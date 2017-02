Race No. 7 Topcat Video (1-4 Wins) Ht3 8:58 PM (VIC time)

Restricted Win Heat event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 UNMID BALE (NSW)[4] 12313 25.42(8) H Collins (Lara)

2 PRINT THE MONEY (SA)[7] 16 FSH M Mallia-magri (Avalon)

3 RIGHT NOW [5] 61171 FSH R Douglas (Heathcote)

4 ROCKY RAVIOLI [7] 21663 FSH D Burnett (Little River)

5 COURSE YOU WILL (QLD)[7] 82858 FSH B Wellington (Brookfield)

6 NILSON BALE (NSW)[7] 18778 FSH A Dailly (Anakie)

7 SUPREME PRINCE [6] F3682 25.83(3) A Dailly (Anakie)