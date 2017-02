Greyhound Box Draw For Geelong - Friday, 10 February 2017

Race No. 1 The Veterans 7:08 PM (VIC time) Maiden event over 400 metres at Geelong Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SILENT SANDY [M] 55 FSH R Weightman (Haddon) 2 GRAPHITE JACK [M] FSH M Dopper (Lara) 3 TOO FLY [M] 67663 NBT W Wellington (Teesdale) 4 PURE MOTION (NSW)[M] 52263 FSH J Britton (Anakie) 5 MEEHAN BLUE [M] FSH J Elliott (Kangaroo Ground) 6 HELEN ALLEN (NSW)[M] 63 NBT J Collins (Lara) 7 ASTON NINA [M] 7 FSH D Trewin (Lara) 8 MRS. KASH (NSW)[M] 45242 FSTD M Delbridge (Balliang) 9 URANA BANJO (NSW)[M]Res. FSH S Mallia (Lalor) 10 KAYOBY [M]Res. FSH M Dopper (Lara)

Race No. 2 Aqtive Business Consulting 7:28 PM (VIC time) Maiden event over 460 metres at Geelong Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BONNA BALE (NSW)[M] 34 FSTD H Collins (Lara) 2 DON LESTA (SA)[M] 5 FSH J Magri (Avalon) 3 KOOKA JAK [M] 36 FSH J Bell (Woodford) 4 GAMERON BALE (NSW)[M] 5 FSH J Collins (Lara) 5 FLASH INTENTION [M] 24F FSH T O'neill (Pearcedale) 6 ARION BALE (NSW)[M] FSH J Collins (Lara) 7 FRAN ALLEN (NSW)[M] 52 FSH J Collins (Lara) 8 BARELLEN PANTHER [M] 633 NBT M Delbridge (Balliang) 9 LAURIE GALORE [M]Res. 1237 NBT S Mallia (Lalor) 10 JACEY ALLEN (NSW)[M]Res. 32235 NBT A Dailly (Anakie)

Race No. 3 Transport Finance 7:48 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 400 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DASHING MOMENTS [7] 68458 22.86(4) J Sharp (Lara) 2 MAXIMUM DOS [6] 34547 NBT A Courts (Lara) 3 MEEHAN SOX [7] 2F1 23.03(4) J Elliott (Kangaroo Ground) 4 GOODISON GIRL (NSW)[7] 14 22.96(3) S Mallia (Lalor) 5 BLUE MAGNUM [7] 87722 23.03(3) P Newell (Wallan) 6 BRAZEN BULLET [6] 41735 22.89(4) D Trewin (Lara) 7 OEMI ALLEN (NSW)[7] 74124 23.43(7) J Collins (Lara) 8 DISCOVERED [7] 41248 22.77(3) G Peach (Cape Clear) 9 FREAKISH FLASH [7]Res. 18537 FSH N Punshon (Parwan) 10 RAZZLE OAK [6]Res. 51442 22.87(4) J Mcintyre (Exford)

Race No. 4 Morris Finance Limited Final 8:08 PM (VIC time) Mixed 6/7 Final event over 460 metres at Geelong Of $2,360 Prizemoney.

1st: $1,650 2nd: $475 3rd: $235. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRUMP'S LEGEND [5] 67231 25.80(1) J Sharp (Lara) 2 SUPREME PRINCE [6] F3682 NBT A Dailly (Anakie) 3 GOLDEN TEARS [6] 41382 NBT R Britton (Lara) 4 MANZEENE MAGIC [6] 41251 25.96(7) M Delbridge (Balliang) 5 ALLEN KAPPA (NSW)[6] 74112 25.99(8) H Collins (Lara) 6 ALLEN QUAKE (NSW)[5] 21331 26.12(7) H Collins (Lara) 7 ZIPPING BRONZE (NSW)[6] 11 25.66(8) D Pattinson (Pearcedale) 8 PRECIPITATE [6] 34472 NBT J Magri (Avalon) 9 SUDOKU BABY (NSW)[6]Res. 73233 NBT M Giddings (Toolleen) 10 MATE BALE (NSW)[6]Res. 13423 NBT H Collins (Lara)

Race No. 5 Grv Vic Bred Series (0-6 Wins) 8:28 PM (VIC time) Restricted Win event over 680 metres at Geelong Of $7,250 Prizemoney.

1st: $5,000 2nd: $1,500 3rd: $750. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CHA CHING CHING [M] 34765 FSH J Galea (Brookfield) 2 DEWANA DIMIE [5] 52525 FSH B Dewan (Edithvale) 3 SPIRITED ROSE [5] 34316 FSH G O'keeffe (Neerim Junction) 4 CRUMP'S HUSSLER [M] 56544 FSTD J Sharp (Lara) 5 MOONLIT EYES [6] 56662 FSTD A Langton (Anakie) 6 LARICO [7] 56627 FSH K Pitt (Devon Meadows) 7 DESTINI FORTRESS [7] 64137 FSH E Rinaldi (Lethbridge) 8 JANE'S INTENTION [7] 56271 FSH T O'neill (Pearcedale)

Race No. 6 Bmi Constructions Geelong 8:48 PM (VIC time) Grade 5 event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRACKERJACK ANDY [5] 75155 NBT A Courts (Lara) 2 ROYAL COSMIC (NSW)[5] 58173 NBT J Kirk (Pascoe Vale) 3 MR PERFECT (NSW)[5] 25114 26.09(4) A Richardson (Bushfield) 4 TUFFY BALE (NSW)[5] 35657 NBT H Collins (Lara) 5 PHILO BALE (NSW)[5] 26645 25.82(2) A Dailly (Anakie) 6 DASH OF SCOTCH [5] 22257 NBT C Johannsen (Devon Meadows) 7 HARSH MILES (SA)[5] 63118 FSTD B Cook (Sebastopol) 8 DROP A CLANGER (NSW)[5] 42133 NBT A Richardson (Bushfield) 9 SUNDAY SESS [5]Res. 57877 26.70(8) P Cusack (Mount Cottrell)

Race No. 7 Edge Clothing 9:08 PM (VIC time) Grade 5 event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ENVY HEIST (NSW)[5] 48514 NBT A Dailly (Anakie) 2 DANGER BALE (NSW)[5] 85431 26.16(3) G Campbell (Anakie) 3 DYNA MIMI (NSW)[5] 11883 26.08(2) H Collins (Lara) 4 ALCHEMY [5] 51541 26.65(2) A Courts (Lara) 5 UNLOCKED [5] 55461 26.17(8) G Peach (Cape Clear) 6 ROYAL KNOCKA (NSW)[5] 64865 NBT J Kirk (Pascoe Vale) 7 MANO WARRIOR [5] 35418 NBT W Vassallo (Devon Meadows) 8 GONE RUSTY (NSW)[5] 41412 NBT C Rose (Epping) 9 SUNDAY SESS [5]Res. 57877 26.70(8) P Cusack (Mount Cottrell)

Race No. 8 Ashphalt Paving Services Geelong 9:28 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 460 metres at Geelong Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 OUCH [5] 36274 NBT B Bravo (Lovely Banks) 2 TIGGERLONG AWAIT (NSW)[4] 54556 25.78(7) T Reid (Yuroke) 3 LOUIE LASAGNA [5] 18182 FSH D Burnett (Little River) 4 QUOTATION MARK [5] 42112 NBT A Langton (Anakie) 5 FLYRITE [5] 46111 FSTD R Britton (Lara) 6 HI HO GERONIMO (NSW)[5] 15641 FSH M Grima (Devon Meadows) 7 DIVISION FOUR [5] 64861 FSH C Johannsen (Devon Meadows) 8 BELLA EXPRESS [5] 14183 NBT A Richardson (Bushfield) 9 SUNDAY SESS [5]Res. 57877 26.70(8) P Cusack (Mount Cottrell)

Race No. 9 Barwon Fm Geelong 9:49 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 NO SHADOW KICK [6] 42624 NBT J Shaw (Lara) 2 MAKIKOS [6] 44788 26.23(2) K Tirchett (Pascoe Vale) 3 ZIPPING KIRBY (NSW)[7] 13 FSH D Pattinson (Pearcedale) 4 PRINT THE MONEY (SA)[7] 16 26.17(4) M Mallia-magri (Avalon) 5 ALLEN SHARPIE (NSW)[7] 1 FSH H Collins (Lara) 6 QUELL ALLEN (NSW)[7] 6515 FSTD H Collins (Lara) 7 CLOE'S INTENTION [7] 1 FSH D O'neill (Pearcedale) 8 ROCK IT RONNY [6] 42468 NBT V Borg (Exford) 9 IONA EVEREST (NSW)[6]Res. 61F65 FSH M Grima (Devon Meadows) 10 ROCKY RAVIOLI [7]Res. 21663 FSH D Burnett (Little River)

Race No. 10 Connect Tel Geelong 10:08 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 400 metres at Geelong Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUSPICIOUS PETE [5] 12474 22.70(5) K Lloyd (Anakie) 2 THUNDER OF SKY [4] 25683 22.70(2) J Sharp (Lara) 3 ROCKSTAR TROY (NSW)[5] 24686 FSTD A Dailly (Anakie) 4 CRACKERJACK SAM [5] 17621 NBT A Courts (Lara) 5 LONNIE MAGIC [5] 12618 FSH P Thomson (Drysdale) 6 MOLTISANTI [4] 62485 22.59(4) C Capuano (Anakie) 7 FARCE ALLEN (NSW)[5] 83384 NBT D Trewin (Lara) 8 LEKTRA HUTCH [5] 71772 NBT J Sharp (Lara) 9 TAMILE LASS [5]Res. 33747 FSH C Rose (Epping) 10 SUNDAY SESS [5]Res. 57877 FSTD P Cusack (Mount Cottrell)

Race No. 11 St.josephs Football Netball Club Geelong 10:34 PM (VIC time) Grade 5 event over 400 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STEFANOVIC [5] 65634 NBT G Peach (Cape Clear) 2 HIT 'N' SPLIT (NSW)[5] 21416 FSH D Knocker (Pearcedale) 3 SHOWTIME MYSTERY (NSW)[5] 77471 NBT K Collyer (Coburg North) 4 FLASH HENRY [5] 12153 NBT A Richardson (Bushfield) 5 DOYEN KING [5] 51241 22.83(7) B Mcintyre (Exford) 6 BEYOND THE VALLY (SA)[5] 62342 22.84(2) G Campbell (Anakie) 7 SERIOUSLY WICKED [5] 16711 22.56(7) S Humphries (Locksley) 8 JESTERDAY [5] 43344 22.60(5) J Sharp (Lara) 9 TAMILE LASS [5]Res. 33747 FSH C Rose (Epping) 10 SUNDAY SESS [5]Res. 57877 FSTD P Cusack (Mount Cottrell)