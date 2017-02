Greyhound Box Draw For Ballarat - Wednesday, 8 February 2017

Race No. 1 Strides Function Centre Final 6:58 PM (VIC time) Maiden Quali Final event over 390 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MR. NO WORRIES (NSW)[M] 341 22.48(Q)(1) N Mandylaris (Preston) 2 STAR DELI [M] 42415 22.93(Q)(4) J Higgins (Napoleons) 3 DYNAMITE JACKSON [M] 1 22.70(Q)(2) S Berriman (Ballarat East) 4 LASHIL [M] 1 22.11(Q)(5) D Massina (Golden Square) 5 MI BLUE DAY (NSW)[M] 1 22.39(Q)(1) V Borg (Exford) 6 BRINDI CHOPPER [M] 5261 22.51(Q)(7) T Mcdonald (Yangery) 7 CROOKED VULTURE (NSW)[M] 31 22.36(Q)(4) M Grima (Devon Meadows) 8 IONA CAPE (NSW)[M] 82 NBT M Grima (Devon Meadows) 9 ZINNIA [M]Res. 2 NBT B Briffa (Coolaroo) 10 GOOD BOY OSCAR [M]Res. 2 NBT A Blake (White Hills)

Race No. 2 Latrobe Street Mega Meats Final 7:17 PM (VIC time) Maiden Quali Final event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JORADDI [M] 75881 25.83(Q)(6) M Marshall (Pentland Hills) 2 FREE AUTO [M] 323 NBT J Higgins (Napoleons) 3 DRY ARGUMENT [M] 1 26.15(Q)(6) D Trickey (Eaglehawk) 4 WHARFIE'S MATE [M] 71 26.41(Q)(1) M Crowe (Myrniong) 5 TOLERANCE [M] 32 NBT R Chivell (Gisborne Sth) 6 AUTOCRAT (NSW)[M] 62 NBT C Treherne (Lara) 7 CORINGEL EBONY [M] 68471 25.98(Q)(6) J Higgins (Napoleons) 8 GOOMAC KEATS [M] 43462 NBT S Keating (Aspendale Gardens) 9 POP'S A WIZARD [M]Res. 54634 NBT S Donlon (Burnbank) 10 JUST A PEANUT [M]Res. 37463 NBT R Gatt (Altona Meadows)

Race No. 3 Western District Derby Ht1 7:40 PM (VIC time) S/E Heat event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 VOSTOK [5] 11415 FSH A Langton (Anakie) 2 TEDESCO (NSW)[5] 34175 NBT B Ennis (Lara) 3 RAW ABILITY (NSW)[4] 13144 24.97(2) K Osborne (Myrniong) 4 MYSTERIZE (NSW)[5] 41445 NBT A Azzopardi (Myrniong) 5 ALMANI ELITE [5] 11122 FSH N Kosky (Cranbourne West) 6 MATT MACHINE [4] 11166 25.33(1) J Ennis (Lara) 7 HE'S LOADED (SA)[5] 32711 FSH J Britton (Anakie) 8 FLAT TWIN [5] 11715 NBT C Grenfell (Avalon) 9 TUFFY BALE (NSW)[5]Res. 53565 FSH H Collins (Lara)

Race No. 4 Western District Derby Ht2 7:58 PM (VIC time) S/E Heat event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EMINENT REALITY (WA)[5] 11516 FSH K Greenough (Pearcedale) 2 DIMITRI BALE (NSW)[7] 21 FSH S Collins (Lara) 3 ALPHA LUCKY [4] 34314 25.50(8) J Britton (Anakie) 4 NITROLOGY (NSW)[3] 11636 25.46(7) V Tullio (Taylors Lakes) 5 CANYA TOUCHE (NSW)[5] 42233 NBT A Azzopardi (Myrniong) 6 CRASH COBRA (NSW)[6] 111FF FSH A Azzopardi (Myrniong) 7 TIGGERLONG NOSEY (NSW)[5] 11113 FSH C Grenfell (Avalon) 8 YUKEN DUET [4] 58115 25.45(5) G Hall (Yarragon) 9 TUFFY BALE (NSW)[5]Res. 53565 FSH H Collins (Lara)

Race No. 5 Western District Derby Ht3 8:20 PM (VIC time) S/E Heat event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUDOKU FLASH (NSW)[5] 23273 FSH A Azzopardi (Myrniong) 2 PROMISES KEPT [3] 11277 25.27(1) J Borg (Maryborough) 3 BLACK SKY RIOT (NSW)[4] 16111 25.04(1) A Azzopardi (Myrniong) 4 COSMIC ACT [5] 11127 NBT C Feltham (Devon Meadows) 5 DREAM FUTURE [5] 11152 25.23(3) D Drew (Dennington) 6 VALDAR BALE (NSW)[4] 15131 25.54(2) H Collins (Lara) 7 WOOFA COMBO [5] 61367 FSH S Combridge (Junction Village) 8 BENLURA [4] 25511 25.43(3) A Debattista (Toolleen) 9 TUFFY BALE (NSW)[5]Res. 53565 FSH H Collins (Lara)

Race No. 6 Western District Derby Ht4 8:38 PM (VIC time) S/E Heat event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLUEY FIELDS [5] 84115 NBT H Collins (Lara) 2 DEADLINE TO MEET [4] 1F541 25.46(3) J Borg (Maryborough) 3 GRAVEL RASH RIOT (NSW)[5] 11174 NBT A Azzopardi (Myrniong) 4 SHIMA BAR [3] 13115 25.14(2) A Dailly (Corio) 5 BLACKPOOL CHUCK (NSW)[5] 13411 25.36(2) L Kenyon (Corio) 6 DOWN IN MEXICO (NSW)[5] 46845 25.58(7) C Treherne (Lara) 7 SABJORN BALE (NSW)[5] 71117 25.38(8) S Collins (Lara) 8 DATA STAR [5] 11137 NBT J Thompson (Pearcedale) 9 TUFFY BALE (NSW)[5]Res. 53565 FSH H Collins (Lara)

Race No. 7 Western District Derby Ht5 8:58 PM (VIC time) S/E Heat event over 450 metres at Ballarat Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BIG BAD BADGE [7] 83533 FSH M Bourke (Cranbourne West) 2 ASTON DEE BEE [5] F1286 NBT J Thompson (Pearcedale) 3 PERFECT BART (QLD)[3] 61111 25.06(2) B Ennis (Lara) 4 TELARAH FLASH (NSW)[5] 46258 NBT R Britton (Lara) 5 CHASING JAMES [5] 14174 FSH E Steel (Nullawarre North) 6 BLACK PAWS [5] 74132 FSTD G Hall (Yarragon) 7 LEO'S GIFT (NSW)[4] 21188 25.12(2) R Britton (Lara) 8 LUCKY CHAP (NSW)[5] 11141 FSH A Azzopardi (Myrniong) 9 TUFFY BALE (NSW)[5]Res. 53565 FSH H Collins (Lara)

Race No. 8 Lil Dickie Oaks Final 9:18 PM (VIC time) S/E Final event over 450 metres at Ballarat Of $21,425 Prizemoney.

1st: $15,000 2nd: $4,285 3rd: $2,140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHEZ SUBLIME [4] 23132 25.15(4) K Greenough (Pearcedale) 2 SUPER SMARTY (NSW)[4] 53482 25.45(5) K Lloyd (Anakie) 3 WHY NOT TRISH [5] 12131 25.48(4) W Gray (Wendouree) 4 ERELDA BALE (NSW)[4] 13341 25.45(4) C Grenfell (Avalon) 5 COSMIC ODETTE [5] 12382 NBT J Frusher (Lara) 6 SMASHING SERENA [7] 12342 NBT L Fisher (Streatham) 7 QUISP BALE (NSW)[4] 45271 25.64(1) H Collins (Lara) 8 UNMID BALE (NSW)[4] 11231 25.42(8) H Collins (Lara) 9 MIDNIGHT CAVIAR (NSW)[6]Res. 31233 NBT B Kinder (Girgarre) 10 BLACKPOOL SHAZ (NSW)[4]Res. 17273 25.30(3) A Kenyon (Corio)

Race No. 9 R & J Batteries 9:38 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 390 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TRICKY TRON (QLD)[5] 33857 NBT A Xerri (Merrimu) 2 MAVERICK THUNDER [5] 13427 FSH N Kosky (Cranbourne West) 3 CONNIE BALE (NSW)[5] 67185 NBT H Collins (Lara) 4 RUSTY BOY [4] 75612 22.16(6) C Grenfell (Avalon) 5 INVICTUS RAPID [4] 12187 FSTD J Thompson (Pearcedale) 6 REGIONAL CHIEF [5] 16283 NBT B Hodgson (Smythesdale) 7 AIRBORN AND GONE [5] 14152 NBT E Steel (Nullawarre North) 8 ADVICE APLENTY [4] 54147 22.13(2) C Stanton (Clunes) 9 ROCKET RILEY [5]Res. 65486 NBT W Gent (Braybrook)

Race No. 10 Lynette's Florist 9:58 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 450 metres at Ballarat Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 EXPECTO PATRONUM [5] 51455 25.40(1) I Cockerell (Buckley) 2 BLACKPOOL SHAZ (NSW)[4] 17273 25.30(3) A Kenyon (Corio) 3 ZIPPING ARNOLD (NSW)[4] 35371 25.05(7) I Cockerell (Buckley) 4 DREAM OF SUCCESS [4] 35367 25.64(7) B Reid (Lovely Banks) 5 ROCKSTAR MAX (NSW)[4] 38238 25.30(4) A Dailly (Corio) 6 GRAND INTENTION [4] 21678 NBT C Treherne (Lara) 7 LOCHINVAR KORS (NSW)[4] 37868 25.26(2) A Kenyon (Corio) 8 KIRK BALE (NSW)[5] 54553 FSH A Dailly (Corio) 9 ENVY HEIST (NSW)[5]Res. 48514 25.38(2) A Dailly (Corio) 10 DYNA FAME (NSW)[5]Res. 77288 NBT A Dailly (Corio)

Race No. 11 Mega Merch Rural & Pet 10:22 PM (VIC time) Grade 5 event over 450 metres at Ballarat Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LEGEND (NSW)[5] 37412 25.32(3) P Triaca (Whroo) 2 ANUSTAR (NSW)[5] 24115 25.75(4) E Palma (Lara) 3 OSCORP BALE (NSW)[5] 43621 25.52(2) A Dailly (Corio) 4 COUSIN COSMO [5] 65655 25.85(8) C Treherne (Lara) 5 HOUSTON BALE (NSW)[5] 13434 FSTD S Ferguson (Avalon) 6 BECKY BALE (NSW)[5] 21737 NBT A Dailly (Corio) 7 SLIPAWAY BOLT [5] 14414 25.73(8) K Quinn (Cundare) 8 FILIUS FLITWICK [5] 65561 25.37(3) P Matthews (Navarre) 9 ENVY HEIST (NSW)[5]Res. 48514 25.38(2) A Dailly (Corio) 10 DYNA FAME (NSW)[5]Res. 77288 NBT A Dailly (Corio)