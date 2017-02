Greyhound Box Draw For Bendigo - Wednesday, 8 February 2017

Race No. 1 Hit 91.9 Bendigo 3:01 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 425 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LONESOME GEORGE [M] 586F4 NBT S Donlon (Burnbank) 2 OPALIA BALE (NSW)[M] 52542 NBT R Camilleri (Lara) 3 HILLBILLY SPUNK [M] 52245 NBT J Wilson (Korong Vale) 4 LITTLE BOY JED [M] 64262 FSH F Vantaarling (Tallygaroopna) 5 MAHJONG RULE [M] 23233 NBT D Keanelly (Marong) 6 HOW FANCY [M] 4373 NBT J Caulfield (Pyramid Hill) 7 WINLOCK WRIGHTY (NSW)[M] 37565 NBT A Hanson (Marong) 8 SCARECROW TIGER [M] 7262 NBT R Douglas (Heathcote) 9 HEROIC OUTLAW [M]Res. 6885 NBT C Colaiacovo (Toolleen) 10 DEFINITELY YES [M]Res. 486 NBT D Long (Eaglehawk)

Race No. 2 K9 Racers Syndication 3:22 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 500 metres at Bendigo Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KRAKEN DYNAMITE [M] 65745 NBT K Eyles (Murchison) 2 RUBY RADS [M] 83758 NBT W Donlon (Burnbank) 3 MIDNIGHT MARZY (NSW)[M] 52742 NBT B Kinder (Girgarre) 4 BARBY QUE [M] 57387 NBT C Russell (Kyabram) 5 LEON'S WISH [M] 56457 NBT N Baker (Plenty) 6 BELLARIO [M] 5243 FSTD P Abela (Parwan) 7 CALL ME LOULOU [M] F7726 NBT W Donlon (Burnbank) 8 FISH ARMO (NSW)[M] 88557 NBT C Armstrong (Hoppers Crossing) 9 BELLINI MARTINI [M]Res. 56224 NBT K Brooks (Rupanyup) 10 HIGHFIELD BONES [M]Res. 73648 NBT N Tait (Wangaratta)

Race No. 3 Tab - We Love A Bet (0-3 Wins) 3:40 PM (VIC time) Tier 3 - Restricted Win event over 660 metres at Bendigo Of $1,090 Prizemoney.

1st: $760 2nd: $220 3rd: $110. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 YORGI [5] 51477 FSTD J Mangion (Numurkah) 2 SWIFT FOZZ [7] 83768 FSTD B Fothergill (Numurkah) 3 SISCO WANDER [5] 78553 NBT J Galea (Lara) 4 OLD ZEBB [5] 7774T NBT J Mangion (Numurkah) 6 INKY [M] 74356 FSTD R Hayes (Toolleen) 7 BLUE MARMION [7] 56235 FSTD J Egan (Upper Plenty) 8 TABBELLA (SA)[7] 85153 FSH K Goodwin (Winslow)

Race No. 4 Railway Station Hotel 3:58 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BARB ALLEN (NSW)[7] 16363 FSH R Camilleri (Lara) 2 GOOD BOLONEY [7] 54363 FSH G Campbell (Anakie) 3 PHOEBE ALLEN (NSW)[7] 142F3 FSTD R Camilleri (Lara) 4 TEXTA ARANDT [7] 76566 NBT M Zammit (Exford) 5 GINZA LION [7] 52321 NBT S Mcdonnell (Brookfield) 6 SWIFT KNOCKOUT [7] 67767 24.25(4) E Fothergill (Numurkah) 7 CHOPSTICK WALRUS [7] 75773 24.54(3) C Russell (Kyabram) 8 BROADWAY BELLE [7] 28454 FSH P Mathieson (Lara) 9 TANAZOO [7]Res. 53436 24.60(1) A Inglis (Myers Flat) 10 MAHJONG PRINCESS [7]Res. 157 NBT D Keanelly (Marong)

Race No. 5 Nine Bendigo 4:19 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FULL BLOWN TURBO [7] 67526 NBT J Worsfold (Girgarre) 2 NIRVANA ARMO (NSW)[7] 57312 FSTD C Armstrong (Hoppers Crossing) 3 HURRICANE BERTHA [7] 76887 NBT K Ashton (Charlton) 4 WHY NOT GEORGE [7] 54385 FSTD A Marum (Corop) 5 AWESOME FRECKLES [7] 74621 28.84(6) G Johnston (Bet Bet) 6 MY NAME'S POLLY [7] 62864 28.93(3) A Ferguson (Girgarre) 7 LADY VIXYMA (QLD)[7] 78882 NBT K Ashton (Charlton) 8 BRYDEN CURLY [7] 76728 FSH A Craven (Wangaratta) 9 KENO BALE (NSW)[7]Res. 12755 NBT R Camilleri (Lara) 10 SHE'S A REBEL [7]Res. 43136 28.58(5) J Walker (Arcadia South)

Race No. 6 Chasers Function Centre 4:47 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FAWN PURSUIT [5] 45762 NBT G Campbell (Anakie) 2 MIDFIELD MAESTRO [5] 53441 24.37(8) V Giles (Bamawm) 3 ALL INN MENPHIS [5] 25436 NBT T Duncan (Harston) 4 RED HOT BELLA [5] 73616 24.14(3) M Fullerton (Red Cliffs) 5 SISCO SWIFT [5] 25451 NBT M Cimarosti (Lara) 6 WE FROFF DAT [5] 33662 24.58(1) R Bate (Taylors Hill) 7 UNO BUDDY (NSW)[5] 34743 NBT G Lemin (Axedale) 8 IMA LONELY BOY (QLD)[5] 52141 24.37(2) R Camilleri (Lara) 9 ONYA SAMI [5]Res. 67815 NBT M Meyer (Bromley) 10 VELO GALORE [5]Res. 33774 24.03(1) M Fullerton (Red Cliffs)

Race No. 7 Mcivor Rd Veterinary Clinic 5:07 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MERINDA OLLIE (TAS)[6] 81662 28.77(2) R Fisher (Lara) 2 STELLA'S GRACE [6] 73643 FSTD J Stemmer (Bangholme) 3 KRAKEN SUZIE [6] 41336 NBT K Eyles (Murchison) 4 MANX CZAR [6] 72586 28.61(3) B Albert (Cranbourne North) 5 REVEREND JOHN [6] 61253 28.85(5) B Hall (Dingee) 6 HEY HEY FOZZ [6] 15754 29.17(1) B Fothergill (Numurkah) 7 BOROUGH BLACK (QLD)[6] 34541 28.84(1) B Lock (Eaglehawk) 8 MISS TWERKER (NSW)[6] 34772 NBT C Russell (Kyabram) 9 VIRGIL [6]Res. 47385 28.73(3) S Gibson (Harcourt) 10 QUICK COLLISION (NSW)[6]Res. 37234 FSTD C Newman (Chiltern)

Race No. 8 Bendigo Advertiser 5:27 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 500 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SPLIT CHIC [5] 47831 28.37(7) A Costa (Shepparton) 2 BE HOPEFUL [5] 78782 NBT A Mooney (Amherst) 3 KRAKEN MANAGER [5] 36677 FSTD K Eyles (Murchison) 4 MORTA BELLA [5] 51412 28.63(3) P Smoor (Durham Ox) 5 SWIFT BUNNY (NSW)[5] 61264 28.58(2) P Boots (Merrigum) 6 HEY ALIO FOZZIO [5] 23253 NBT B Fothergill (Numurkah) 7 FIERY MELODY [5] 35743 NBT S Humphries (Locksley) 8 LLOYD CHRISTMAS [5] 56336 NBT M Mcguire (Raglan) 9 TEMPUS FUGIT [5]Res. 23665 FSTD G Williamson (Marong) 10 COZZI [5]Res. 13417 28.98(5) B Kinder (Girgarre)

Race No. 9 Goldfields Catering 5:50 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BELENA SURF [7] 34453 FSH N Partridge (Carranballac) 2 TRICK OF LIGHT [7] 316 FSH D Taylor (Durham Lead) 3 MONICA STAR [7] 34573 24.29(2) C Stanton (Clunes) 4 BLUE AFRO [7] 17675 NBT A Spiteri (St Albans) 5 BRYDEN PETER (NSW)[7] 64146 NBT R Hayes (Toolleen) 6 LODGE'S EXPRESS [7] 7154F FSH T Van taarling (Tallygaroopna) 7 ALL INN HOUSTON [7] 43546 NBT T Duncan (Harston) 8 OUTTA AMMO [7] 6841 NBT R Fisher (Lara) 9 OLLIE AGIRA [7]Res. 33454 NBT M Mcguire (Raglan) 10 RIVER END [7]Res. 55766 NBT C Newman (Chiltern)

Race No. 10 Topcat Video Productions 6:08 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 REALITY THUNDER [6] 55134 24.41(7) C Tyley (Wallan) 2 CLEAR SENSE [6] 56753 NBT G Berry (North Lismore) 3 VIOLET BLUE (NSW)[6] 52622 NBT C Newman (Chiltern) 4 BRODIE JOHN [6] 82654 24.38(8) B Hall (Dingee) 5 LETTUCE HOLD ON [6] 42542 24.03(5) J Davis (Melton West) 6 SIMPLY GOOD [6] 44456 24.07(1) M Mcguire (Raglan) 7 BARON LAD [6] 35766 24.13(6) J Formosa (Heathcote) 8 MY MATE FAB [6] 35853 NBT P Mathieson (Lara) 9 OSCAR BEAM [6]Res. 72428 NBT B Albert (Cranbourne North) 10 BARONESS SALLY [6]Res. 25385 NBT A King (Sulky)

Race No. 11 Southern Cross Austereo 6:27 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 425 metres at Bendigo Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SECRETARY BIRD [5] 56775 FSTD J Walker (Arcadia South) 2 SILVER SQUIGGLE [5] 48146 24.10(2) M Tabb (Lara) 3 LITTLE ARANDT [5] 82582 24.22(8) M Brealey (Exford) 4 BEFORE MY TIME [5] 76761 23.99(5) D Carswell (Elmore) 5 ARCHI WILLOW [5] 32547 24.32(7) R Fisher (Lara) 6 EMI'S BOY BADGER [5] 24235 NBT H Melville (Beveridge) 7 ROSIE'S GIFT [5] 35651 NBT R Dunne (St Albans) 8 CRYMELON FETTLE [5] 13874 24.35(1) I Bibby (Warracknabeal) 9 OUR SPIRIT [5]Res. 17737 NBT D Shovan (Inglewood) 10 TOPHAT AND TAILS [5]Res. 48754 24.85(7) G Gledhill (Coomboona)