Race No. 5 Rapidvite Animal Products 8:10 PM (VIC time)

Mixed 6/7 event over 520 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 CAN'T BELIEVE IT [7] 78464 NBT K Minne (Moe South)

2 SANTANO [7] 27136 NBT M Clark (Sale)

3 TOP SHOT JACK [7] 61464 FSH W Majoor (Moe)

4 TAKING FLIGHT [7] 65413 NBT C Kas (Lynbrook)

5 DUNDEE KESTREL [7] 45241 NBT G Scott-smith (Pakenham South)

6 ZIPPING HETTY (NSW)[7] 12522 NBT M Mizzi (Newry)

7 ZIPPING BRONCO (NSW)[7] 2217 FSH D Pattinson (Pearcedale)

8 MIATA GOLD (WA)[6] 453F4 30.91(1) J Imlach (Pearcedale)

9 BETTA BALE (NSW)[6]Res. 61643 NBT H Collins (Lara)