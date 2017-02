Greyhound Box Draw For Geelong - Friday, 17 February 2017

Race No. 1 Wharfshed Cafe 7:12 PM (VIC time) Maiden event over 400 metres at Geelong Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GRAPHITE JACK [M] 48 NBT M Dopper (Lara) 2 ASTON NINA [M] 77 NBT D Trewin (Lara) 3 SHAKEY SALLY (QLD)[M] 722 NBT J Sharp (Lara) 4 SIXTEEN BILLS [M] F23 FSH M Delbridge (Balliang) 5 MERL'S BLAZE [M] 86553 NBT P Gabriel (Toolern Vale) 6 EXIDOR [M] FSH J Sharp (Lara) 7 KAYOBY [M] 5 NBT M Dopper (Lara) 8 VULCAN SALUTE [M] FSH J Sharp (Lara) 9 FABRIOLA ALLEN (NSW)[M]Res. FSH A Dailly (Anakie) 10 CAVALRY ROSE (NSW)[M]Res. FSH K Lloyd (Anakie)

Race No. 2 Norlane Tyre Service 7:28 PM (VIC time) Maiden event over 460 metres at Geelong Of $1,415 Prizemoney.

1st: $990 2nd: $285 3rd: $140. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ARION BALE (NSW)[M] 43 NBT J Collins (Lara) 2 BARELLEN PANTHER [M] 6336 NBT M Delbridge (Balliang) 3 DANCING BAROQUE [M] 75 FSH J Sharp (Lara) 4 STORM SEARCH (NSW)[M] 348 FSH M Delbridge (Balliang) 5 CRACKERJACK JAKE [M] 25757 FSH M Delbridge (Balliang) 6 CRUISING AMBER [M] FSH M Cauchi (St Leonards) 7 DON LESTA (SA)[M] 57 NBT J Magri (Avalon) 8 BLACKPOOL ALEXIS (NSW)[M] 4 NBT L Kenyon (Corio) 9 NO QUARTER GIVEN (QLD)[M]Res. 24888 FSH P Hofman (Creswick) 10 WINSTON CRUISE [M]Res. 26785 NBT M Cauchi (St Leonards)

Race No. 3 Buxton Real Estate 7:48 PM (VIC time) Grade 7 event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAGE BOY [7] 751 26.15(7) J Sharp (Lara) 2 MI BLUE DAY (NSW)[7] 11 FSH V Borg (Exford) 3 JACEY ALLEN (NSW)[7] 22351 26.25(1) A Dailly (Anakie) 4 PROPENSITY [7] 13373 26.53(4) J Delaroche (Cranbourne North) 5 HASHTAG JOHNNY [7] 17326 NBT G Campbell (Anakie) 6 ADHERENT [7] 33157 26.10(7) J Magri (Avalon) 7 SWING ARM [7] 24242 NBT S Ferguson (Avalon) 8 MEEHAN SOX [7] 2F17 FSTD J Elliott (Kangaroo Ground) 9 I'M A PRINCESS [7]Res. 3412 FSH R Walsh (Koroit) 10 LIMBURG GUNNA [7]Res. 27236 NBT P Reivers (Lara)

Race No. 4 Barry's Bins 8:12 PM (VIC time) Grade 6 event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PERCEPTIVE [6] 27131 NBT M Mallia-magri (Avalon) 2 DYNA ZAYNABI (NSW)[6] 37247 NBT A Dailly (Anakie) 3 DANI BALE (NSW)[6] 67546 NBT C Grenfell (Avalon) 4 ALLEN OCCY (NSW)[6] T7431 FSH R Camilleri (Lara) 5 LEKTRA FIRE [6] 55515 FSH A Dailly (Anakie) 6 LONG GULLY GUS (SA)[6] 11 FSH A Dailly (Anakie) 7 ALLEN SIMON (NSW)[6] 77441 NBT R Camilleri (Lara) 8 SISCO GENERAL [6] 34216 26.06(6) M Cauchi (St Leonards) 9 MAKIKOS [6]Res. 47888 26.23(2) K Tirchett (Pascoe Vale)

Race No. 5 Grv Vic Bred Series Ht1 8:28 PM (VIC time) Grade 5 Heat event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FLASH HENRY [5] 21531 FSTD A Richardson (Bushfield) 2 MAXIMUM OWIE [5] 33335 NBT M Delbridge (Balliang) 3 TEAR AWAY JOCK [5] 21141 FSH R Mahony (Southern Cross) 4 BROOKLYN SKYE [5] 36424 FSTD C Hughes (Lara) 5 CRUMP'S LEGEND [5] 72315 25.80(1) J Sharp (Lara) 6 BELLA RICO [5] 18435 NBT L Karabitsakos (Pearcedale) 7 SISCO SWIFT [5] 54515 25.90(4) M Cimarosti (Lara) 8 NEWCASTLE RANGER [5] 21111 FSTD D Geall (Lara)

Race No. 6 Milana's Lingerie 8:48 PM (VIC time) Grade 5 event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BECKY BALE (NSW)[5] 17377 NBT A Dailly (Anakie) 2 ALLEN XANDER (NSW)[5] F1511 FSTD R Camilleri (Lara) 3 DANGER BALE (NSW)[5] 54315 26.16(3) G Campbell (Anakie) 4 GOLD CUP [5] 23821 25.91(8) D Burkett (Girgarre) 5 ALLEN ZHARA (NSW)[5] 76634 25.92(2) D Burkett (Girgarre) 6 ALLEN QUAKE (NSW)[5] 13313 26.12(7) H Collins (Lara) 7 FRED'S MY NAME [5] 17566 FSTD D Burkett (Girgarre) 8 ARCHI WILLOW [5] 25476 26.03(1) R Fisher (Lara)

Race No. 7 Grv Vic Bred Series Ht2 9:08 PM (VIC time) Grade 5 Heat event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CAPTAIN PETE [5] 15655 NBT R Fisher (Lara) 2 MISS EMMY ROSE [5] 13531 26.07(3) D Geall (Lara) 3 BENLURA [5] 51154 NBT A Debattista (Toolleen) 4 CARDAMOM [5] 11764 FSH A Stewart (Melton) 5 CUDGEE'S MILO [5] 54334 NBT G Hunt (Cudgee) 6 BELLA EXPRESS [5] 41836 NBT A Richardson (Bushfield) 7 EYES ON YOU [5] 41437 FSH A Terry (Cranbourne South) 8 MAXIMUM MAK [5] 22778 NBT M Delbridge (Balliang)

Race No. 8 Bell Park Dragons 9:28 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 460 metres at Geelong Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ETHLA ALLEN (NSW)[5] 87688 FSH A Dailly (Anakie) 2 DYNA KRYPTO (NSW)[5] 86188 NBT A Dailly (Anakie) 3 SUPER SMARTY (NSW)[5] 34825 NBT K Lloyd (Anakie) 4 ABED BALE (NSW)[5] 42826 26.15(1) C Grenfell (Avalon) 5 ZIPPING ARNOLD (NSW)[4] 53713 25.47(2) I Cockerell (Buckley) 6 ALLEN INDY (NSW)[5] 41177 FSH M Delbridge (Balliang) 7 CONNIE BALE (NSW)[5] 71857 26.27(2) H Collins (Lara) 8 RILEY BALE (NSW)[5] 54684 NBT A Dailly (Anakie)

Race No. 9 Hanlon Industries - Grv Ht3 9:49 PM (VIC time) Grade 5 Heat event over 460 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BLUEY FIELDS [5] 41153 25.92(6) H Collins (Lara) 2 SAINT FLYNN [5] 77411 FSTD R Walsh (Koroit) 3 FLAT TWIN [5] 71553 25.96(2) C Grenfell (Avalon) 4 BINGO SALLY [5] 71577 25.94(8) S Hughes (Deer Park) 5 CRUISY'S LUCK [5] 45814 25.88(1) M Cauchi (St Leonards) 6 BUMBLE BEE BOLTO [5] 12124 25.80(7) M Delbridge (Balliang) 7 KING FIPA [5] 83234 FSTD B Panetta (Melton West) 8 NIGHT HAWK [5] 16747 26.06(8) L Delbridge (Balliang)

Race No. 10 Burke Britton Financial Partners 10:08 PM (VIC time) Mixed 6/7 event over 400 metres at Geelong Of $1,890 Prizemoney.

1st: $1,325 2nd: $375 3rd: $190. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ASTON BOAK [7] 55451 23.07(8) D Trewin (Lara) 2 DASHING MOMENTS [7] 84582 22.86(4) J Sharp (Lara) 3 MEEHAN BLUE [7] 1 22.93(5) J Elliott (Kangaroo Ground) 4 BUSH HERO [7] 8517 23.04(1) D Fleming (Alvie) 5 BRAZEN BULLET [6] 17353 22.89(4) D Trewin (Lara) 6 CHILLING EFFECT (NSW)[7] 18 22.74(8) J Sharp (Lara) 7 BLUE MAGNUM [6] 77221 22.89(5) P Newell (Wallan) 8 CALABASAS [7] 43276 22.87(8) J Sharp (Lara) 9 FREAKISH FLASH [7]Res. 18537 FSH N Punshon (Parwan) 10 BUSH ACE [7]Res. 71 FSH D Fleming (Alvie)

Race No. 11 Barc Australia Pty Ltd 10:30 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 400 metres at Geelong Of $2,005 Prizemoney.

1st: $1,405 2nd: $400 3rd: $200. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FARCE ALLEN (NSW)[5] 33847 NBT D Trewin (Lara) 2 SERIOUSLY WICKED [5] 67112 22.56(7) S Humphries (Locksley) 3 THUNDER OF SKY [4] 56833 22.70(2) J Sharp (Lara) 4 LILTY ALLEN (NSW)[5] 64146 NBT S Collins (Lara) 5 HURRICANE QUEEN (NSW)[4] 37726 22.78(8) D Welsh (Belmont) 6 HEY THERE BARBIE [4] 21141 22.80(7) E Deglaitis (Moolap) 7 JULY ALLEN (NSW)[5] 22111 FSH R Camilleri (Lara) 8 LEKTRA HUTCH [4] 17721 22.72(8) J Sharp (Lara) 9 LUCK'S RUN OUT (NSW)[5]Res. 41716 NBT E Lloyd (Anakie) 10 JESTERDAY [5]Res. 33445 22.60(5) J Sharp (Lara)