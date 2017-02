Greyhound Box Draw For Bendigo - Wednesday, 1 March 2017

Race No. 1 Tab - Early Quaddie (300+rank) 2:49 PM (VIC time) Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KHIMKI [M] 66263 NBT A Peat (Axedale) 2 AIN'T NO HURRY [M] 34722 FSH T Murley (Muckleford) 3 BOLAC BABE (SA)[M] 38758 FSH K Breen (Lake Bolac) 4 ROSSO [M] 56 NBT L Moore (Strathdale) 5 BUTKUS [M] 53864 NBT E Keene (Long Gully) 6 SPEED ALERT [M] 74834 NBT R Matthews (Arcadia South) 7 CRAINY'S WISH [M] 23765 FSTD N Baker (Plenty) 8 IMPERIAL FOX [M] 78 FSH J Guy (Horsham) 9 LORELLA (NSW)[M]Res. 46588 NBT C Newman (Chiltern) 10 DEANO'S SMIDGE [M]Res. 4777 NBT B Albert (Cranbourne North)

Race No. 2 Nine Bendigo (300+rank) 3:04 PM (VIC time) Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DUTY SHEET [M] 27754 NBT A Mooney (Amherst) 2 YOU WILL [M] 33 FSH E Hamilton (Invergordon) 3 SCARECROW TIGER [M] 62355 NBT R Douglas (Heathcote) 4 BOOM FLASH [M] 44322 NBT R Clark (Toolleen) 5 CUP HALF FULL [M] 7663 NBT J Torr (Myers Flat) 6 FLICK SOME CASH (NSW)[M] 57273 NBT J Formosa (Heathcote) 7 REVEL [M] 74 FSH J Guy (Horsham) 8 WHERE'D SHE GO [M] 435F6 FSH J Chilcott (Heathcote) 9 UNICORN [M]Res. 78858 FSH J Spruyt (Glenorchy) 10 WARMING GALO'S [M]Res. 5875 NBT R Tolson (Maryborough)

Race No. 3 Goldfields Catering (300+rank) 3:24 PM (VIC time) Maiden event over 500 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROMAN'S LEGEND [M] 46462 NBT M Chilcott (Heathcote) 2 KRAKEN LIL [M] 35324 NBT K Eyles (Murchison) 3 ONE MOORE PAGE [M] 64366 NBT P Smoor (Durham Ox) 4 WINLOCK MACY (NSW)[M] 65425 NBT S Stefanos (Longwood) 5 ARACHNOPHOBIA [M] 37 FSTD G Gledhill (Coomboona) 6 JAMBA LAD [M] 47463 NBT A Symons (Goornong) 7 HIGHFIELD BONES [M] 36486 NBT N Tait (Wangaratta) 8 DEE BLUE STAR [M] T8 FSH J Chilcott (Heathcote) 9 HEROIC OUTLAW [M]Res. 68856 FSTD C Colaiacovo (Toolleen) 10 LONESOME GEORGE [M]Res. 6F485 NBT S Donlon (Burnbank)

Race No. 4 Bendigo Advertiser (300+rank) 3:47 PM (VIC time) Grade 7 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JANRAY BLUE NERO [7] 46866 NBT J Walker (Arcadia South) 2 BENNY BOY MAGIC [7] 13258 FSH S Thomas (Sandon) 3 KAVA MAGIC (NSW)[7] 74545 NBT W Hansen (Daisy Hill) 4 SCOOTA FLASH [7] 33378 23.95(7) R Clark (Toolleen) 5 TANAZOO [7] 43637 24.60(1) A Inglis (Myers Flat) 6 BLACK HUA [7] 41766 NBT G Gledhill (Coomboona) 7 SHE'S A WINLOCK (NSW)[7] 67644 24.54(8) S Stefanos (Longwood) 8 BUCA DOLL [7] 63441 NBT J Torr (Myers Flat) 9 SUPER ROCKSTAR [7]Res. 42747 24.67(8) D Carswell (Elmore) 10 COSMIC LACHY [7]Res. 83662 NBT B Buckingham (Woodstock)

Race No. 5 Puretitanium-atstud.com (300+rank) 4:07 PM (VIC time) Grade 7 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WINDSOR REIGN [7] 35246 29.08(2) R Gilliland (Darraweit Guim) 2 MCIVOR GORDON [7] 1756 FSH P Franklin (Moyston) 3 BEKSUN [7] 34685 NBT N Mason (Euroa) 4 SWIFT DAMIAN [7] 72448 NBT G Lemin (Axedale) 5 FAITH NO MORE [7] 52646 FSH A Marum (Corop) 6 WHY NOT GEORGE [7] 85747 NBT A Marum (Corop) 7 FIPA NARCHI [7] 43766 NBT B Panetta (Melton West) 8 FULL BLOWN TURBO [7] 26656 NBT J Worsfold (Girgarre) 9 CHUCK MCIVOR [7]Res. 6157 FSH P Franklin (Moyston) 10 FLAMING CAUSEWAY [7]Res. 46874 NBT J Jacobs (Carisbrook)

Race No. 6 K9 Racers Syndication (300+rank) 4:22 PM (VIC time) Grade 5 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FRED'S MY NAME [5] 75666 28.56(7) D Burkett (Girgarre) 2 LADY ISABELLA [5] 44457 NBT M Meyer (Bromley) 3 IRISH ASTERIA (NSW)[5] 57577 NBT R Dunne (St Albans) 4 DAINTREE ALICE [5] 54255 NBT R Matthews (Arcadia South) 5 DOLCE GUSTO [5] 85858 28.36(4) S Thomas (Sandon) 6 ELITE SWIFT (NSW)[5] 48574 FSTD J Walker (Arcadia South) 7 BRAHMA'S PRIDE [5] 63744 NBT E Hamilton (Invergordon) 8 SLIPAWAY SIMBA [5] 57685 28.52(3) K Quinn (Cundare) 9 SEE HIM RUN [5]Res. 74666 NBT A Marum (Corop) 10 DANNY BROOK [5]Res. 57885 28.44(1) J Jacobs (Carisbrook)

Race No. 7 Chasers Function Centre (300+rank) 4:42 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DYNAMITE ZARA [6] 77634 28.59(5) J Worsfold (Girgarre) 2 SHY FREDDIE [7] 82588 FSH P Galea (St Albans) 3 WINLOCK BIRD (NSW)[7] 57627 FSTD S Stefanos (Longwood) 4 CHINESE WHISPER [6] 57647 NBT B Seymour (Woodvale) 5 KASHMIR CASHE [6] 76853 NBT G Rigg (Girgarre) 6 MANX CZAR [6] 25864 28.61(3) B Albert (Cranbourne North) 7 KAMCHATKA LASS [6] 75653 NBT C Taylor (Neilborough) 8 ATTA FLASH [6] 43676 NBT P Boots (Merrigum) 9 CHUCK MCIVOR [7]Res. 6157 FSH P Franklin (Moyston) 10 FLAMING CAUSEWAY [7]Res. 46874 NBT J Jacobs (Carisbrook)

Race No. 8 Railway Station Hotel (300+rank) 5:09 PM (VIC time) Grade 5 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MINCA MAN [5] 86221 NBT R Hayes (Toolleen) 2 MERINDA OLLIE (TAS)[5] 62177 28.52(1) R Fisher (Lara) 3 CALEN (NSW)[5] 33655 28.45(5) C Newman (Chiltern) 4 TOPHAT AND TAILS [5] 87543 NBT G Gledhill (Coomboona) 5 CONVOY [5] 46133 NBT J Torr (Myers Flat) 6 FANCY BOUNCE (NSW)[5] 55843 NBT P Dunlevey (Cohuna) 7 KIRABILLI MYRTLE [5] 87574 NBT R Barbour (Murchison) 8 GENERAL ROMULUS [5] 57654 28.51(4) B Hiscock (Long Gully) 9 SEE HIM RUN [5]Res. 74666 NBT A Marum (Corop) 10 DANNY BROOK [5]Res. 57885 28.44(1) J Jacobs (Carisbrook)

Race No. 9 Triple M Bendigo 93.5 (300+rank) 5:29 PM (VIC time) Grade 6 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TOSS [6] 83441 24.36(5) H Wetzels (Seymour) 2 SIMPLY LOMAR (NSW)[6] 68471 NBT S Stefanos (Longwood) 3 BARON LAD [6] 66662 24.13(6) J Formosa (Heathcote) 4 BILLY LID [6] 54676 NBT E Keene (Long Gully) 5 MANHATTAN MAN [6] 77635 24.19(7) M Said (Diggers Rest) 6 KRAKEN MAZING [6] 63746 NBT H Eyles (Murchison) 7 VIRGIL [6] 85462 24.43(7) S Gibson (Harcourt) 8 OSCAR BEAM [6] 42834 NBT B Albert (Cranbourne North) 9 CALVIN CANDIE (NSW)[6]Res. 25687 NBT B Jacobs (Carisbrook)

Race No. 10 Southern Cross Austereo (300+rank) 5:50 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BE HOPEFUL [5] 78286 NBT A Mooney (Amherst) 2 KRAKEN TOBIAS [5] 84136 24.47(2) K Eyles (Murchison) 3 COSMIC CHAPTA (WA)[5] 52353 NBT S Thomas (Sandon) 4 SNAP HOOK [5] 66537 NBT J Guy (Horsham) 5 RIPPLE EFF EX [5] 73566 24.38(6) M Giddings (Toolleen) 6 SUNDAY SIPPER [5] 55777 24.07(4) P Dunlevey (Cohuna) 7 ROSIE'S GIFT [5] 51785 NBT R Dunne (St Albans) 8 LITTLE POOKIE [5] 57387 24.34(2) T Galea (Brookfield) 9 OUR SPIRIT [5]Res. 73777 NBT D Shovan (Inglewood) 10 HOREY'S GIRL [5]Res. 54677 24.46(8) T Fernandes (Tragowel)

Race No. 11 Mcivor Rd Veterinary Clinic (300+rank) 6:14 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GIA [5] 56776 NBT J Curley (Toolleen) 2 TAMILE LASS [5] 37476 24.22(4) C Rose (Epping) 3 IRON SIDE [5] 18758 24.08(5) S Donlon (Burnbank) 4 ZIPPING ETHAN (NSW)[5] 35844 NBT A Debattista (Toolleen) 5 WHERE'S SAVANNAH [5] 77878 24.18(3) J Capuano (Pyalong) 6 JELLYBEAN JESS [5] 48565 24.43(2) R Fisher (Lara) 7 BRAZEN FOOL [5] 55656 24.34(7) J Guy (Horsham) 8 ETCHED IN BLACK (TAS)[5] 76854 NBT I Barbour (Murchison) 9 OUR SPIRIT [5]Res. 73777 NBT D Shovan (Inglewood) 10 HOREY'S GIRL [5]Res. 54677 24.46(8) T Fernandes (Tragowel)