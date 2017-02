Greyhound Box Draw For Ballarat - Wednesday, 22 February 2017

Race No. 1 Energis Smart Energy Solutions 6:59 PM (VIC time) Maiden event over 390 metres at Ballarat Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOLDEN MALT [M] 23534 NBT A Patten (Plenty) 2 FABRIOLA ALLEN (NSW)[M] FSH A Dailly (Anakie) 3 SUPER STOKED (SA)[M] 23624 NBT G Hansen (Daisy Hill) 4 ZIPPING QUEEN (NSW)[M] 2 FSH T Collins (Pearcedale) 5 WINDMILLS [M] 345 FSH G Campbell (Anakie) 6 LOST BLUE [M] 425 FSH J Sharp (Lara) 7 THERA CEE [M] FSH M Davison (Talbot) 8 PAINTS A STORY (QLD)[M] 664 FSTD J Sharp (Lara)

Race No. 2 Brendan Dodd Signs 7:17 PM (VIC time) Maiden event over 450 metres at Ballarat Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 QUEEN ALLEN (NSW)[M] 67734 FSH J Collins (Lara) 2 CRACKERJACK MAN [M] 34375 FSH A Courts (Lara) 3 MR. BAD EXAMPLE [M] F FSH S Barker (Elphinstone) 4 KATLIN [M] 33426 FSH J Karamatic (Lara) 5 FRAN ALLEN (NSW)[M] 5232 FSH J Collins (Lara) 6 NO QUARTER GIVEN (QLD)[M] 24888 FSH P Hofman (Creswick) 7 ALEX FIELDS [M] 5422 NBT J Collins (Lara) 8 NEVE ALLEN (NSW)[M] 37242 NBT A Dailly (Anakie) 9 CRUMP'S HUSSLER [M]Res. 65448 NBT J Sharp (Lara)

Race No. 3 R & J Batteries Ht1 7:40 PM (VIC time) Grade 7 Heat event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SENORITA PEPE [7] 24361 FSTD W Alley (Little River) 2 DANE DAISY [7] 46845 22.63(2) J Brooks (Longwarry) 3 BRONELLY DUKE [7] 23534 FSH A Wood (Nambrok) 4 HELEN ALLEN (NSW)[7] 63451 FSTD J Collins (Lara) 5 SCOTT FORTITUDE [7] 1783 FSH J Collins (Lara) 6 SWING ARM [7] 24242 FSTD S Ferguson (Avalon) 7 JULIE FLASH [7] 32726 NBT S Galea (Rowsely) 8 ALLEN SHARPIE (NSW)[7] 152 FSH H Collins (Lara) 9 SCARLET BLU BOY [7]Res. 51626 22.32(8) C Smith (Wonwondah) 10 KAVA MAGIC (NSW)[7]Res. 74545 FSH W Hansen (Daisy Hill)

Race No. 4 Lynette's Florist Ht2 7:58 PM (VIC time) Grade 7 Heat event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZIPPING MARO (NSW)[7] 13 NBT T Collins (Pearcedale) 2 DISCOVERED [7] 24863 FSH G Peach (Cape Clear) 3 RIGHT SAID FRANK [7] 46624 FSH J Sharp (Lara) 4 PAULA BALE (NSW)[7] 25175 FSH H Collins (Lara) 5 OEMI ALLEN (NSW)[7] 12445 NBT J Collins (Lara) 6 SHADOW BOLT [7] 72728 22.62(8) M Lloyd (Anakie) 7 ANOTHER VALUE [7] 26417 NBT A Wood (Nambrok) 8 LAST ANGEL [7] 15263 NBT B Cook (Sebastopol) 9 MAKE IT HAPPEN (TAS)[7]Res. 82621 FSTD R Cowling (Rowville) 10 PUDDLE JUMPER [7]Res. 7514 22.64(2) G Hansen (Daisy Hill)

Race No. 5 Latrobe Street Mega Meats 8:20 PM (VIC time) Grade 6 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LONG GULLY GUS (SA)[6] 11 FSH A Dailly (Anakie) 2 CRUMP'S ROSE [6] F5684 FSH J Sharp (Lara) 3 WINGS FOR WOODY [6] 17167 FSH A Armstrong (Huntly) 4 LEKTRA PECK [6] 83654 NBT P Abela (Parwan) 5 SUDOKU BABY (NSW)[6] 73233 FSH M Giddings (Toolleen) 6 COUNTRY JANE (NSW)[6] 84643 NBT M Lloyd (Anakie) 7 ALICE ALLEN (NSW)[6] 56364 FSH R Camilleri (Lara) 8 ALEZAN [6] F8327 25.52(3) A Mooney (Amherst)

Race No. 6 Eureka Concrete (1-4 Wins) Final 8:38 PM (VIC time) Restricted Win Final event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GINGER MENANG [5] 15512 25.69(1) A Hanson (Marong) 2 WHO TOLD SIMON [5] 71131 25.35(7) M Lloyd (Anakie) 3 HOT CHARMOLA [4] 1111 25.33(2) G James (Woodleigh) 4 SUNSET WARRIOR [7] 22672 NBT J Karamatic (Lara) 5 LOUIE LASAGNA [5] 18252 NBT D Burnett (Little River) 6 ROCKY RAVIOLI [6] 16631 25.34(4) D Burnett (Little River) 7 UNMID BALE (NSW)[4] 23132 25.42(8) H Collins (Lara) 8 CANYA TOUCHE (NSW)[4] 33131 25.39(1) A Azzopardi (Myrniong) 9 PRINT THE MONEY (SA)[7]Res. 1623 NBT M Mallia-magri (Avalon) 10 SOLAR MOCHA [6]Res. 56213 NBT V Millington (Great Western)

Race No. 7 Mega Merch Rural & Pet 9:00 PM (VIC time) Grade 7 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FETTY WAP [7] 56275 NBT A Dailly (Anakie) 2 TOMDOR [7] 68746 NBT A Mooney (Amherst) 3 IT'S MAGIC [7] 23132 FSH A Armstrong (Huntly) 4 ZIPPING KING (NSW)[7] 13 FSH D Pattinson (Pearcedale) 5 RELETHOR BALE (NSW)[7] 21323 NBT S Collins (Lara) 6 FREAKISH FLASH [7] 18537 25.54(1) N Punshon (Parwan) 7 CAPRICORN STORM [7] 24162 25.65(Q)(1) T Stainer (Bacchus Marsh) 8 OPALIA BALE (NSW)[7] 54217 NBT R Camilleri (Lara)

Race No. 8 Strides Function Centre 9:18 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 450 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KACHINA ALLEN (NSW)[5] 15521 FSTD A Dailly (Anakie) 2 HARLEM SHAKE [5] 37165 25.63(8) J Fowler (Curlewis) 3 CRACKERJACK SAM [5] 62142 NBT A Courts (Lara) 4 SABJORN BALE (NSW)[5] 17387 25.38(8) S Collins (Lara) 5 JAZZY BALE (NSW)[5] 15648 NBT H Collins (Lara) 6 ALLEN CLOWN (NSW)[5] 36211 NBT H Collins (Lara) 7 ETHLA ALLEN (NSW)[5] 87688 NBT A Dailly (Anakie) 8 LOGISTIC KID [4] 25125 25.42(4) J Fowler (Curlewis) 9 OSCORP BALE (NSW)[5]Res. 62134 25.52(2) A Dailly (Anakie) 10 SPRITELY BOY (NSW)[5]Res. 11343 25.49(6) K Jordan (Little River)

Race No. 9 Topcat Video (2-3 Wins) 9:38 PM (VIC time) Restricted Win event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WARRION WARRIOR [6] 22365 FSTD D Burnett (Little River) 2 JENNA BALE (NSW)[6] 31164 FSH R Camilleri (Lara) 3 SUPREME PRINCE [6] 68264 FSTD G Hansen (Daisy Hill) 4 ASTON VIVA [6] 54228 NBT D Trewin (Lara) 5 EL GRAND PEPE [6] 34711 22.66(1) K Jordan (Little River) 6 MAJOR GOLD (NSW)[6] 53448 NBT B Hodgson (Smythesdale) 7 COSMIC MOMENTS [5] 77423 NBT J Sharp (Lara) 8 BRONELLY SPIKE [5] 87657 FSH A Wood (Nambrok)

Race No. 10 Lil Dickie 9:58 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUB ZERO MAGIC [4] 47524 22.16(2) J Sharp (Lara) 2 SEABROOK OSCAR [5] 33224 22.19(4) C Stanton (Clunes) 3 THANKS CHERYL [5] 51416 22.40(4) P Smith (Wonwondah) 4 QURA ALLEN (NSW)[5] 23155 FSTD R Camilleri (Lara) 5 SHADES OF SASSY (NSW)[5] 54311 NBT T Collins (Pearcedale) 6 SAMSARA LASS [5] 75741 22.18(5) J Sharp (Lara) 7 LET'S RUN [4] 54612 22.13(8) J Sharp (Lara) 8 ZELEMAR ZEST [5] 21271 NBT J Galea (Brookfield)