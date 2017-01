Greyhound Box Draw For Bendigo - Wednesday, 18 January 2017

Race No. 1 Hit 91.9 Bendigo 3:42 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUTTA AMMO [M] 68 FSH R Fisher (Lara) 2 MOTORS TOO FAST [M] 47788 NBT A Harding (Hamilton) 3 OWNED AND PROUD [M] 6777 NBT G Radford (Pyramid Hill) 4 VANITY AFFAIR [M] 55668 NBT P Frost (Heathcote) 5 WINLOCK MACY (NSW)[M] 5 NBT S Stefanos (Longwood) 6 BETTER VALUE [M] 2 FSH P Kaltsis (Nagambie) 7 ALL INN HUNTER [M] 22645 NBT T Duncan (Harston) 8 AVATAR XENA [M] 67426 FSH J La rosa (Seymour)

Race No. 2 Mcivor Rd Veterinary Clinic 4:07 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RED HOT FOX [M] FSH A Scott (Knowsley) 2 NO LANARLEEN [M] FSH L Medcraft (Bullengarook) 3 LONESOME GEORGE [M] 45586 NBT S Donlon (Burnbank) 4 JUST BANJI [M] 6 NBT J Caulfield (Pyramid Hill) 5 ALL INN SALLY [M] 23422 FSH T Duncan (Harston) 6 WHERE'D SHE GO [M] 27435 FSH J Chilcott (Heathcote) 7 BYE ALL [M] 5 NBT L Jones (Woodend) 8 STEPPIN' OUT [M] 5275 NBT D Torr (Myers Flat)

Race No. 3 Go! Bendigo 4:22 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FIRST REFUSAL [M] FSH A Armstrong (Huntly) 2 FAIR RIDE [M] 7 NBT N Jarvis (Bendigo) 3 LADY BEATRIX [M] 658 FSH M Chilcott (Heathcote) 4 MR. NO WORRIES (NSW)[M] 3 FSH N Mandylaris (Preston) 5 CATWEASEL [M] 58245 NBT S Wetzels (Seymour) 6 WAY THINGS ARE [M] 66 FSH B Buchanan (Sunday Creek) 7 TWIST [M] FSH B Klemke (Heathcote) 8 SISCO BIZZY [M] 7T868 NBT P Brouwer (Branxholme)

Race No. 4 Spudregis.com.au 4:42 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ULTIMATE IMPULSE [M] FSH K Bentley (Violet Town) 2 EVIL PEDRO (NSW)[M] T FSH A Graham (Cohuna) 3 HOW FANCY [M] FSH J Caulfield (Pyramid Hill) 4 RIVAL SCAR [M] FSH B Klemke (Heathcote) 5 ALL INN GENGHIS [M] FSH T Duncan (Harston) 6 TIME TO LAUNCH [M] 5 FSH T Scott (Talbot) 7 ERIC JAY [M] 33664 NBT S Thomas (Sandon) 8 WHO'S IROD [M] 32775 NBT J La rosa (Seymour)

Race No. 5 K9 Racers Syndication 5:09 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ONE MOORE PAGE [M] 36563 NBT P Smoor (Durham Ox) 2 ZEPHA [M] 4535 NBT W Elson (Seymour) 3 KYNAN'S RETURN [M] 87 NBT P Brouwer (Branxholme) 4 TRADEMARK BLISS (NSW)[M] 57353 NBT J Mangion (Numurkah) 5 ROSANNA [M] FSH D Ireland (Knowsley) 6 MAY'S MELODY [M] FSH P Frost (Heathcote) 7 SAMMI JAY [M] 77855 NBT G Radford (Pyramid Hill) 8 QUICK PAWS BOLAC [M] T886 FSH A Harding (Hamilton)

Race No. 6 Bendigo Advertiser 5:29 PM (VIC time) All Maiden event over 500 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BENNELONG (NSW)[M] 63844 FSTD S Stefanos (Longwood) 2 ALCYONE [M] 65 FSH B Pell (Toolleen) 3 CELSONIC (QLD)[M] 54337 NBT P Smoor (Durham Ox) 4 MACKA'S VICTOREM [M] 45548 FSH B Knight (Shepparton) 5 SHE'S A REBEL [M] 743 FSTD J Walker (Arcadia South) 6 BELLINI MARTINI [M] 36455 NBT K Brooks (Rupanyup) 7 GUNDAL SCHOPPY (NSW)[M] FSH R Hayes (Toolleen) 8 ALLEN UNTHER (NSW)[M] 3 FSH T Scott (Talbot) 9 JAMBA LAD [M]Res. 52474 NBT A Symons (Goornong) 10 ROMANATER [M]Res. 434 NBT I Garland (Longlea)

Race No. 7 Goldfields Catering 5:50 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALL INN TARA [M] 2755 NBT T Duncan (Harston) 2 WINGS FOR WOODY [M] FSH A Armstrong (Huntly) 3 EDEN'S BELLE [M] FSH J Caulfield (Pyramid Hill) 4 DARB'S THE MAN [M] 25 FSH R Fisher (Lara) 5 DIVINO [M] 55667 NBT B Buchanan (Sunday Creek) 6 FAITH BALE (NSW)[M] 5 FSH T Scott (Talbot) 7 JESSIE OH [M] 48 NBT R Gilliland (Darraweit Guim) 8 SUNSHINE PENNY [M] 78 FSH J Brouwer (Branxholme)

Race No. 8 Chasers Function Centre 6:11 PM (VIC time) All Maiden event over 500 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ULTIMATE RETURN [M] 2525T NBT C Medcraft (Violet Town) 2 WINDSOR REIGN [M] 44435 NBT R Gilliland (Darraweit Guim) 3 TOLERANCE [M] FSH R Chivell (Gisborne Sth) 4 LORELLA (NSW)[M] 63465 NBT C Newman (Chiltern) 5 JET HAWK [M] 56364 NBT G Johnston (Bet Bet) 6 INKY [M] 55743 NBT R Hayes (Toolleen) 7 BETTER WAY [M] 67 FSH P Kaltsis (Nagambie) 8 MINOTAUR [M] 244 FSH D Pell (Toolleen) 9 POP'S A WIZARD [M]Res. 87T54 FSTD S Donlon (Burnbank) 10 MIDNIGHT MARZY (NSW)[M]Res. 34352 NBT B Kinder (Girgarre)

Race No. 9 Nine Bendigo 6:31 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUNTORY SNOW [M] 65P NBT G Rigg (Girgarre) 2 BLUE MILLER GIRL [M] 36776 FSTD G Radford (Pyramid Hill) 3 SPEED ALERT [M] 847 NBT R Matthews (Arcadia South) 4 HEROIC OUTLAW [M] 688 NBT C Colaiacovo (Toolleen) 5 CROOK ME KINDLY [M] FSH M Ellis (Nathalia) 6 BOLARE [M] 684 NBT D Jarvis (Westmeadows) 7 KHIMKI [M] 46662 NBT A Peat (Axedale) 8 WAS A BANKER [M] 5 FSH C Van lieshout (Mickleham)

Race No. 10 Tab Rewards 6:55 PM (VIC time) All Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ALL INN CHUMLEE [M] FSH T Duncan (Harston) 2 LARSON [M] 65F86 FSH L Medcraft (Bullengarook) 3 SUNSET ANGEL [M] 75458 FSH P Brouwer (Branxholme) 4 CLICKIN' GEARS [M] 7 FSH T Scott (Talbot) 5 INJECTOR [M] FSH A Armstrong (Huntly) 6 ANOTHER BANJI [M] FSH J Caulfield (Pyramid Hill) 7 DAINTREE BRAVE [M] 783 NBT R Matthews (Arcadia South) 8 SHE'S A WINLOCK (NSW)[M] 2 FSH S Stefanos (Longwood)