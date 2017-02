Greyhound Box Draw For Bendigo - Thursday, 16 February 2017

Race No. 1 Gem Bendigo 3:02 PM (VIC time) Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLACKPOOL DONNY (NSW)[M] 2 FSH A Kenyon (Corio) 2 LATIFI ZEUS [M] 4 NBT J Arthur (Lancaster) 3 MINKA'S DESTINY [M] 433 NBT G Berry (North Lismore) 4 BRUCE MAE (TAS)[M] 36837 FSH M Hynes (Anakie) 5 BOOM FLASH [M] 74432 NBT R Clark (Toolleen) 6 ARACHNOPHOBIA [M] 3 NBT G Gledhill (Coomboona) 7 TYE ME CHOPPER [M] 2 NBT R Martin (Merbein) 8 SUPER STOKED (SA)[M] 2362 NBT G Hansen (Daisy Hill) 9 BLACKPOOL ALEXIS (NSW)[M]Res. 4 FSH L Kenyon (Corio) 10 CRAZY EYE JYE [M]Res. 2 FSH J Formosa (Heathcote)

Race No. 2 Railway Station Hotel 3:17 PM (VIC time) Grade 7 event over 425 metres at Bendigo Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HUNCHBACK (NSW)[7] 16366 24.51(7) A Peak (Flowerdale) 2 LADY AVENGER [7] 1 23.94(7) J Borg (Maryborough) 3 KAYCEE SPRINTER [7] 68827 FSTD R Galea (Melton South) 4 RIVAL SCAR [7] 87321 NBT B Klemke (Heathcote) 5 GINZA LION [7] 23212 NBT S Mcdonnell (Brookfield) 6 AMIGO ONE [7] 31 24.08(1) J Caulfield (Pyramid Hill) 7 IT'S MAGIC [7] 2313 24.18(7) A Armstrong (Huntly) 8 CHEZZA [7] 12 24.19(5) J Caulfield (Pyramid Hill) 9 COME TO PLAY [7]Res. 73245 FSH G Hall (Yarragon) 10 TEAM SON (NSW)[7]Res. 18273 FSH G Gledhill (Coomboona)

Race No. 3 Www.k9racers.com.au 3:37 PM (VIC time) Grade 6 event over 425 metres at Bendigo Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOO STAR (NSW)[6] 16321 NBT N Perkins (Romsey) 2 RAWEENIE [6] 74433 FSTD S Gibson (Harcourt) 3 WINGS FOR WOODY [6] 171 24.13(2) A Armstrong (Huntly) 4 SCOTT MUSCLE [6] 65331 NBT L Scott (Invergordon) 5 SWIFTLY SWIFT [6] 64512 NBT M Edwards (Broadford) 6 PUFFIN' STUFF [6] 87214 24.06(8) M Salvatore (Plenty) 7 LITTLE BLACK JOE (NSW)[6] 11133 FSH G Burke (Hazelwood North) 8 SNIPPYLISS [6] 77421 NBT G Johnston (Bet Bet) 9 REVEREND JOHN [6]Res. 12533 NBT B Hall (Dingee) 10 POWERFUL SENOR (NSW)[6]Res. 86183 FSH S Thomas (Sandon)

Race No. 4 Chasers Function Centre 3:54 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LOOSEY JABNA [5] 61383 24.46(5) D Long (Eaglehawk) 2 ANGEL OF GLORY [5] 33283 24.70(5) R Fisher (Lara) 3 BLUE BLITZ [5] 82624 23.83(2) A Inglis (Myers Flat) 4 LANA LASS [5] 55461 24.26(7) L Fitzgerald (Woodvale) 5 CALVADOSS [5] 11554 24.27(6) H Baxter (Murtoa) 6 BLETCHLEY [5] 83617 24.11(1) R Parker (Bendigo) 7 HILLBILLY BUBBA [5] 14662 24.18(2) M Hendy (Korong Vale) 8 BLACK ALBERT (NSW)[5] 25457 24.23(2) G Gledhill (Coomboona) 9 MAGIC BUDDIE [5]Res. 13F75 NBT C Arthur (Lancaster) 10 HANDSOME COSMO [5]Res. 14424 24.16(6) M Fullerton (Red Cliffs)

Race No. 5 Grv Vic Bred Series Ht1 4:19 PM (VIC time) S/E Heat event over 660 metres at Bendigo Of $2,710 Prizemoney.

1st: $1,895 2nd: $545 3rd: $270. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FUNDA DOWN [6] 85468 38.83(2) A Burnett (Junortoun) 2 ZERO KNOCKIN' [5] 56428 NBT M Chilcott (Heathcote) 3 SWEET CANDY [6] 52854 FSH J Gauci (South Morang) 4 CASANOVA [5] 73666 FSTD M Said (Diggers Rest) 5 FLYING MIA [7] 17822 FSTD E Bowles (Invergordon) 6 DESTINI FORTRESS [7] 41374 FSH E Rinaldi (Lethbridge) 7 DEWANA DIMIE [5] 25252 NBT B Dewan (Edithvale) 8 BARROOM COUNSEL [5] 15247 38.23(6) G Burke (Hazelwood North) 9 BIG BOLD BOOMER [6]Res. 26868 38.92(2) L Medcraft (Bullengarook) 10 INKY [7]Res. 43561 39.59(6) D Long (Eaglehawk)

Race No. 6 Mcivor Rd Veterinary Clinic 4:47 PM (VIC time) Grade 5 event over 500 metres at Bendigo Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CADALORA [5] 16155 28.25(2) I Garland (Longlea) 2 MERINDA OLLIE (TAS)[5] 16621 28.52(1) R Fisher (Lara) 3 COOGAN'S REGRET (NSW)[5] 63482 28.91(8) G Minne (Moe South) 4 BLACKPOOL SHAZ (NSW)[5] 72732 NBT A Kenyon (Corio) 5 JACK'S PICK [5] 46545 28.38(3) D Jarvis (Westmeadows) 6 FIERY MELODY [5] 57431 28.32(7) S Humphries (Locksley) 7 FURIOUS JACK [5] 72213 28.67(4) C Stanton (Clunes) 8 IRON ANDA [5] 82784 28.37(1) T Salpigtidis (Plenty) 9 CALL ME WAYLAN [5]Res. 67845 NBT G Hansen (Daisy Hill) 10 BRIANNA MORGAN [5]Res. 48237 NBT G Edwards (Broadford)

Race No. 7 Grv Vic Bred Series Ht2 5:07 PM (VIC time) S/E Heat event over 660 metres at Bendigo Of $2,710 Prizemoney.

1st: $1,895 2nd: $545 3rd: $270. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAIRNLEA LEWIS [5] 56444 37.81(2) A Xerri (Merrimu) 2 DESTINI DOLPHIN [5] 72542 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 3 BASHIR [5] 52137 NBT S Quinlan (Rushworth) 4 HAPPY TAILS [5] 57743 NBT G Connell (Harston) 5 FABREGAS LARA [7] 46354 FSTD J Barnes (Lismore) 6 JACKDELL [5] 75344 FSTD B Hiscock (Long Gully) 7 THOMAS DEE [5] 17285 NBT M Chilcott (Heathcote) 8 SPIRITED ROSE [4] 43163 38.26(1) G O'keeffe (Neerim Junction) 9 BIG BOLD BOOMER [6]Res. 26868 38.92(2) L Medcraft (Bullengarook) 10 DESTINI BABY [5]Res. 46773 FSTD I Robinson (Avoca)

Race No. 8 Bendigo Advertiser 5:29 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 500 metres at Bendigo Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DEWANA RESULT [4] 36386 NBT B Dewan (Edithvale) 2 CLARETOWN CINDY [4] 11111 27.91(7) P Griffen (Claretown) 3 OURGIRL FAB [5] 35116 28.37(6) L Slattery (Ladys Pass) 4 MASSIVE COM [4] 33676 28.51(6) J Barbara (Exford) 5 PAULA'S DELIGHT [5] 51147 NBT P Macklin (Kialla West) 6 BEHIND THE MASK [4] 25463 28.41(4) J Barbara (Exford) 7 MYRNIONG COSMO (NSW)[5] 4T222 FSH L Smith (Dallas) 8 DEWANA SPECIAL [5] 13663 FSTD B Dewan (Edithvale) 9 GO GO TREETMENT [5]Res. 45452 NBT G Cowcher (Broadford) 10 DESPERADO BOY (QLD)[5]Res. 71654 NBT G Berry (North Lismore)

Race No. 9 Goldfields Catering 5:47 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 425 metres at Bendigo Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MEDIA STREET [5] 55235 NBT J Campbell (Anakie) 2 CALL ME SWIFT (NSW)[4] 13416 23.92(4) W Hansen (Daisy Hill) 3 MOLTISANTI [5] 48553 24.13(4) C Capuano (Anakie) 4 ASTON RYDER (SA)[4] 88681 24.00(4) I Garland (Longlea) 5 TROV'S GEM [5] 74723 24.01(7) B Kantzidis (Bundoora) 6 ARE YOU (NSW)[5] 35163 NBT R Matthews (Arcadia South) 7 RICKETY GATE [5] 65432 23.71(3) L Anstee (Huntly) 8 EL MARNY [4] 12111 23.82(4) K Minne (Moe South) 9 POMP FICTION [5]Res. 52688 23.96(3) J Formosa (Heathcote) 10 ZAHRA BELLA [5]Res. 62368 24.09(3) G Kantzidis (Bundoora)

Race No. 10 Spudregis.com.au 6:04 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HAMMER HAWKE [5] 24223 24.09(3) R Ellis (Heathcote) 2 BLACK PAWS [5] 41326 NBT G Hall (Yarragon) 3 LITTLE POOKIE [5] 67557 24.34(2) T Galea (Brookfield) 4 RAPANA (NSW)[5] 24424 24.16(1) J Formosa (Heathcote) 5 SQUIRTO [5] 22344 24.14(7) S Gibson (Harcourt) 6 BLACKPOOL CHUCK (NSW)[5] 34114 NBT L Kenyon (Corio) 7 CHELSEA DROGBA [5] 75662 24.35(1) J Formosa (Heathcote) 8 OAKLANDS [5] 42425 24.00(2) G Edwards (Broadford) 9 I'VE GOT BILLS (TAS)[5]Res. 73854 NBT G Berry (North Lismore) 10 ANOTHER BLUE [5]Res. 81885 NBT T Sharp (Melton West)

Race No. 11 Topcat Video Productions 6:24 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALL INN BOSTON [5] 53224 24.15(8) T Duncan (Harston) 2 CALL ME BOZ (NSW)[5] 35582 24.00(3) S Dervish (Lancaster) 3 ZELEMAR ZEST [5] 32127 23.97(2) J Galea (Brookfield) 4 BEYOND THE VALLY (SA)[5] 23423 24.49(2) G Campbell (Anakie) 5 SOFIA THE FIRST (NSW)[5] 46237 24.13(2) R Hayes (Toolleen) 6 BLUE NOT BLACK [5] 47174 FSH L Hall (Yarragon) 7 REIGNLEE [5] 16146 24.15(6) J Formosa (Heathcote) 8 SNAP HOOK [5] 71665 NBT J Guy (Horsham) 9 SUNDANCE LAD (NSW)[5]Res. 53217 24.32(8) G Bahen (Broadford) 10 PAULA MECHELLE [5]Res. 31168 24.07(4) G Edwards (Broadford)