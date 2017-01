Greyhound Box Draw For Geelong - Tuesday, 10 January 2017

Race No. 1 P & R Food Services 2:34 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LARA'S LAMENT [M] 44734 NBT P Lowe (Woorndoo) 2 STAR DELI [M] 23455 NBT J Higgins (Linton) 3 DUTY SHEET [M] 18362 NBT A Mooney (Amherst) 4 COSMIC FORTUNE [M] 55762 NBT J Sharp (Lara) 5 MAJOR BLAST [M] 8186F FSTD B Hodgson (Smythesdale) 6 DASHING DOC [M] 63752 NBT J Sharp (Lara) 7 BLACK AGNES [M] 55 FSH F Vantaarling (Tallygaroopna) 8 CRUMPS LIL ANGEL [M] 66353 NBT J Sharp (Lara) 9 EXIT STRATEGY [M]Res. 2375 NBT C Dyett (Lara) 10 LODGE'S EXPRESS [M]Res. 437 FSH T Van taarling (Tallygaroopna)

Race No. 2 Merv Jennings Signs 2:49 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 460 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MY NAME'S LENNY [M] 74556 FSH A Ferguson (Girgarre) 2 TOPAZ WARRIOR [M] 22632 FSH K Quinn (Cundare) 3 WOORNDOO LASS [M] 8888 FSH M Lowe (Woorndoo) 4 SEABROOK NOISEY [M] 626 FSH P Crawley (Mortlake) 5 LAST ANGEL [M] 4262 FSTD B Cook (Sebastopol) 6 ACOLA RIMFIRE (NSW)[M] 53364 NBT T Noy (New Gisborne) 7 CHARLOTTE STREET [M] 73746 FSH B Kinder (Girgarre) 8 RADICOLL ARANDT [M] 87867 NBT M Zammit (Exford) 9 ALLEN KAPPA (NSW)[M]Res. 42257 NBT H Collins (Lara) 10 IN OUR TIME (NSW)[M]Res. 45 FSTD J Barbara (Exford)

Race No. 3 Xtreme Technology 3:13 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RANGIORA (NSW)[7] 37548 NBT D Sheridan (Talbot) 2 CAMPARI LAD [7] 67341 23.03(5) J Higgins (Linton) 3 JACK SNAPPER [7] 66877 23.21(2) R Fisher (Lara) 4 COSMIC RISE [7] 86216 23.17(3) J Sharp (Lara) 5 RUBBA WILSON [7] 73787 FSH S Van taarling (Tallygaroopna) 6 SUPERIOR JETHRO [7] 47835 FSTD B Hodgson (Smythesdale) 7 OUTA MANILA (NSW)[7] 32674 NBT J Wickham (Geelong) 8 DANI BALE (NSW)[7] 43186 22.80(5) M Delbridge (Balliang) 9 FLOWERING ROSE [7]Res. 78875 NBT A Marum (Corop) 10 HEAVY POCKETS [7]Res. 31735 NBT G Campbell (Anakie)

Race No. 4 Millers Muzzles 3:32 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GOOD BOLONEY [7] 65854 23.00(4) G Campbell (Anakie) 2 IMA TERROR [7] 64625 NBT D Beasley (Mount Cottrell) 3 CALABASAS [7] 61777 22.87(8) J Sharp (Lara) 4 JUST RUN LEFT [7] 47886 22.98(1) F Meyer (Maryborough) 5 ROBBIE GALLEN (NSW)[7] 86286 NBT D Basile (Pascoe Vale South) 6 DASHING DIAMOND [7] 53354 23.13(1) C Hayes (Mill Park) 7 ANUSTAR (NSW)[7] 83524 NBT E Palma (Lara) 8 OBAMA FLYER (NSW)[7] 28845 FSH K Collyer (Coburg North) 9 FLOWERING ROSE [7]Res. 78875 NBT A Marum (Corop) 10 HEAVY POCKETS [7]Res. 31735 NBT G Campbell (Anakie)

Race No. 5 Nardi Produce 3:52 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PIETRO BALE (NSW)[7] 46574 FSH M Delbridge (Balliang) 2 PRECIOUS DESTINI [7] 55422 26.67(4) S Hughes (Deer Park) 3 SIDEVALVE [7] 38441 NBT S Ferguson (Avalon) 4 MERCY ME [7] 88884 FSH M Lowe (Woorndoo) 5 LIMBURG PRINCESS [7] 38687 NBT C Reivers (Lara) 6 KALIMNA EXPRESS [7] 76233 FSTD D Lowe (Woorndoo) 7 CAPTAIN RISKY (NSW)[7] 24261 26.44(6) H Collins (Lara) 8 DYNA EARP (NSW)[7] 64246 FSH C Grenfell (Avalon) 9 DEADLY MARY [7]Res. 55314 FSH P Matthews (Navarre)

Race No. 6 Jims Mowing - Geelong 4:14 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIMBURG AVA [6] 56577 26.13(6) P Reivers (Lara) 2 GUNDY'S GOLD [6] 24378 FSH L Bicchieri (Fawkner) 3 COUNTRY FLASH (NSW)[6] 82286 NBT M Lloyd (Anakie) 4 MAJOR MOE (NSW)[6] 84758 NBT T Clarke (Grovedale) 5 DREAM SHANTY (NSW)[6] 37418 FSH M Delbridge (Balliang) 6 DREAM OF GIGI [6] 66658 26.18(5) G Campbell (Anakie) 7 CORDITE ECLIPSE [6] 33451 NBT P Osborn (Bungador) 8 MAXIMUM DOS [6] 38165 NBT M Delbridge (Balliang) 9 MY SIRION [6]Res. 47237 FSTD P Westbrook (Corio) 10 SOUTHWOOD HAZEL [6]Res. 44556 NBT P Crawley (Mortlake)

Race No. 7 Lynette's Florist 4:32 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BOMBORA COMET [7] 315F7 NBT J Frusher (Lara) 2 MY NAME'S POLLY [7] 45162 NBT A Ferguson (Girgarre) 3 FAITH NO MORE [7] 78448 26.48(8) L Delbridge (Balliang) 4 NIKITA'S MARLOW [7] 85358 NBT D Lowe (Woorndoo) 5 JOSIE JO [7] 56788 NBT D White (Sunbury) 6 LATIGO [7] 23157 NBT T Deglaitis (Moolap) 7 DON'T TRUST [7] 74441 26.31(7) P Ellul (Noble Park North) 8 SOUTHWOOD TRUMP [7] 53465 NBT P Crawley (Mortlake) 9 DEADLY MARY [7]Res. 55314 FSH P Matthews (Navarre)

Race No. 8 The Beckley Centre Geelong 4:52 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HOME RUNNER [5] 34763 25.98(6) E Lloyd (Anakie) 2 OUR KIPPY (NSW)[5] 87343 NBT N Gost (Little River) 3 POCKET KINGS [5] 78733 25.96(6) A Marum (Corop) 4 TAKE FRIGHT [5] 62362 26.21(5) D Taylor (Durham Lead) 5 LAGOON MIST (NSW)[5] 13582 FSH S Abela (Lockwood) 6 ANOTHER BLUE [5] 56181 26.35(8) T Sharp (Melton West) 7 DYNA CAMO (NSW)[5] 76847 NBT S Collins (Lara) 8 EMI'S BOY MURPH [5] 55463 NBT L Lyons (Sunshine North) 9 UNLOCKED [5]Res. 34155 26.17(8) G Peach (Cape Clear) 10 MOONLIGHT CRUISE [5]Res. 77717 25.98(1) K Tirchett (Pascoe Vale)

Race No. 9 Premier Boloney @ Stud 5:12 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 6 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ESCONDIDO (NSW)[6] 77788 FSH M Lowe (Woorndoo) 2 KALARA [6] 45446 FSTD T Deglaitis (Moolap) 3 DESTINI TENOR [6] 81844 22.85(4) D Taylor (Durham Lead) 4 HAPTIC BALE (NSW)[6] 25558 NBT S Collins (Lara) 5 OSCAR BEAM [6] 35477 NBT B Albert (Cranbourne North) 6 MAJOR DOLLAR (NSW)[6] 45732 NBT B Hodgson (Smythesdale) 7 LETTUCE HOLD ON [6] 25734 NBT J Davis (Melton West) 8 AMERICAN CHARM [6] 18882 FSH K Jordan (Little River) 9 BLUE LABEL [6]Res. 64764 NBT F Meyer (Maryborough) 10 BRACE FOR IMPACT (QLD)[6]Res. 16427 22.81(7) N Mandylaris (Preston)

Race No. 10 Country Link Rural Supplies Lara 5:27 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PATCH LANE [5] 81657 22.64(8) L Kenyon (Corio) 2 PLATINUM FORCE [5] 16438 22.97(3) W Alley (Little River) 3 MR. LATE [5] 17168 FSTD D Basile (Pascoe Vale South) 4 ONYA ELSA [5] 36434 NBT M Meyer (Bromley) 5 BARNIE'S BLASTER [5] 64314 NBT J Formosa (Heathcote) 6 COSMIC MOMENTS [5] 52177 23.04(7) J Sharp (Lara) 7 MOREIRA MAGIC [5] 71174 22.85(6) P Pace (Rockbank) 8 PROVEN MONA [5] 18756 FSH F Vantaarling (Tallygaroopna) 9 OSCAR [5]Res. 76166 22.90(8) M Collyer (Coburg East) 10 SUSPICIOUS SAM [5]Res. 31565 22.76(2) M Lloyd (Anakie)

Race No. 11 Weddemoor Plumbing & Gas 5:49 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SEE HIM RUN [5] 28877 NBT A Marum (Corop) 2 SUGAR HIT HEIDI (NSW)[5] 13457 FSTD M Delbridge (Balliang) 3 TWILIGHT CALLUM [5] 63766 NBT S Van taarling (Tallygaroopna) 4 COOPNARCHA (NSW)[5] 52553 22.86(7) F Meyer (Maryborough) 5 PARISIAN MAGIC (NSW)[5] 33386 22.62(2) J Formosa (Heathcote) 6 COSMIC LADY (NSW)[5] 88622 NBT S Collyer (Coburg North) 7 IMPLOSION LIAM (NSW)[5] 28228 22.80(2) A Marum (Corop) 8 BLACK EMBER [5] 35867 FSH P Cusack (Mount Cottrell) 9 ARROW ALLEN (NSW)[5]Res. 67558 NBT M Delbridge (Balliang) 10 NOONBARRA JOE [5]Res. 37356 22.63(5) K Turner (Lara)