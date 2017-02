Race No. 3 Grv Vic Bred Series Ht1 7:39 PM (VIC time)

Mixed 6/7 Heat event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 SERENDIPITOUS [7] 15 FSH B Divirgilio (Nambrok)

2 SCARLET BLU BOY [7] 51626 NBT C Smith (Wonwondah)

3 BARRY BOMBER [6] 37415 NBT C Stanton (Clunes)

4 IT'S ALL OVER [7] 4142F NBT M Rudd (Cranbourne)

5 IN A PICKLE [6] 64472 NBT G Jose (Catani)

6 WARRION WARRIOR [6] 23654 NBT D Burnett (Little River)

7 NOLEN'S FORTUNE [6] 51651 FSH M Delbridge (Balliang)

8 BRAE'S BULLET [6] 71815 FSH J Sheahan (Grassmere)

9 BLACK LEGEND [7]Res. 77672 NBT M Lloyd (Anakie)