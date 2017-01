Greyhound Box Draw For Ballarat - Wednesday, 18 January 2017

Race No. 1 Bottle-o 6:58 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAWFECTION [6] 16616 FSH L Hall (Yarragon) 2 FAIRWAY DRIVE (NSW)[6] 13253 FSH M Abey (Huntly) 3 ALLEN QUAKE (NSW)[7] 5412 NBT H Collins (Lara) 4 SIMPLY GOOD [6] 54644 22.44(Q)(1) M Mcguire (Raglan) 5 TOMDOR [7] 26368 22.40(1) A Mooney (Amherst) 6 TAARIE BALE (NSW)[7] 18 22.40(2) H Collins (Lara) 7 LEGAL [6] 32272 22.37(6) J Condon (Devon Meadows) 8 OUR DIDDA [7] 71F FSH S Bauer (Lovely Banks) 9 BARRY BOMBER [7]Res. 8712 FSH C Stanton (Clunes) 10 HAPTIC BALE (NSW)[6]Res. 55585 NBT S Collins (Lara)

Race No. 2 Lynette's Florist 7:18 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY MATE HORSE [7] 73871 NBT G Hall (Yarragon) 2 LEKTRA FIRE [7] 35163 NBT A Dailly (Corio) 3 ELANORA [7] 83344 FSTD R Massina (Golden Square) 4 ELLEN'S STARDUST [7] 12 NBT M Fearnley (Yinnar) 5 SAM'S GENERAL [7] 24373 NBT W Hansen (Daisy Hill) 6 HOLD ON BELENA [7] 67421 NBT N Partridge (Carranballac) 7 IN A RUSH [7] 23512 25.50(5) M Mallia-magri (Avalon) 8 FUGITIVE BALE (NSW)[7] 1 FSH S Collins (Lara) 9 ALLEN ICHIRO (NSW)[7]Res. 155 25.93(7) A Dailly (Corio) 10 PRECIOUS DESTINI [7]Res. 54224 FSTD S Hughes (Deer Park)

Race No. 3 R & J Batteries 7:38 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DYNA YATUL (NSW)[6] 13175 NBT A Dailly (Corio) 2 VALDAR BALE (NSW)[6] 53331 25.73(2) H Collins (Lara) 3 SIP SLOWLY [6] 52886 FSH A Whitehead (Harcourt) 4 CRACKERJACK KACK [6] 22345 NBT M Delbridge (Balliang) 5 OUR TURBO BOY [6] 27564 FSH J Britton (Anakie) 6 LANI BALE (NSW)[6] 23385 NBT A Dailly (Corio) 7 GABRIELLE ALLEN (NSW)[6] 46157 NBT A Dailly (Corio) 8 SUPREME PRINCE [6] 2418F 25.83(3) A Dailly (Corio) 9 ALEZAN [6]Res. 2326F 25.52(3) A Mooney (Amherst) 10 BLUEY FIELDS [6]Res. 72884 FSH H Collins (Lara)

Race No. 4 Mega Merch Rural & Pet 7:58 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAXIMUM OWIE [5] 58333 NBT M Delbridge (Balliang) 2 SKETCHY SPRITE (NSW)[5] 46865 FSH M Abey (Huntly) 3 SOLO (NSW)[5] 87274 NBT M Karamatic (Lara) 4 CHARLY SHU SHINE [5] 44142 25.74(3) L Hall (Yarragon) 5 BE HOPEFUL [5] 78787 25.61(8) A Mooney (Amherst) 6 MR. SWAN [5] 22142 NBT I Barbour (Murchison) 7 ESCALATE (NSW)[5] 76731 FSH P Dapiran (Northwood) 8 DYNAMO'S GIFT [5] 73726 25.43(8) R Darby (Drysdale) 9 MAXIMUM MOO [5]Res. 51657 NBT M Delbridge (Balliang) 10 AUDACIOUS POPPY [5]Res. 71614 FSH M Fearnley (Yinnar)

Race No. 5 Topcat Video 8:18 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YUKEN DUET [5] 12358 NBT G Hall (Yarragon) 2 CHAIN OF FIRE [5] 35513 FSH P Dapiran (Northwood) 3 RICK GRIMES [5] 33367 25.80(7) C Bahen (Yuroke) 4 DARYL DIXON [5] 25572 25.55(1) A Bahen (Yuroke) 5 DYNA FAME (NSW)[5] 77728 NBT A Dailly (Corio) 6 RILEY BALE (NSW)[5] 33444 NBT A Dailly (Corio) 7 LEKTRA FLAME [5] 56543 25.90(2) A Dailly (Corio) 8 TEFLON TONY (NSW)[5] 33667 NBT L Delbridge (Balliang) 9 DYNA CAMO (NSW)[5]Res. 68472 25.52(3) S Collins (Lara) 10 SUPERIOR SWAGGER [5]Res. 54635 FSTD D Condon (Devon Meadows)

Race No. 6 Lil Dickie 8:38 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 545 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MOONLIT WINGS [5] 33627 FSH A Langton (Anakie) 2 DYNA MADDIE (NSW)[5] 18546 NBT A Dailly (Corio) 3 EMPIRE ENTOURAGE [5] 41555 31.44(7) M Grima (Devon Meadows) 4 CRAZED BLAZE (NSW)[5] 17612 NBT S Barker (Elphinstone) 5 FLAMING ELITE [5] F7712 31.72(8) A Bayliss (Daisy Hill) 6 ROAD DRILLER [4] 83314 31.45(2) A Meyer (Hoppers Crossing) 7 CITY AND COLOUR (NSW)[5] 84363 FSH M Delbridge (Balliang) 8 ONYA GROVER [5] 53141 31.70(6) M Meyer (Bromley) 9 SISTER SALZBURG (NSW)[5]Res. 26226 NBT S Smith (Kurunjang)

Race No. 7 Brendan Dodd Signs Gdr 8:58 PM (VIC time) Special Event event over 660 metres at Ballarat Of $4,710 Prizemoney.

1st: $3,295 2nd: $945 3rd: $470. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STOCKTAKE [3] 51131 38.06(6) G Peach (Cape Clear) 2 QUASI BALE (NSW)[4] 46388 FSTD L Delbridge (Balliang) 3 CACO POTION [5] 15525 NBT S Cassar (Creswick) 4 ALLEN LOTTERY (NSW)[4] 31751 FSTD M Delbridge (Balliang) 5 MICK'S ANGEL [5] 23454 FSTD A Meyer (Hoppers Crossing) 6 PEE DEE [5] 62534 FSTD S Tabb (Lara) 7 EVIE TRON [4] 51411 38.49(2) J Borg (Maryborough) 8 PINK SHOELACES [5] 74465 NBT C Dew (Anakie) 9 ASTON CHANEL [6]Res. 71313 FSTD P Abela (Parwan) 10 KALIMNA EXPRESS [7]Res. 23353 FSTD D Lowe (Woorndoo)

Race No. 8 Latrobe Street Mega Meats 9:18 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 450 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BELLA EXPRESS [5] 77214 FSH A Richardson (Bushfield) 2 ROBYN'S BOY [5] 18612 FSTD G Hunt (Cudgee) 3 DUTY FREE (WA)[5] 32325 FSH A Langton (Anakie) 4 ALLEN GABLE (NSW)[5] 22422 NBT A Dailly (Corio) 5 FLAWLESS BLING [5] 31314 NBT J Westerlo (Clyde) 6 MISS ROSSI [5] 23123 25.37(3) D Trewin (Lara) 7 FELTON BALE (NSW)[4] 52415 FSH H Collins (Lara) 8 NALLAK [5] 11184 NBT D Massina (Golden Square) 9 DYNA CAMO (NSW)[5]Res. 68472 25.52(3) S Collins (Lara) 10 BINGO SALLY [5]Res. 35715 NBT S Hughes (Deer Park)

Race No. 9 Eureka Concrete (veterans) 9:38 PM (VIC time) S/E Veteran event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KYL'S ME MATE (NSW)[5] 12715 22.03(7) S Melville (Beveridge) 2 ADAM HANDLER [4] 31457 FSTD D Dean (Nyora) 3 DOWN EVERY ROAD [5] 33224 FSTD V Cotton (Elaine) 4 LITTLE POOKIE [5] 38624 22.54(2) T Galea (Brookfield) 5 JACKIE BAXTER (NSW)[4] 71614 21.98(1) D Trewin (Lara) 6 SOKYO (NSW)[4] 64877 FSTD J Meyer (Rosebud) 7 BILLS BACK [1] 25237 21.99(4) C Smith (Wonwondah) 8 CRUISEN BILLY [3] 42876 22.40(4) G Peach (Cape Clear) 9 PACIFIC ANGEL [5]Res. 34163 NBT C Smith (Wonwondah) 10 NEXT GRANGE [5]Res. 62762 22.41(2) E Vigor (Anakie)

Race No. 10 Strides Function Centre 9:58 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROYAL KNOCKA (NSW)[4] 14636 22.03(4) J Kirk (Pascoe Vale) 2 CHIEF MINGO [5] 23642 NBT V Giles (Bamawm) 3 LEKTRA BOSS [5] 23222 NBT J Barbara (Exford) 4 WEZ GORDY [5] 75414 22.28(5) L Delbridge (Balliang) 5 KIWI COLLISION [4] 23438 22.05(2) D Trewin (Lara) 6 SHOT TO GLORY [5] 32221 22.87(Q)(1) N Tapp (Giffards West) 7 HELMA BALE (NSW)[5] 43355 FSH H Collins (Lara) 8 RED LIGHT RUNNER [4] 15231 22.04(1) D Weightman (Dean) 9 MAGIC REINDEER [5]Res. 34816 FSTD M Lloyd (Anakie) 10 SWEENEY (NSW)[5]Res. 53114 FSH P Dapiran (Northwood)

Race No. 11 Energis Smart Energy Solutions 10:22 PM (VIC time) Grade 5 event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROYAL COSMIC (NSW)[5] 65581 22.28(6) J Kirk (Pascoe Vale) 2 SHIFTY JACK [5] 22673 22.03(2) A King (Sulky) 3 JIMMY'S ANGEL [5] 21113 FSH J Condon (Devon Meadows) 4 CALL ME SWIFT (NSW)[5] 43613 NBT W Hansen (Daisy Hill) 5 UNMID BALE (NSW)[5] 2111 22.12(2) H Collins (Lara) 6 CYCLONE CHARLIE [5] 11326 FSH J Mcfarlane (Hillside) 7 SHOTGUN DOLL [5] 21713 FSTD J Britton (Anakie) 8 MIDNIGHT RIDE [5] 35673 21.97(1) A Bahen (Yuroke) 9 MAGIC REINDEER [5]Res. 34816 FSTD M Lloyd (Anakie) 10 SWEENEY (NSW)[5]Res. 53114 FSH P Dapiran (Northwood)