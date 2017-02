Greyhound Box Draw For Bendigo - Wednesday, 15 February 2017

Race No. 1 Railway Station Hotel (300+ Rank) 2:14 PM (VIC time) Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 UNCLE BUMP [M] 24864 FSH G Cowcher (Broadford) 2 FACE TO FACE [M] 3 FSH W Donlon (Burnbank) 3 ULTIMATE IMPULSE [M] 4T NBT K Bentley (Violet Town) 4 DUTY SHEET [M] 53277 NBT A Mooney (Amherst) 5 DESTINI TWEED (NSW)[M] 23255 NBT G Hansen (Daisy Hill) 6 GUNNADOO LAW (NSW)[M] 44556 NBT R Hayes (Toolleen) 7 SENORITA PEPE [M] 82436 FSH W Alley (Little River) 8 LITTLE BOY JED [M] 42626 NBT F Vantaarling (Tallygaroopna) 9 RUNAWAY JACK [M]Res. 28875 FSH S Donlon (Burnbank) 10 BENNELONG (NSW)[M]Res. 38445 NBT S Stefanos (Longwood)

Race No. 2 Triple M Bendigo 93.5 (300+ Rank) 2:34 PM (VIC time) Maiden event over 500 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MIDNIGHT MARZY (NSW)[M] 27422 NBT B Kinder (Girgarre) 2 HOW FANCY [M] 43734 FSTD J Caulfield (Pyramid Hill) 3 CALL ME LOULOU [M] 77266 NBT W Donlon (Burnbank) 4 ACOLA SWEETIE (NSW)[M] 77 FSH T Noy (New Gisborne) 5 ONE MOORE PAGE [M] 63643 FSTD P Smoor (Durham Ox) 6 LEON'S WISH [M] 64573 NBT N Baker (Plenty) 7 KRAKEN LIL [M] 76353 NBT K Eyles (Murchison) 8 ALL INN HUNTER [M] 25222 NBT T Duncan (Harston) 9 RUBY RADS [M]Res. 37584 NBT W Donlon (Burnbank) 10 BARBY QUE [M]Res. 73878 NBT C Russell (Kyabram)

Race No. 3 Goldfields Catering (300+ Rank) 2:58 PM (VIC time) Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZELEMAR JIM [M] 5 FSH M Salvatore (Plenty) 2 KRAKEN AYE KAY [M] 4 NBT H Eyles (Murchison) 3 BOLARE [M] 32365 NBT D Jarvis (Westmeadows) 4 BIG BOY ROCKET [M] 28 NBT K Jones (Sebastopol) 5 WARMING GALO'S [M] 58 NBT R Tolson (Maryborough) 6 MAY'S MELODY [M] 38382 NBT P Frost (Heathcote) 7 BUTKUS [M] 33553 NBT E Keene (Long Gully) 8 BUCA DOLL [M] 32634 FSH J Torr (Myers Flat) 9 RAGLAN BINDI (NSW)[M]Res. 23886 FSH G Hansen (Daisy Hill) 10 ALL INN GENGHIS [M]Res. 6256 NBT T Duncan (Harston)

Race No. 4 Southern Cross Austero (300+ Rank) 3:20 PM (VIC time) Grade 7 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY NAME'S POLLY [7] 28642 28.93(3) A Ferguson (Girgarre) 2 BIG ROMAN [7] 87788 NBT J Mangion (Numurkah) 3 FULL BLOWN TURBO [7] 75266 NBT J Worsfold (Girgarre) 4 BLOOD MOON [7] 63253 NBT A Welsh (Breamlea) 5 BRYDEN PETER (NSW)[7] 41464 NBT R Hayes (Toolleen) 6 DROGMA [7] 43135 28.60(2) W Alley (Little River) 7 PATTY'S PRINCE (NSW)[7] 55275 NBT S Stefanos (Longwood) 8 GAME SPIRIT [7] 56577 FSTD A Mooney (Amherst) 9 MRS. FOZZ [7]Res. 76785 NBT N Mason (Euroa)

Race No. 5 Nine Bendigo (300+ Rank) (0-4 Wins) 3:44 PM (VIC time) Restricted Win event over 660 metres at Bendigo Of $1,090 Prizemoney.

1st: $760 2nd: $220 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PRINCESS STRIKE [6] 68388 NBT C Russell (Kyabram) 2 BLUE MARMION [7] 23562 NBT J Egan (Upper Plenty) 3 OLD ZEBB [5] 774T5 NBT J Mangion (Numurkah) 4 DESTINI LAREDO [7] 78354 FSH D Taylor (Durham Lead) 5 BEKSUN [7] 33468 NBT N Mason (Euroa) 6 MORTA BELLA [5] 14125 FSTD P Smoor (Durham Ox) 7 ACOLA RIMFIRE (NSW)[7] 15445 NBT T Noy (New Gisborne) 8 YORGI [5] 14774 NBT J Mangion (Numurkah) 9 PLANETTE [M]Res. T6 FSTD C Russell (Kyabram)

Race No. 6 Mcivor Rd Vet Clinic (300+ Rank) 4:04 PM (VIC time) Grade 5 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ETCHED IN BLACK (TAS)[5] 87685 28.64(8) I Barbour (Murchison) 2 ZERO WHISPERS [5] 26881 NBT J Chilcott (Heathcote) 3 OUR KIPPY (NSW)[5] 43763 29.05(4) K Tabb (Lara) 4 TAKE FRIGHT [5] 28636 NBT D Taylor (Durham Lead) 5 CONVOY [5] 56461 NBT J Torr (Myers Flat) 6 TEMPUS FUGIT [5] 23665 FSTD G Williamson (Marong) 7 FIERY UNIVERSE (NSW)[5] 24567 NBT N Walsh (Tullamarine) 8 FILIUS FLITWICK [5] 56126 28.38(3) P Matthews (Navarre) 9 GENERAL ROMULUS [5]Res. 45765 28.51(4) B Hiscock (Long Gully) 10 IRISH ASTERIA (NSW)[5]Res. 65575 NBT R Dunne (St Albans)

Race No. 7 Hit 91.9 Bendigo (300+ Rank) 4:22 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ZELEMAR LEAP [5] 26738 24.22(7) R Tolson (Maryborough) 2 ALL INN PIPER [5] 75653 24.45(8) T Duncan (Harston) 3 PYRAMID FLYER [5] 52435 24.74(2) J Caulfield (Pyramid Hill) 4 SCANEZ JEWEL [5] 41566 FSH J Stemmer (Bangholme) 5 NATIVE SON [5] 58478 24.35(1) A King (Sulky) 6 JELLYBEAN JESS [5] 16485 24.43(2) R Fisher (Lara) 7 ELITE SWIFT (NSW)[5] 48485 NBT J Walker (Arcadia South) 8 SECRETARY BIRD [5] 67754 NBT J Walker (Arcadia South) 9 CARLANNA LOIS [5]Res. 72654 24.24(2) P Bull (Maryborough) 10 STOP SENORING (NSW)[5]Res. 55235 24.20(2) R Hodgson (Axedale)

Race No. 8 Chasers Function Centre (300+ Rank) 4:42 PM (VIC time) Grade 5 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PROVEN MONA [5] 12868 NBT F Vantaarling (Tallygaroopna) 2 HARDAWAY TERROR (NSW)[5] 66551 24.44(5) G Edwards (Broadford) 3 LET'S GO BILLY [5] 246F1 24.56(1) R Cameron (Cranbourne) 4 BERT'S SPECIAL (NSW)[5] 78778 NBT G Berry (North Lismore) 5 VANDERVILLE LADY [5] 33278 24.17(4) M Ellis (Nathalia) 6 SILVER SQUIGGLE [5] 81465 24.10(2) M Tabb (Lara) 7 FANCY BOUNCE (NSW)[5] 52558 24.36(8) P Dunlevey (Cohuna) 8 BIGSHOW JETHRO [5] 86257 24.47(1) P Gabriel (Toolern Vale) 9 ALPHA NYX [5]Res. 58435 FSTD A Varchione (Mill Park) 10 ALL INN KAYLA [5]Res. 85385 NBT T Duncan (Harston)

Race No. 9 Go! Bendigo (300+ Rank) 5:09 PM (VIC time) Grade 7 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUNDY PRINCESS [7] 7167 NBT J Torr (Myers Flat) 2 BLACK HUA [7] 4176 NBT G Gledhill (Coomboona) 3 CROOK ME KINDLY [7] 187 24.74(5) M Ellis (Nathalia) 4 TANAZOO [7] 34363 24.60(1) A Inglis (Myers Flat) 5 KAVA MAGIC (NSW)[7] 77454 FSH W Hansen (Daisy Hill) 6 JIMMY GOT STYLE (NSW)[7] 1586 24.03(3) P Frost (Heathcote) 7 SUPER ROCKSTAR [7] 88427 24.67(8) D Carswell (Elmore) 8 KITTY HAWKE [7] 7357P NBT R Ellis (Heathcote) 9 RUBBA WILSON [7]Res. 64526 NBT S Van taarling (Tallygaroopna) 10 PRINCESS VINTAGE (NSW)[7]Res. 58758 NBT G Berry (North Lismore)

Race No. 10 K9 Racers Syndication (300+ Rank) 5:42 PM (VIC time) Grade 7 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SKIDLISHA [7] 187 NBT M Davison (Talbot) 2 SIMPLY LOMAR (NSW)[7] 28684 NBT N Mcmenamin (Thurgoona) 3 SWIFT DAMIAN [7] 53724 24.56(6) G Lemin (Axedale) 4 WINLOCK BIRD (NSW)[7] 22576 NBT S Stefanos (Longwood) 5 LISCOYLE LADY (NSW)[7] 1576 24.43(2) J Curley (Toolleen) 6 DA BONT (NSW)[7] 14574 FSH S Kaliszewski (Warrak) 7 WILLIAM CABANG (NSW)[7] 41746 FSH G Berry (North Lismore) 8 LADY BEATRIX [7] 81275 24.62(3) M Chilcott (Heathcote) 9 LODGE'S EXPRESS [7]Res. 154F5 NBT T Van taarling (Tallygaroopna) 10 CHOPSTICK WALRUS [7]Res. 57737 24.54(3) C Russell (Kyabram)

Race No. 11 Spudregis.com.au (300+ Rank) 6:07 PM (VIC time) Grade 6 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOROUGH BLACK (QLD)[6] 45418 28.84(1) B Lock (Eaglehawk) 2 STELLA'S GRACE [6] 36435 NBT J Stemmer (Bangholme) 3 WARRINGAL MISS [6] 52168 28.75(7) J Torr (Myers Flat) 4 DYNAMITE ZARA [6] 85776 28.59(5) J Worsfold (Girgarre) 5 DAINTREE DESTROY [6] 15557 FSTD J Walker (Arcadia South) 6 MISS TWERKER (NSW)[6] 47727 NBT C Russell (Kyabram) 7 MANX CZAR [6] 72586 28.61(3) B Albert (Cranbourne North) 8 QUICK COLLISION (NSW)[6] 37234 FSTD C Newman (Chiltern)