Greyhound Box Draw For Ballarat - Tuesday, 27 December 2016

Race No. 1 R & J Batteries 6:49 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 APEX PRO (NSW)[7] 16632 NBT A Dailly (Corio) 2 DESTINI LAREDO [7] 16 NBT J Rinaldi (Lethbridge) 3 SUPREME PRINCE [7] 71524 NBT A Dailly (Corio) 4 BROADWAY BELLE [7] 31328 NBT B Ryan (North Werribee) 5 MY GIRL BELENA [7] 64351 25.93(Q)(6) N Partridge (Carranballac) 6 ALLEN ICHIRO (NSW)[7] 1 25.93(7) A Dailly (Corio) 7 NELLIE'S LAD [7] 22522 FSH D Baker (Pearcedale) 8 FIERY CHIEFTAIN [7] 24282 FSH S Humphries (Locksley) 9 BLUE MURRAY [7]Res. 44555 FSH A Dailly (Corio) 10 SUPERIOR JETHRO [7]Res. 84478 NBT B Hodgson (Smythesdale)

Race No. 2 Lynette's Florist 7:08 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MR. MOONLIGHT (NSW)[6] 4F452 26.01(8) M Lloyd (Anakie) 2 CAMELOT ROSE [6] 33433 NBT B Baxter (Murtoa) 3 PAPA CHIPPY [6] F6136 25.54(3) B Bravo (Lovely Banks) 4 DYNA ZAYNABI (NSW)[6] 42428 25.83(8) A Dailly (Corio) 5 ALEZAN [6] 34232 25.52(3) A Mooney (Amherst) 6 PRECIPITATE [6] 77143 NBT J Magri (Avalon) 7 SHANTUI [6] 15523 FSTD J Borg (Maryborough) 8 ROCK IT RONNY [6] 81821 25.63(8) V Borg (Exford) 9 ADELAIDE BALE (NSW)[6]Res. 28565 25.73(1) A Dailly (Corio) 10 MC FIPA [6]Res. 52455 NBT B Panetta (Melton West)

Race No. 3 Mega Merch Rural & Pet 7:24 PM (VIC time) Grade 5 event over 545 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JUST A DOT [5] 46123 31.25(3) N Vincent (Lal Lal) 2 FLAMING ELITE [5] 6F771 31.72(8) A Bayliss (Daisy Hill) 3 LAGOON MIST (NSW)[5] 46135 FSTD S Abela (Lockwood) 4 ROLL 'EM SHARKY [5] 52158 31.51(2) J Formosa (Heathcote) 5 ASTON AMON [5] 27728 31.25(1) P Abela (Parwan) 6 MADEMOISELLE SOX [5] 57667 30.98(3) N Vincent (Lal Lal) 7 SAYWAH TONAYO [5] 66335 NBT J Sheahan (Grassmere) 8 OLYMPIC LASS [5] 34532 31.85(3) J Campbell (Anakie) 9 GASSY'S PRIDE [5]Res. 48247 FSTD R Drew (Dennington) 10 SHOUT OUT LOUD [5]Res. 88534 31.62(3) B Brown (Axedale)

Race No. 4 Topcat Video 7:45 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRACKERJACK CAM [5] 47417 25.54(4) A Courts (Lara) 2 PARSNIP [5] 47622 25.47(3) C Jackson (Neilborough) 3 COSMIC YAP [5] 74772 NBT J Formosa (Heathcote) 4 LLOYD CHRISTMAS [5] 52243 NBT M Mcguire (Raglan) 5 CHUBBA CHOPS [5] 73684 25.83(2) R Rowe (Horsham) 6 ROMAN AROUND [5] 86221 25.89(6) K Chivell (Sunbury) 7 SPRING BOMBER [5] 15425 26.11(4) G Green (Lethbridge) 8 JALAPENO FLASH (SA)[5] 25113 25.23(4) J Borg (Maryborough) 9 TURBO CHIEF [5]Res. 1F632 NBT N Walsh (Tullamarine) 10 TALTARNI SHIRAZ [5]Res. 43424 26.15(6) A Bayliss (Daisy Hill)

Race No. 5 Latrobe Street Mega Meats 8:05 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 450 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUCH [5] 83211 NBT B Bravo (Lovely Banks) 2 SHIMA BAR [5] 11144 FSH A Dailly (Corio) 3 CLARETOWN CINDY [4] 11742 25.42(8) P Griffen (Claretown) 4 DARK VADER [5] 17146 NBT G Glass (Kyabram) 5 JAYCO BALE (NSW)[4] 65555 FSTD C Grenfell (Avalon) 6 CRUISY'S EMPRESS [4] 56284 25.82(1) M Cauchi (St Leonards) 7 NITRO SWAGGER (NSW)[5] 12131 FSH W Vassallo (Devon Meadows) 8 GUNMETAL REBEL [4] 46356 25.69(2) J Formosa (Heathcote) 9 TURBO CHIEF [5]Res. 1F632 NBT N Walsh (Tullamarine) 10 TALTARNI SHIRAZ [5]Res. 43424 26.15(6) A Bayliss (Daisy Hill)

Race No. 6 Grv Vic Bred Series Final 8:24 PM (VIC time) Grade 5 Final event over 450 metres at Ballarat Of $4,360 Prizemoney.

1st: $3,050 2nd: $875 3rd: $435. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEKTRA RUSTLER [5] 17522 NBT A Dailly (Corio) 2 TITO MOJITO [4] 11181 25.19(4) M Giles (Tanjil South) 3 ZIGGY PUNTER [5] 61164 25.52(2) G Shingles (Eden Park) 4 BENLURA [4] 13211 25.43(3) A Debattista (Toolleen) 5 ZALL GOOD [5] 51453 NBT M Brown (Loch) 6 MISTER BROWN [5] 3T442 NBT M Giles (Tanjil South) 7 RICK GRIMES [5] 64333 25.80(7) C Bahen (Yuroke) 8 VIENNA BLACK [5] 12124 NBT M Brown (Loch) 9 NIGHT THEORY [5]Res. 16145 25.51(8) M Berry (Campbell's Creek) 10 DARYL DIXON [5]Res. 54725 25.55(1) A Bahen (Yuroke)

Race No. 7 Lil Dickie (veterans) 8:43 PM (VIC time) S/E Veteran event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BALLERINO [3] 24144 25.70(2) J Borg (Maryborough) 2 SMART MAXWELL [4] 62356 NBT H Hartigan (Horsham) 3 SISCO RAGE [3] 67744 25.23(5) J Galea (Lara) 4 MAHOGANY SAPHIRE [5] 46135 25.54(8) A King (Sulky) 5 GOTTA GET BACK (NSW)[5] 22243 25.26(5) J Mcclelland (Jindera) 6 ECHELONIC ACTION [5] 35454 NBT W Hartigan (Horsham) 7 CRUISY'S LUCK [5] 45224 25.48(2) M Cauchi (St Leonards) 8 SCHOONER DOLL (NSW)[5] 51438 25.58(3) K Lloyd (Anakie) 9 DAWN CRUISE [5]Res. 87674 NBT K Tirchett (Pascoe Vale) 10 MOONLIGHT CRUISE [5]Res. 87771 25.57(1) K Tirchett (Pascoe Vale)

Race No. 8 Strides Function Centre 9:05 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 545 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GREENBACK BOOGIE [5] 86313 31.33(1) T Blacker (Mitchell Park) 2 INDI ALLEN (NSW)[5] 51112 NBT S Ferguson (Avalon) 3 DIAMOND ON FIRE [5] 1114F FSTD W Vassallo (Devon Meadows) 4 DESTINI WAHOO [4] 42622 31.27(1) A Panetta (Melton West) 5 RESIDENT DJAY [5] 45132 FSH B Bravo (Lovely Banks) 6 RINGER (NSW)[4] 12133 31.18(6) A Debattista (Toolleen) 7 MAJOR CURLY (NSW)[4] 57143 FSTD B Hodgson (Smythesdale) 8 KING FIPA [5] 11615 31.36(8) B Panetta (Melton West) 9 GASSY'S PRIDE [5]Res. 48247 FSTD R Drew (Dennington) 10 SHOUT OUT LOUD [5]Res. 88534 31.62(3) B Brown (Axedale)

Race No. 9 Bottle-o 9:25 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HIT THE BEAT [5] 821F3 22.18(4) S Mckenzie (Woodvale) 2 RUSTY BOY [4] 54221 22.35(2) C Grenfell (Avalon) 3 SISCO GILLIE [4] 575FF 22.28(3) D Galea (Lara) 4 THANKS CHERYL [5] 84221 NBT P Smith (Wonwondah) 5 PARISIAN MAGIC (NSW)[5] 14333 22.35(3) J Formosa (Heathcote) 6 GUNMETAL DIVA [5] 76436 NBT J Formosa (Heathcote) 7 TROV'S GEM [5] 71323 NBT B Kantzidis (Bundoora) 8 CHIEF MINGO [5] 64236 NBT V Giles (Bamawm) 9 KYL'S ME MATE (NSW)[5]Res. 17112 22.03(7) S Melville (Beveridge) 10 FASTNET KAHN (NSW)[5]Res. 61312 22.50(7) A Courts (Lara)

Race No. 10 Energis Smart Energy Solutions 9:45 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPLASH DA CASH (QLD)[5] 11343 25.63(8) Z Aleksov (Brookfield) 2 WELDUN SON [5] 71551 FSH S Humphries (Locksley) 3 PHILO BALE (NSW)[5] 16253 25.83(3) A Dailly (Corio) 4 SHADES OF EARL [5] 42144 NBT K Pitt (Devon Meadows) 5 ZIPPING ETHAN (NSW)[5] 72263 FSTD G Webb (White Hills) 6 FIERY MELODY [5] 45755 FSTD S Humphries (Locksley) 7 BLACK EMBER [5] 15358 NBT P Cusack (Mount Cottrell) 8 OSCORP BALE (NSW)[5] 75357 25.52(2) A Dailly (Corio) 9 TURBO CHIEF [5]Res. 1F632 NBT N Walsh (Tullamarine) 10 TALTARNI SHIRAZ [5]Res. 43424 26.15(6) A Bayliss (Daisy Hill)

Race No. 11 Eureka Concrete 10:05 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY RENSON [5] 84411 FSH R Glass (Kyabram) 2 GIRDER FORK [5] 14542 NBT S Ferguson (Avalon) 3 JORDY PAIGE [5] 26484 NBT R Glass (Kyabram) 4 ABED BALE (NSW)[5] 67237 25.56(5) C Grenfell (Avalon) 5 LONNIE LAD [5] 44682 NBT P Thomson (Drysdale) 6 SIX GREEN THUMBS [5] 63357 25.36(2) N Vincent (Lal Lal) 7 LEKTRA FLAME [5] 23456 25.90(2) A Dailly (Corio) 8 WHISPER TROY [5] 23111 25.44(3) A Dailly (Corio) 9 TURBO CHIEF [5]Res. 1F632 NBT N Walsh (Tullamarine) 10 TALTARNI SHIRAZ [5]Res. 43424 26.15(6) A Bayliss (Daisy Hill)