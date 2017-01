Greyhound Box Draw For Ballarat - Wednesday, 11 January 2017

Race No. 1 Energis Smart Energy Solutions 6:57 PM (VIC time) Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JUST LIKE DIDDA [M] FSH M Karamatic (Lara) 2 LADY BEATRIX [M] 65 FSH M Chilcott (Heathcote) 3 QUEEN LA FIPA [M] 7 FSH E Rinaldi (Lethbridge) 4 MAHLO HAWKEYE [M] 4 NBT J Palma (Lara) 5 WAS A BANKER [M] FSH C Van lieshout (Mickleham) 6 OEMI ALLEN (NSW)[M] 47 FSTD J Collins (Lara) 7 SNIP SNAP [M] 8 FSH J Karamatic (Lara) 8 YVONNE BALE (NSW)[M] FSH H Collins (Lara) 9 EXIT STRATEGY [M]Res. 2375 FSH C Dyett (Lara) 10 HARD LUCK STORY [M]Res. 72624 FSH J Condon (Devon Meadows)

Race No. 2 Latrobe Street Mega Meats 7:18 PM (VIC time) Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CALENDAR BOY [M] 2 NBT C Hughes (Lara) 2 PAINTS A STORY (QLD)[M] 6 FSH J Sharp (Lara) 3 JACEY ALLEN (NSW)[M] 22433 NBT A Dailly (Corio) 4 PENNY WORTH (TAS)[M] 3 FSH J Sharp (Lara) 5 RAGLAN BINDI (NSW)[M] 77523 NBT G Hansen (Daisy Hill) 6 NEVE ALLEN (NSW)[M] 553 NBT A Dailly (Corio) 7 CAPRICORN STORM [M] 152 25.65(Q)(1) T Stainer (Bacchus Marsh) 8 LINDA BALE (NSW)[M] 5 FSH J Collins (Lara) 9 SUTRE SIZZLER [M]Res. 64 FSTD T Frater (Lake Bolac) 10 ALLEN KAPPA (NSW)[M]Res. 42257 FSH H Collins (Lara)

Race No. 3 Brendan Dodd Signs 7:38 PM (VIC time) Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FINE WINE [M] 88 NBT T Matthyssen (Talbot) 2 SKIDLISHA [M] FSH M Davison (Talbot) 3 KALAHARI SANDS [M] FSH P Abela (Parwan) 4 MAHJONG RULE [M] 2442 NBT D Keanelly (Marong) 5 SMILEY BYNES [M] 5 FSH T Monaghan (Blakeville) 6 CASTA BALE (NSW)[M] FSH J Collins (Lara) 7 ALEX FIELDS [M] FSH J Collins (Lara) 8 SHAKEY SALLY (QLD)[M] 7 FSH J Sharp (Lara) 9 HARRIET BALE (NSW)[M]Res. 636 FSH H Collins (Lara) 10 BARELLEN GENIE [M]Res. 476 FSH C Dyett (Lara)

Race No. 4 Lynette's Florist 8:00 PM (VIC time) Grade 7 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALLEN QUAKE (NSW)[7] 541 FSH H Collins (Lara) 2 UNMID BALE (NSW)[7] 21 NBT H Collins (Lara) 3 DESTINI LAREDO [7] 1687 22.95(1) J Rinaldi (Lethbridge) 4 COLLUDING [7] 33835 22.24(Q)(2) L Mitchell (Teesdale) 5 COSMIC GEORGE [7] 73762 NBT I Robinson (Avoca) 6 DASHING DREAM [7] T7856 FSH J Sharp (Lara) 7 JODY BAXTER (NSW)[7] 43357 NBT D Trewin (Lara) 8 MAHJONG BABY [7] 62277 NBT D Keanelly (Marong) 9 OLLIE AGIRA [7]Res. 58733 NBT M Mcguire (Raglan) 10 DASHING MOMENTS [7]Res. 86616 NBT J Sharp (Lara)

Race No. 5 Eureka Concrete 8:18 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AUDACIOUS MICKAN [6] 73818 FSH M Fearnley (Yinnar) 2 GABRIELLE ALLEN (NSW)[6] 44615 NBT A Dailly (Corio) 3 CRUMP'S LEGEND [6] 46425 26.41(2) J Sharp (Lara) 4 ENVY HEIST (NSW)[6] 31614 25.60(1) A Dailly (Corio) 5 DYNA YATUL (NSW)[6] 31317 NBT A Dailly (Corio) 6 MATE BALE (NSW)[7] 56163 NBT H Collins (Lara) 7 IN A RUSH [7] 32351 25.50(5) M Mallia-magri (Avalon) 8 DYNA ZAYNABI (NSW)[6] 42848 25.83(8) A Dailly (Corio) 9 LEKTRA FIRE [7]Res. 3516 NBT A Dailly (Corio)

Race No. 6 Tab - We Love A Bet 8:40 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 AUDACIOUS ANGEL [5] 87137 FSH M Fearnley (Yinnar) 2 LEKTRA FLAME [5] 45654 25.90(2) A Dailly (Corio) 3 ALLEN GABLE (NSW)[5] 42242 NBT A Dailly (Corio) 4 BINGO SALLY [5] 23571 NBT S Hughes (Deer Park) 5 SOLO (NSW)[5] 28727 NBT M Karamatic (Lara) 6 PHILO BALE (NSW)[5] 25326 25.83(3) A Dailly (Corio) 7 YUKEN DUET [5] 41235 NBT G Hall (Yarragon) 8 BE HOPEFUL [5] 17878 25.61(8) A Mooney (Amherst) 9 IRISH ASTERIA (NSW)[5]Res. 46886 NBT R Dunne (St Albans) 10 DYNAMO'S GIFT [5]Res. 73726 25.43(8) R Darby (Drysdale)

Race No. 7 Bottle-o 8:59 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALLEN ICHIRO (NSW)[7] 15 25.93(7) A Dailly (Corio) 2 FREAKISH FLASH [7] 12185 25.54(1) N Punshon (Parwan) 3 MY GIRL BELENA [7] 35162 25.93(Q)(6) N Partridge (Carranballac) 4 ELLEN'S STARDUST [7] 1 FSH M Fearnley (Yinnar) 5 BEE ROSE (QLD)[7] 42676 25.45(8) B Loft (Melton Sth) 6 FETTY WAP [7] 88562 NBT A Dailly (Corio) 7 ERANNA BALE (NSW)[7] 71 FSH S Collins (Lara) 8 TAARIE BALE (NSW)[7] 1 FSTD H Collins (Lara) 9 LEKTRA FIRE [7]Res. 3516 NBT A Dailly (Corio)

Race No. 8 Strides Function Centre 9:18 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 450 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOLDEN WARRIOR [4] 21478 25.48(4) J Sharp (Lara) 2 NITRO SWAGGER (NSW)[5] 21312 NBT W Vassallo (Devon Meadows) 3 ETHLA ALLEN (NSW)[5] 14141 FSH A Dailly (Corio) 4 MINT BOY [5] 64142 FSTD R Clark (Toolleen) 5 KIRK BALE (NSW)[5] 54553 FSH A Dailly (Corio) 6 RILEY BALE (NSW)[5] 13344 FSH A Dailly (Corio) 7 NIGHT KING [5] 52171 25.37(7) D Trewin (Lara) 8 CLARETOWN CINDY [4] 11742 25.42(8) P Griffen (Claretown) 9 OSCORP BALE (NSW)[5]Res. 35743 25.52(2) A Dailly (Corio) 10 SHE'S VIVACIOUS [5]Res. 74571 25.30(1) S Daniliuk (Sunbury)

Race No. 9 R & J Batteries 9:38 PM (VIC time) Grade 6 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROLLER BALE (NSW)[6] 85371 FSTD H Collins (Lara) 2 SUNNY VILLAGE (QLD)[6] 11323 FSH G Paull (Faraday) 3 ASTON PRADA [6] 18728 NBT D Trewin (Lara) 4 CRACKING JOE [6] 4F431 FSH L Hall (Yarragon) 5 BARONESS JILL [6] 53224 NBT R Matthyssen (Talbot) 6 LEGAL [6] 33227 22.37(6) J Condon (Devon Meadows) 7 STAR DESIRE [6] 52312 22.36(Q)(1) L Mitchell (Teesdale) 8 RICCARTON [6] 16172 FSH A Helleren (Boronia) 9 SIMPLY GOOD [6]Res. 21546 22.44(Q)(1) M Mcguire (Raglan) 10 PAWFECTION [6]Res. 16616 FSH L Hall (Yarragon)

Race No. 10 Mega Merch Rural & Pet 9:58 PM (VIC time) Grade 5 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NEXT GRANGE [5] 32627 22.41(2) E Vigor (Anakie) 2 ADMIRAL BAY [5] 58238 22.29(7) J Sayle (Herne Hill) 3 MAXIMUM MADDY [5] 85161 22.55(1) I Robinson (Avoca) 4 REIGNLEE [5] 23816 FSTD C Van lieshout (Mickleham) 5 PEP CEE KOLA [5] 37123 22.31(5) S Kruckel (Lake Goldsmith) 6 FAT NOEL [5] 41432 NBT J Chilcott (Heathcote) 7 SILLYBILLY BLING [5] 2543F NBT R Dunne (St Albans) 8 TELLING LIES [5] 27338 22.27(1) J Condon (Devon Meadows) 9 SOLAR RAPID [5]Res. 87478 NBT M Mcguire (Raglan) 10 SUPERSTAR JATT [5]Res. 85857 22.12(3) D Basile (Pascoe Vale South)

Race No. 11 Topcat Video 10:22 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BANK ROGUE (NSW)[4] 14137 22.40(2) R Clark (Toolleen) 2 GREYSYND CHIEF [5] 54257 FSTD M Chilcott (Heathcote) 3 TRICKY TRON (QLD)[5] 83811 FSH A Xerri (Merrimu) 4 BRAZEN BULL [5] 23213 NBT D Trewin (Lara) 5 COOL BOOTS [5] 17763 NBT R Clark (Toolleen) 6 ZAHRA BELLA [5] 31138 22.29(5) G Kantzidis (Bundoora) 7 LET'S RUN [4] 51245 22.13(8) J Sharp (Lara) 8 LEKTRA DAMAGE [4] 55476 22.14(8) J Sharp (Lara) 9 SOLAR RAPID [5]Res. 87478 NBT M Mcguire (Raglan) 10 SUPERSTAR JATT [5]Res. 85857 22.12(3) D Basile (Pascoe Vale South)