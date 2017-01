Greyhound Box Draw For Cranbourne - Wednesday, 11 January 2017

Race No. 1 Mypunter.com 6:46 PM (VIC time) Grade 7 event over 311 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LAMINGTON LASS (NSW)[7] 16 FSH K Browney (Tynong) 2 SHORT BLOND HAIR [7] 1513 17.93(4) J Paraskevas (Cranbourne South) 3 TIGER TY BOB [7] 78727 NBT G Howell (Pearcedale) 4 DAN THE MAN [7] 36442 FSH D Welsh (Belmont) 5 MAGIC MYER [7] 1 FSH M Musselwhite (Lindenow) 6 DON'S DISASTER [7] 72254 FSTD V Awramenko (Waurn Ponds) 7 LITTLE WRITTEN [7] 52258 NBT L Forte (Moe) 8 NELLIE'S LAD [7] 25227 NBT D Baker (Pearcedale) 9 SPY MISS (NSW)[7]Res. 23556 NBT R Johnson (Lang Lang) 10 MAGIC SUPER [7]Res. 75374 NBT G Howell (Pearcedale)

Race No. 2 Backmans Pet Foods 7:08 PM (VIC time) Grade 7 event over 520 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHALL SHE CINDY [7] 88236 30.91(3) J Imlach (Pearcedale) 2 HOWIE BALE (NSW)[7] 31472 FSH R Camilleri (Lara) 3 BARB ALLEN (NSW)[7] 22163 FSH R Camilleri (Lara) 4 BROUSKO [7] 44186 NBT P Leondaris (Murrumbeena) 5 EAT MY SHORTS [7] 83128 FSH D Welsh (Belmont) 6 WENDY CAN'T RUN [7] 63876 30.98(5) C Morris (Kilsyth) 7 GALLOPING LEO [7] 64344 NBT R Conway (Bunyip) 8 CAN'T BELIEVE IT [7] 42238 NBT K Minne (Moe South) 9 OH LELE SIMON [7]Res. 85867 NBT C Morris (Kilsyth)

Race No. 3 Top Cat Video 7:28 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 520 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOOZETOWN HOUND [6] 74251 30.59(8) K Houlahan (Grantville) 2 MIATA GOLD (WA)[6] 85864 30.91(1) J Imlach (Pearcedale) 3 HE SHALL JOHNNY [6] 31135 30.39(3) G Micallef (Pearcedale) 4 NATURE'S GENT (NSW)[7] 1254F FSH J Thompson (Pearcedale) 5 DIESEL TURBO [7] 61323 30.96(5) J Imlach (Pearcedale) 6 ALWAYS ABOUT ME [6] 33332 30.70(1) C Johannsen (Devon Meadows) 7 ALICE ALLEN (NSW)[6] 11656 FSH R Camilleri (Lara) 8 MISTER HEENEY [6] 54473 30.66(8) C Johannsen (Devon Meadows) 9 OH LELE SIMON [7]Res. 85867 NBT C Morris (Kilsyth)

Race No. 4 Check Our Facebook Page 7:51 PM (VIC time) Grade 6 event over 311 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 INVIENNA [6] 86862 17.89(7) P Brown (Loch) 2 DUSTY LEADS [6] 37348 18.13(8) G Condon (Hampton Park) 3 TYCORE LAD [6] 13643 NBT S Collins (Hazelwood) 4 ROYAL VILLAGE (QLD)[6] 14267 FSH V Wisener (Hazelwood) 5 DIAMOND'S SING [6] 14743 NBT D Dawson (Crossover) 6 SLICK DIAMOND [6] 42331 17.75(5) J Grima (Korrumburra) 7 HELLO NIMBLE [6] 25732 17.90(6) P Romagnino (Moe) 8 STILL WE BELIEVE (NSW)[6] 51436 NBT J Barbara (Exford) 9 DEE BIG RIG [6]Res. 37816 FSH I Dann (Whitelaw) 10 COOLAN MAN [6]Res. 44536 NBT I Dann (Whitelaw)

Race No. 5 Rapidvite Animal Products 8:09 PM (VIC time) Grade 5 event over 520 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SONIC PIRATE [5] 63676 30.21(3) P Reinders (Gruyere) 2 MIGHTY BREE [5] 74386 30.44(8) J Brown (Nyora) 3 SHAKEY JET [5] 17312 30.62(8) G Arvanitis (Nyora) 4 DROMORE'S OPAL [5] 48668 30.40(3) F Alister (Cranbourne South) 5 DIEGONATOR [5] 64715 30.39(7) G Howell (Pearcedale) 6 DUFF BALE (NSW)[5] 67866 30.65(5) H Gates (St Albans) 7 LISBURN GEM [5] 47778 30.35(2) T Alister (Cranbourne South) 8 FROM THE DARK [5] 76361 NBT J Barbara (Exford) 9 WINO WAVES [5]Res. 68685 30.48(1) P Parr (Cranbourne)

Race No. 6 Ram Locksmith 8:31 PM (VIC time) Free For All event over 311 metres at Cranbourne Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LITTLE POOKIE [4] 13862 17.67(2) T Galea (Brookfield) 2 LE SANDS (NSW)[1] 13254 17.58(4) D Dean (Nyora) 3 WHY NOT LOGAN [3] 46114 17.66(4) G Carter (Devon Meadows) 4 MIGHTY SPRITE [1] 35415 17.38(4) A Lauterboom (Tooradin) 5 ANGEL ICE (NSW)[3] 17178 17.76(5) D Dean (Nyora) 6 SHE'S DEE ROCKET [1] 51121 17.59(1) D Irby (Rosebud) 7 IZUMI [4] 26212 17.72(4) Y Andrews (Kilmany) 8 ZOLTINA'S LEGACY [4] 31541 17.89(4) J Barbara (Exford)

Race No. 7 Murphy's Straight Track Complex 8:50 PM (VIC time) Grade 5 event over 520 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COOLAN BOY [5] 27463 30.57(8) I Dann (Whitelaw) 2 PIRLO [5] 21742 30.83(7) J Jarkis (Lang Lang) 3 MISS CINTIARNA [5] 44364 30.43(2) S Collins (Hazelwood) 4 ADDICTIVE RILEY [5] 62558 30.53(6) P Goold (Monbulk) 5 EMIO BALE (NSW)[5] 35167 NBT R Camilleri (Lara) 6 USAIN GILBERT [5] 472F7 NBT F Andrighetto (Lance Creek) 7 UTOPIA [5] 37276 30.28(2) K Leek (Devon Meadows) 8 LIGHTWOOD MISS [5] 47353 FSTD M Williams (Pakenham) 9 WINO WAVES [5]Res. 68685 30.48(1) P Parr (Cranbourne)

Race No. 8 Berwick Family Butchers 9:08 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 520 metres at Cranbourne Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FAIR OF FACE [5] 24524 FSH P Craig (Langwarrin) 2 BEHIND THE MASK [5] 78525 30.69(2) J Barbara (Exford) 3 BANJO BOMBER [5] 57371 FSH K Virtue (Lang Lang) 4 ZEBO BALE (NSW)[5] 55414 FSH R Camilleri (Lara) 5 DIVISION FOUR [4] 52716 30.38(1) C Johannsen (Devon Meadows) 6 RUBRICA [4] 38123 30.60(1) S Collins (Hazelwood) 7 BLINGIFIED [4] 32341 30.40(3) D Connor (Cranbourne) 8 EATON BALE (NSW)[4] 14486 30.81(1) R Camilleri (Lara) 9 WINO WAVES [5]Res. 68685 30.48(1) P Parr (Cranbourne)

Race No. 9 Cranbournegreyhounds.com.au 9:28 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 311 metres at Cranbourne Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BELJAY FANTASY [4] 76514 18.03(2) B Scott (Pearcedale) 2 CYCLONE CHARLIE [5] 11132 17.80(8) J Mcfarlane (Hillside) 3 PHIL'S IN LUCK [5] 32435 17.92(3) C Spiteri (Morwell) 4 CUSTOM PAINT [5] 1111 17.44(2) J Greenough (Pearcedale) 5 BANDIT'S GIRLS [5] 62415 FSH P Pollutro (Morwell) 6 SHOT TO GLORY [4] 83222 17.79(6) N Tapp (Giffards West) 7 ENCHANTED LASS [5] 74121 17.65(4) F Alister (Cranbourne South) 8 BANJO SHARK [5] 17181 FSH K Virtue (Lang Lang) 9 GOTTA PERMIT [5]Res. 45864 NBT T Kennedy-harris (Somerville) 10 STAR LORD [5]Res. 88674 NBT R Stephens (Drouin West)

Race No. 10 Tab Rewards (250+ Rank) Damsels Dash 9:48 PM (VIC time) Grade 5 No Penalty event over 311 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 JONI SUNSET (NSW)[5] 68146 NBT G Tuck (Pakenham) 2 BELUGA DIAMOND [5] 263T4 18.06(5) P Trim (Devon Meadows) 3 MISS JAY MAC [5] 81544 NBT J Mcfarlane (Hillside) 4 REALLY MAGIC [5] 88126 17.96(8) I Dann (Whitelaw) 5 DIAMOND APPLE [5] 76468 17.86(3) V Awramenko (Waurn Ponds) 6 ARVO'S VIOLET [5] 55444 NBT K Arvanitis (Nyora) 7 EMILIA CASH [5] 67365 18.01(1) M Forte (Moe) 8 GATS CAVIAR [5] 71731 18.20(1) G Condon (Hampton Park) 9 LOVING ANGELS [5]Res. 68564 NBT C Johannsen (Devon Meadows) 10 GOTTA PERMIT [5]Res. 45864 NBT T Kennedy-harris (Somerville)

Race No. 11 At Cranbourne - Greyhounds Are Our Life 10:09 PM (VIC time) Grade 5 event over 311 metres at Cranbourne Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SHOOTERS ECHO [5] 15483 17.81(4) S Trim (Devon Meadows) 2 BOB'S GIFT (NSW)[5] 41645 17.76(Q)(8) D Furey (Devon Meadows) 3 SO FAR AWAY (TAS)[5] 72383 NBT C Spiteri (Morwell) 4 RUSS WILL CROWE (NSW)[5] 6711T FSH T Kennedy-harris (Somerville) 5 ROMA GIRL (NSW)[5] 63187 18.26(3) D Dean (Nyora) 6 BURNSY'S SAM [5] 31366 18.10(8) P Burns (Koo Wee Rup) 7 CRUSADER [5] 44836 17.95(3) P Grice (Bena) 8 DAINTREE KING [5] 24728 FSH J Harrington (Alberton) 9 DR. BALBOA [5]Res. 573T6 FSTD L Harris (Somerville) 10 GOTTA PERMIT [5]Res. 45864 NBT T Kennedy-harris (Somerville)