIVE (NSW)[6]Res. 67764 FSTD D Basile (Pascoe Vale South)

Race No. 10 Latrobe Street Mega Meats (300+rank) 2:42 PM (VIC time) Grade 6 event over 390 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 POWERFUL SENOR (NSW)[6] 88618 22.50(3) S Thomas (Sandon) 2 BEV'S GIRL [6] 65548 NBT N Mason (Euroa) 3 HEINEKEN GIRL (SA)[6] 78314 22.43(4) T Matthyssen (Talbot) 4 BILLY LID [6] 45631 22.61(4) E Keene (Long Gully) 5 AMERICAN CHARM [6] 88278 NBT K Jordan (Little River) 6 BEDLUM [6] 54725 22.42(1) K Chivell (Sunbury) 7 MAJOR DOLLAR (NSW)[6] 73264 NBT B Hodgson (Smythesdale) 8 PATCHIE KAYE [6] 65534 22.73(1) K Ward (Mount Moriac) 9 RINGADINGDING (NSW)[6]Res. 43857 NBT G Campbell (Anakie) 10 CALVIN CANDIE (NSW)[6]Res. 78256 22.77(4) B Jacobs (Carisbrook)

Race No. 11 Strides Function Centre (300+rank) 3:07 PM (VIC time) Grade 5 event over 390 metres at Ballarat Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOLLY WALKER [5] 31875 22.67(6) C Schembri (St Albans) 2 WHY NOT LES [5] 7328T FSTD W Gray (Wendouree) 3 MING MEN SHEN [5] 53235 NBT B Rogers (Tahara) 4 QUINK [5] 66577 NBT J Formosa (Heathcote) 5 MR. LATE [5] 71687 FSH D Basile (Pascoe Vale South) 6 RAYVON [5] 71567 22.43(Q)(4) G Turnbull (Crowlands) 7 OSCAR [5] 16618 NBT M Collyer (Coburg East) 8 CAPTAIN PETE [5] 74156 22.07(5) R Fisher (Lara) 9 STRESS STAR [5]Res. 46427 22.72(7) N Carthew (Newcomb) 10 OH LELE PETER [5]Res. 16555 22.46(4) G Campbell (Anakie)