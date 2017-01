Greyhound Box Draw For Ballarat - Tuesday, 10 January 2017

Race No. 1 Brendan Dodd Signs 3:42 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BELENA SURF [7] 54134 NBT N Partridge (Carranballac) 2 VALDAR BALE (NSW)[7] 25333 NBT H Collins (Lara) 3 PATTAYA PAUL (NSW)[7] 56733 FSTD E Lloyd (Anakie) 4 RAPID INNINGS (TAS)[7] 516 FSH D Geall (Lara) 5 SAM'S GENERAL [7] 21243 NBT W Hansen (Daisy Hill) 6 GAZA'S ROOSTER [7] 14755 FSH D Chapman (Greensborough) 7 DESTINI RIPTIDE [7] 42337 FSH A Panetta (Melton West) 8 GOMER BALE (NSW)[7] 2122 FSH M Delbridge (Balliang) 9 ALLEN QUAKE (NSW)[7]Res. 541 FSH H Collins (Lara) 10 IZGREV [7]Res. 85434 NBT G Campbell (Anakie)

Race No. 2 Eureka Concrete 4:07 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG MOZZ (NSW)[6] 11622 FSH B Bravo (Lovely Banks) 2 WHO'S MY DADDY [6] 54564 26.17(5) P Hartley (Boronia) 3 MANHATTAN MAN [6] 72213 NBT M Said (Diggers Rest) 4 BUMBLE BEE BOLTO [6] 25151 FSH M Delbridge (Balliang) 5 CAMELOT ROSE [6] 34337 NBT B Baxter (Murtoa) 6 ASTON APOLLO [6] 181 25.62(2) P Abela (Parwan) 7 COUNTRY JANE (NSW)[6] 36253 NBT M Lloyd (Anakie) 8 BELLA SHIMA [6] 17374 FSH B Ennis (Lara)

Race No. 3 Energis Smart Energy Solutions 4:27 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KALANI KLARE [6] 15172 FSH C Capuano (Anakie) 2 ACE GONE WILD [6] 28664 FSH K Ward (Mount Moriac) 3 MANZEENE MAN [6] 86214 25.48(3) L Delbridge (Balliang) 4 JULY ALLEN (NSW)[6] 13221 25.81(2) R Camilleri (Lara) 5 ROCK IT RONNY [6] 82156 25.63(8) V Borg (Exford) 6 MR. MOONLIGHT (NSW)[6] 45232 26.01(8) M Lloyd (Anakie) 7 SPRING EMPEROR (NSW)[6] 26614 NBT J Frewin (Anakie) 8 LILTY ALLEN (NSW)[6] 14541 FSTD S Collins (Lara)

Race No. 4 Bottle-o 4:49 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZELEMAR LEAP [5] 54126 25.95(1) R Tolson (Maryborough) 2 SPRING BOMBER [5] 42543 26.11(4) G Green (Lethbridge) 3 MAXIMUM OWIE [5] 61583 NBT M Delbridge (Balliang) 4 JALAPENO FLASH (SA)[5] 51132 25.23(4) J Borg (Maryborough) 5 CRUISY'S LUCK [5] 22454 25.48(2) M Cauchi (St Leonards) 6 ROWDY RICHARD (SA)[5] 24276 FSTD W Hartigan (Horsham) 7 CALL ME WAYLAN [5] F4267 25.58(8) G Hansen (Daisy Hill) 8 ROMAN AROUND [5] 62216 25.89(6) K Chivell (Sunbury) 9 CARMALINA [5]Res. 35345 NBT M Attard (Altona Green) 10 BURST THROUGH [5]Res. 77768 FSH G Robinson (Violet Town)

Race No. 5 Tab - We Love A Bet 5:07 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LISTER BALE (NSW)[5] 84576 25.36(2) R Camilleri (Lara) 2 RED TONE [5] 65718 25.80(7) G Hansen (Daisy Hill) 3 DONTRON [5] 11428 NBT N Carthew (Newcomb) 4 TEFLON TOBY (NSW)[5] 38133 NBT L Delbridge (Balliang) 5 BRAZEN BLUE [5] 56442 NBT D Trewin (Lara) 6 DARYL DIXON [5] 72557 25.55(1) A Bahen (Yuroke) 7 NIGHT HAWK [5] 25116 FSH L Delbridge (Balliang) 8 QURA ALLEN (NSW)[5] 72F22 FSH R Camilleri (Lara) 9 BRAZEN FOOL [5]Res. 56255 FSH J Guy (Horsham) 10 FILIUS FLITWICK [5]Res. 17686 25.37(3) P Matthews (Navarre)

Race No. 6 Latrobe Street Mega Meats 5:24 PM (VIC time) Mixed 3/4 event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SMART MAXWELL [4] 35634 NBT H Hartigan (Horsham) 2 HE'S SOME LOVE (NSW)[4] 11151 FSH K Greenough (Pearcedale) 3 PERFECT BART (QLD)[4] 51611 25.06(2) B Ennis (Lara) 4 JACK'S RAINBOW [4] 45237 25.78(8) N Carthew (Newcomb) 6 CRUISY'S EMPRESS [4] 28418 25.82(1) M Cauchi (St Leonards) 7 CHIEF BALE (NSW)[4] 87564 25.43(4) H Collins (Lara) 8 NITROLOGY (NSW)[3] 11116 25.46(7) V Tullio (Taylors Lakes)

Race No. 7 R & J Batteries 5:42 PM (VIC time) Grade 5 event over 545 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NANGAR RANGE (NSW)[5] 32641 NBT G Schofield (Craigieburn) 2 SOUTHWOOD MAX [5] 44641 NBT C Stanton (Clunes) 3 ALLEN PUNTER (NSW)[5] 32277 FSTD R Camilleri (Lara) 4 MASSIVE COM [5] 26762 NBT J Barbara (Exford) 5 RINGER (NSW)[5] 21336 31.18(6) A Debattista (Toolleen) 6 JIVE TIME [5] 42315 NBT J Guy (Horsham) 7 ALPHA DAVID [5] 58538 31.44(6) C Capuano (Anakie) 8 PINK SHOELACES [5] 27446 NBT C Dew (Anakie)

Race No. 8 Strides Function Centre 6:04 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BILLILUNA [5] 31266 FSH G Robinson (Violet Town) 2 ALLEN JEER (NSW)[5] 21174 25.63(1) D Trewin (Lara) 3 RICK GRIMES [5] 33336 25.80(7) C Bahen (Yuroke) 4 SHEZ SUBLIME [5] 64523 FSH K Greenough (Pearcedale) 5 FRAC GEEK [5] 42472 FSH J Guy (Horsham) 6 ALLEN OPTIC (NSW)[5] 32423 NBT R Camilleri (Lara) 7 OUCH [5] 21136 NBT B Bravo (Lovely Banks) 8 MR. STEALER [5] 54526 25.73(2) S Drummond (Heathcote) 9 BRAZEN FOOL [5]Res. 56255 FSH J Guy (Horsham) 10 FILIUS FLITWICK [5]Res. 17686 25.37(3) P Matthews (Navarre)

Race No. 9 Lynette's Florist 6:24 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IRISH MOMENT (NSW)[5] 22664 NBT J Barbara (Exford) 2 JUST TOOIE [5] 72247 NBT D Gehan (Stawell) 3 MAGIC COUPS [5] 38468 FSH R Tartaglia (Newcomb) 4 ALOUETTE JACK [5] 24176 FSTD K Ward (Mount Moriac) 5 HALLY ALLEN (NSW)[5] 13724 NBT M Delbridge (Balliang) 6 MAXIMUM BABE [5] 61181 FSTD M Delbridge (Balliang) 7 HARSH MILES (SA)[5] 46631 FSTD B Cook (Sebastopol) 8 PONTING'S NAIL [5] 75447 NBT P Lenehan (Toolong) 9 CARMALINA [5]Res. 35345 NBT M Attard (Altona Green) 10 BURST THROUGH [5]Res. 77768 FSH G Robinson (Violet Town)

Race No. 10 Lil Dickie 6:47 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHAT JOY (NSW)[5] 12171 FSH S Fisher (Lara) 2 ALLEN VARMINT (NSW)[5] 42482 NBT M Delbridge (Balliang) 3 KIWI COLLISION [4] 32343 22.05(2) D Trewin (Lara) 4 LITTLE BIT SWEET (NSW)[5] 62714 FSH K Greenough (Pearcedale) 5 LEKTRA BOSS [5] 32322 FSTD J Barbara (Exford) 6 LEKTRA HUTCH [5] 34117 22.55(Q)(5) P Lenehan (Toolong) 7 STELIO KONTOS (NSW)[5] 44517 FSTD R Camilleri (Lara) 8 GOTTA RUSH [5] 73341 22.30(3) S Melville (Beveridge) 9 JESSE'S JET [5]Res. 71185 NBT R Gladman (Scarsdale) 10 ADVICE APLENTY [5]Res. 75625 22.13(2) C Stanton (Clunes)

Race No. 11 Topcat Video 7:11 PM (VIC time) Grade 5 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SEABROOK OSCAR [5] 31516 22.19(4) C Stanton (Clunes) 2 TULLABUNG BETTY (NSW)[5] 4111 FSH A Jackson (Pearcedale) 3 DANCE CRAZE [5] 42662 NBT K Chivell (Sunbury) 4 SOXY [5] 87428 22.37(3) K Ward (Mount Moriac) 5 LLOYD CHRISTMAS [5] 43775 22.59(Q)(2) M Mcguire (Raglan) 6 MIDNIGHT OUTLAW [5] 66362 22.13(Q)(8) A Bahen (Yuroke) 7 FULL OF BOLONEY [5] 36251 22.25(3) D Gehan (Stawell) 8 MARODO [5] 31534 22.33(6) B Ryan (North Werribee) 9 SPRING KITTY (NSW)[5]Res. 41743 NBT K Lloyd (Anakie) 10 THUNDER RAZ [5]Res. 64355 FSTD R Tartaglia (Newcomb)