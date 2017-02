Greyhound Box Draw For Ballarat - Tuesday, 21 February 2017

Race No. 1 Energis Smart Energy Solutions 3:27 PM (VIC time) Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KALANI KARL [M] 52526 FSH A Gurry (Nhill) 2 BARELLEN PANTHER [M] 63363 FSH M Delbridge (Balliang) 3 DESTINI ECHO [M] 8 FSH E Rinaldi (Lethbridge) 4 MONARO JOE [M] 7754 NBT M Karamatic (Lara) 5 TROY BALE (NSW)[M] 542 FSH J Collins (Lara) 6 BLACK SASS [M] 22 FSH S Bruce (Warrnambool) 7 REVIN KEVIN [M] 77526 FSH J Sheahan (Grassmere) 8 ALLEN KELVIN (NSW)[M] 3224 FSH S Collins (Lara) 9 VECTIS FALCON (SA)[M]Res. 75577 NBT J O'neill (Horsham)

Race No. 2 Lynette's Florist (0-2 Wins) 3:52 PM (VIC time) Restricted Win event over 545 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 IRIS ALLEN (NSW)[M] 6253 FSH M Delbridge (Balliang) 2 LATE ARRIVAL (QLD)[M] 55732 NBT A Kampman (Hawksdale) 3 SPRING EMPEROR (NSW)[6] 43326 FSTD J Frewin (Anakie) 4 VING BALE (NSW)[6] 35335 NBT M Delbridge (Balliang) 5 CRACKERJACK BROM [M] 42424 NBT A Courts (Lara) 6 SUMMERTRON [M] 34438 NBT P Inguanti (Elliminyt) 7 ULTRA BEAR [7] 68323 NBT A Daisley (Lismore) 8 JORADDI [M] 88128 FSTD M Marshall (Pentland Hills) 9 GENERAL'S GIRL (NSW)[M]Res. 6F336 NBT V Watson (Sunbury) 10 FEDERAL AGENT [M]Res. 84727 FSH J Borg (Maryborough)

Race No. 3 Latrobe Street Mega Meats 4:07 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STRIKER SHEARER [6] 22163 FSTD D Geall (Lara) 2 DIMITRI BALE (NSW)[6] 21615 25.17(2) S Collins (Lara) 3 FORDO BALE (NSW)[6] 41625 25.53(1) R Camilleri (Lara) 4 KIMBER LODGE [6] 27447 NBT K Paten (Dingley) 5 SOLAR MOCHA [6] 56213 NBT V Millington (Great Western) 6 ALLEN OCCY (NSW)[6] T7431 FSH R Camilleri (Lara) 7 RIVERDALE BANJO [6] 21314 25.87(4) I Green (Little River) 8 JUDY BALE (NSW)[6] 23122 FSH R Camilleri (Lara) 9 WRECKER ONE (NSW)[6]Res. 45172 FSTD N Bell (Point Lonsdale) 10 BARRY BOMBER [6]Res. 53741 NBT C Stanton (Clunes)

Race No. 4 R & J Batteries 4:27 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEKTRA HUTCH [5] 17721 22.55(Q)(5) J Sharp (Lara) 2 LASS BALE (NSW)[5] 32475 NBT C Grenfell (Avalon) 3 LIZZY ALLEN (NSW)[5] 11211 FSH R Camilleri (Lara) 4 BRAZEN BULL [5] 62418 NBT D Trewin (Lara) 5 JUST SMILE [5] 25215 NBT J Sharp (Lara) 6 TACTICAL MISS [5] 63822 NBT A Gurry (Nhill) 7 GOOD ODDS JET (NSW)[4] 24471 22.42(3) D White (Sunbury) 8 LORIMER LAD [5] 11226 NBT G Ennis (Sandhurst) 9 PACIFIC ANGEL [5]Res. 16345 NBT C Smith (Wonwondah) 10 SAMSARA LASS [5]Res. 75741 22.18(5) J Sharp (Lara)

Race No. 5 Eureka Concrete 4:52 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LISTER BALE (NSW)[5] 4576T 25.36(2) R Camilleri (Lara) 2 DYNA FLASH (NSW)[5] 12587 25.67(1) M Delbridge (Balliang) 3 JACK'S PICK [5] 46545 26.17(7) D Jarvis (Westmeadows) 4 RIGHT NOW [5] 11716 NBT R Douglas (Heathcote) 5 ALLEN QUAKE (NSW)[5] 13313 FSTD H Collins (Lara) 6 LONNIE LAD [5] 26532 NBT P Thomson (Drysdale) 7 JUST TOOIE [5] 73336 NBT D Gehan (Stawell) 8 HURRICANE QUEEN (NSW)[5] 77262 NBT D Welsh (Belmont) 9 CHUBBA CHOPS [5]Res. 82323 25.83(2) R Rowe (Horsham) 10 MAXIMUM MOO [5]Res. 55722 NBT A Courts (Lara)

Race No. 6 Bottle-o 5:07 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS MORRISSET [5] 73521 NBT D Geall (Lara) 2 ONYA TEDDY [5] 13287 25.51(5) M Meyer (Bromley) 3 SUGAR HIT HEIDI (NSW)[5] 35415 NBT M Delbridge (Balliang) 4 ASTROLOGY (NSW)[5] 48436 NBT M Delbridge (Balliang) 5 DYNA PEANUT (NSW)[5] 53144 NBT S Ferguson (Avalon) 6 ONYA GROVER [5] 13412 NBT M Meyer (Bromley) 7 CRACKERJACK ANDY [5] 51552 NBT A Courts (Lara) 8 MYRNIONG COSMO (NSW)[5] 4T222 FSH L Smith (Dallas) 9 TEFLON TRAVIS (NSW)[5]Res. 13468 NBT M Delbridge (Balliang) 10 SELYNYA FLASH [5]Res. 28522 NBT S Coates (St Albans Park)

Race No. 7 Brendan Dodd Signs 5:29 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAXIMUM OWIE [5] 33335 NBT M Delbridge (Balliang) 2 TEAR AWAY DOC [5] 24651 FSH R Mahony (Southern Cross) 3 CALL ME WAYLAN [5] 67845 25.58(8) G Hansen (Daisy Hill) 4 DJAYS LARRY [5] 67577 NBT K Daisley (Lismore) 5 ONYA SAMI [5] 78151 25.54(4) M Meyer (Bromley) 6 ALLEN XANDER (NSW)[5] F1511 FSH R Camilleri (Lara) 7 BAR KING BUDDY [5] 52535 25.67(7) J Collins (Lara) 8 HILLBILLY BUBBA [5] 14662 FSTD M Hendy (Korong Vale) 9 CHUBBA CHOPS [5]Res. 82323 25.83(2) R Rowe (Horsham) 10 MAXIMUM MOO [5]Res. 55722 NBT A Courts (Lara)

Race No. 8 Strides Function Centre 5:47 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 450 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SOKYO (NSW)[4] 48776 FSTD F Meyer (Maryborough) 2 TAKE THAT BANKSY (NSW)[4] 11F56 25.66(8) D Taylor (Durham Lead) 3 SMOKESTER [4] 55876 25.34(4) J Sharp (Lara) 4 FABSTAR (QLD)[4] 32331 25.39(1) T Deglaitis (Moolap) 5 ALLEN JEER (NSW)[5] 18333 25.63(1) D Trewin (Lara) 6 HOWIE BALE (NSW)[5] 13462 NBT R Camilleri (Lara) 7 VANCOUVER STAR [5] 11116 NBT S Galea (Rowsely) 8 STELIO KONTOS (NSW)[5] 76833 25.64(3) R Camilleri (Lara) 9 TEFLON TRAVIS (NSW)[5]Res. 13468 NBT M Delbridge (Balliang) 10 SELYNYA FLASH [5]Res. 28522 NBT S Coates (St Albans Park)

Race No. 9 Mega Merch Rural & Pet 6:10 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BONNA BALE (NSW)[7] 341 FSH H Collins (Lara) 2 MERV BALE (NSW)[7] 1454 NBT R Camilleri (Lara) 3 CORLEONE KING (NSW)[7] 52332 FSH D Geall (Lara) 4 JIMMY NEWOB (NSW)[7] 14 FSH B Fullerton (Red Cliffs) 5 GINZA LION [7] 23212 25.95(4) S Mcdonnell (Brookfield) 6 OUR DIDDA [7] 1F842 FSTD S Bauer (Lovely Banks) 7 LADY AVENGER [7] 1 FSH J Borg (Maryborough) 8 KALAHARI SANDS [7] 42421 FSTD P Abela (Parwan) 9 ALLEN KEV (NSW)[7]Res. 324F1 FSH M Delbridge (Balliang) 10 ZAMBORA PRIDE (NSW)[7]Res. 7613 FSH M Delbridge (Balliang)

Race No. 10 Topcat Video 6:28 PM (VIC time) Mixed 3/4 event over 390 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEKTRA BLICAVS [4] 61241 21.98(7) J Sharp (Lara) 2 CHARLIE ROCKET [4] 27141 22.19(7) J Shaw (Yarrawonga) 3 KEELY ALLEN (NSW)[4] 21436 22.17(4) R Camilleri (Lara) 4 I'VE GOT BILLS (TAS)[4] 73854 22.55(6) G Berry (North Lismore) 5 MISS ROSSI [3] 83411 21.81(1) D Trewin (Lara) 6 FARCE ALLEN (NSW)[3] 33847 22.32(6) D Trewin (Lara) 7 LUCK'S RUN OUT (NSW)[4] 41716 22.22(2) E Lloyd (Anakie) 8 MOLTISANTI [3] 48553 22.13(1) C Capuano (Anakie)

Race No. 11 Lil Dickie 6:48 PM (VIC time) Grade 5 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SENNI RICHARD [5] 42111 22.33(7) W Innes (Buninyong) 2 SEABROOK DILL [5] 21466 22.49(7) C Stanton (Clunes) 3 NEXT GRANGE [5] 76261 22.41(2) E Vigor (Anakie) 4 BRACE FOR IMPACT (QLD)[5] 27175 22.67(4) N Mandylaris (Preston) 5 LITTLE MIX [5] 87655 22.20(2) K Miller (Skipton) 6 MISS BARBADOS [5] 26113 FSTD G Berry (North Lismore) 7 AMARI [5] 74216 22.36(6) T Deglaitis (Moolap) 8 MAJOR DOLLAR (NSW)[5] 32641 22.50(7) B Hodgson (Smythesdale) 9 COLLIS PRINCESS (SA)[5]Res. 13366 FSH M Fullerton (Red Cliffs) 10 FULL OF BOLONEY [5]Res. 51464 22.25(3) D Gehan (Stawell)