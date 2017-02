Greyhound Box Draw For Geelong - Tuesday, 14 February 2017

Race No. 1 Weddemoor Plumbing & Gas 2:35 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUSH PRINCESS [M] 875 NBT D Fleming (Alvie) 2 DIAMOND REBEL [M] 486 FSH M Roberts (Lethbridge) 3 TOO FLY [M] 67663 NBT W Wellington (Teesdale) 4 BEN'S TALON (NSW)[M] 42832 NBT K Lloyd (Anakie) 5 WAS A BANKER [M] 565 FSH J Formosa (Heathcote) 6 HEARTSTRING (QLD)[M] 647 NBT C Treherne (Lara) 7 ZOENAH'S LEGACY (NSW)[M] 476 FSH Z Aleksov (Brookfield) 8 YEAH NAH REDGE [M] 58 FSH M Davison (Talbot) 9 BIG BOY ROCKET [M]Res. 28 FSH K Jones (Sebastopol) 10 VEE POWER [M]Res. 5584 NBT M Salvatore (Plenty)

Race No. 2 Country Link Rural Supplies Lara 2:55 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BUSH DASH [M] 665 NBT D Fleming (Alvie) 2 FULL OF CHARM (QLD)[M] 44 FSH D Aleksov (Brookfield) 3 ZONAH'S DREAM (NSW)[M] 4T FSH Z Aleksov (Brookfield) 4 MERL'S BLAZE [M] 86553 NBT P Gabriel (Toolern Vale) 5 REGIS REBEL [M] 588 FSH M Roberts (Lethbridge) 6 SEVERUS GRANGE [M] 37874 NBT D Vigor (Lara) 7 KHALEESI MISS [M] 235 FSH D Taylor (Durham Lead) 8 RIVERDALE PADDY [M] 55583 NBT I Green (Little River) 9 HAYWIRE BOY [M]Res. 78858 NBT M Lloyd (Anakie) 10 BUSH DANCER [M]Res. 787 FSH D Fleming (Alvie)

Race No. 3 Pet Panels.com.au 3:17 PM (VIC time) Tier 3 - Maiden event over 460 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUPCY [M] 75866 NBT P Aulakh (Mill Park) 2 EXHIBITION (NSW)[M] 35456 FSTD J Sharp (Lara) 3 LADY CHING [M] 23838 FSH T Whitford (Willow Grove) 4 LIGHT OF LIAM (WA)[M] 42626 NBT P Santoro (Melton West) 5 PSYCHOTIC MISS [M] 27 FSTD S Mannion (Balliang) 6 LAST PRINCESS [M] 44233 FSH K Ward (Mount Moriac) 7 QUEEN LA FIPA [M] 73483 FSTD E Rinaldi (Lethbridge) 8 GREY GROUSE [M] 57756 FSTD T Salpigtidis (Plenty) 9 DESTINI COLORADO [M]Res. 374 FSH E Rinaldi (Lethbridge) 10 RADICOLL ARANDT [M]Res. 75385 NBT M Zammit (Exford)

Race No. 4 Outline Print Design 3:42 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COOPNARCHA (NSW)[5] 55354 22.86(7) F Meyer (Maryborough) 2 PINGU (SA)[5] 47486 22.74(7) G Campbell (Anakie) 3 NEXT GRANGE [5] 27626 NBT E Vigor (Anakie) 4 UNCOOL ALBERT [5] 46184 22.54(2) J Formosa (Heathcote) 5 ROLL 'EM MISSY [5] 55328 NBT T Noy (New Gisborne) 6 SAMSARA LASS [5] 47574 22.60(2) J Sharp (Lara) 7 MAXIMUM MELVA [5] 34718 22.71(8) A Courts (Lara) 8 CRUISEN BILLY [5] 87654 22.79(1) G Peach (Cape Clear)

Race No. 5 Tts Electrics 3:58 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BARRY BOMBER [7] 12537 NBT C Stanton (Clunes) 2 MAGENTA GOLD [7] 41848 FSH R Minarelli (Devon Meadows) 3 FABOOM [7] 26357 FSH T Whitford (Willow Grove) 4 CAPRICORN STORM [7] 52416 26.21(1) T Stainer (Bacchus Marsh) 5 LATIGO [7] 72342 NBT T Deglaitis (Moolap) 6 DESTINI RIPTIDE [7] 37777 NBT A Panetta (Melton West) 7 JOSIE JO [7] 67887 NBT W Wellington (Teesdale) 8 LAST ANGEL [7] 61526 NBT B Cook (Sebastopol) 9 WHY NOT GEORGE [7]Res. 43857 26.70(8) A Marum (Corop) 10 MINNIE HA HA [7]Res. 26134 FSH R Fisher (Streatham)

Race No. 6 Premier Boloney @ Stud 4:22 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 ROCK'EM ELVIS [5] 57576 26.09(6) J Forbes (Newport) 2 EMI'S BOY MURPH [5] 53241 NBT L Lyons (Sunshine North) 3 PURE SACRIFICE [5] 41884 FSTD M Salvatore (Plenty) 4 MISTER BLUE [5] 46116 FSH S Cassar (Creswick) 5 PERFECT RIDER [5] 22215 NBT T Salpigtidis (Plenty) 6 SMASHING EVIE (NSW)[5] 7635F NBT R Rutland (West Melton) 7 ELUSIVE PEARL (NSW)[5] 36633 NBT T Salpigtidis (Plenty) 8 MAXIMUM MOO [5] 57557 26.17(2) A Courts (Lara) 9 TIME TAKER [5]Res. 71866 26.03(1) K Lloyd (Anakie) 10 HOME RUNNER [5]Res. 76367 25.98(6) E Lloyd (Anakie)

Race No. 7 Nardi Produce (1-2 Wins) 4:44 PM (VIC time) Tier 3 - Restricted Win event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SECRET NUMBER [7] 21566 26.15(7) D Carr (Mininera) 2 IRON VEE [6] 52116 FSH T Salpigtidis (Plenty) 3 REALITY GIRL [6] 25555 NBT D Carr (Mininera) 4 BLITZEN BELL [6] 54465 NBT B Cunningham (Wyndham Vale) 5 BARROOM SHIRAZ [7] 75477 FSH T Whitford (Willow Grove) 6 MAGIC MALDINI [6] 12435 25.99(5) T Monaghan (Blakeville) 7 SAM'S GENERAL [6] 31757 FSTD W Hansen (Daisy Hill) 8 EAT MY SHORTS [7] 35647 26.36(5) D Welsh (Belmont) 9 MRS. PRESSLEY [7]Res. 33417 26.32(7) J Higgins (Napoleons) 10 WE WISH [7]Res. 1878 FSTD A Kenyon (Corio)

Race No. 8 Lynette's Florist 5:09 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 460 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 DEADSET JET [5] 21483 NBT T Deglaitis (Moolap) 2 QUINK [5] 57768 FSTD J Formosa (Heathcote) 3 SEE HIM RUN [5] 77466 NBT A Marum (Corop) 4 HURRICANE QUEEN (NSW)[5] 37726 NBT D Welsh (Belmont) 5 MORNING CRUISE [5] 85883 25.78(6) M Cauchi (St Leonards) 6 ROLL 'EM SHARKY [5] 48478 NBT J Formosa (Heathcote) 7 RED TONE [5] 18364 NBT G Hansen (Daisy Hill) 8 HE'S YOUR MATE [5] 48564 FSTD J Formosa (Heathcote) 9 TIME TAKER [5]Res. 71866 26.03(1) K Lloyd (Anakie) 10 DREAM OF SUCCESS [5]Res. 53676 25.87(1) B Reid (Lovely Banks)

Race No. 9 Jims Mowing - Geelong 5:27 PM (VIC time) Tier 3 - Grade 7 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RANGIORA (NSW)[7] 54826 NBT C Morris-flynn (Wendouree) 2 GOOD GONE BAD [7] 6861 22.92(8) J Sharp (Lara) 3 BALD WAL (QLD)[7] 24736 NBT D Beasley (Footscray West) 4 BUSH DESTROYER [7] 6513 23.11(2) D Fleming (Alvie) 5 CAMPARI LAD [7] 34158 23.03(5) J Higgins (Napoleons) 6 SHADOW BOLT [7] 17272 NBT M Lloyd (Anakie) 7 FANCY TALON (NSW)[7] 24158 22.93(6) M Lloyd (Anakie) 8 BARON DESTINI [7] 53313 23.23(8) J Rinaldi (Lethbridge) 9 TRICK OF LIGHT [7]Res. 316 FSH D Taylor (Durham Lead) 10 SKIDLISHA [7]Res. 187 FSH M Davison (Talbot)

Race No. 10 Tab Rewards (1-2 Wins) 5:52 PM (VIC time) Tier 3 - Restricted Win event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 KEV'S FANTASY [6] 32114 NBT N Carthew (Newcomb) 2 GUNMETAL ANGEL [6] 22473 NBT J Formosa (Heathcote) 3 YAALA [6] 52358 23.09(8) A Welsh (Breamlea) 4 IMA TERROR [7] 43238 NBT D Beasley (Mount Cottrell) 5 BARON LAD [6] 57666 FSH J Formosa (Heathcote) 6 FLAMING CAUSEWAY [7] 56468 NBT J Jacobs (Carisbrook) 7 WRECKER ONE (NSW)[6] 74517 22.81(8) N Bell (Point Lonsdale) 8 MANHATTAN MAN [6] 13677 FSH M Said (Diggers Rest) 9 OUTA MANILA (NSW)[7]Res. 38877 NBT J Wickham (Newcomb) 10 TRICK OF LIGHT [7]Res. 316 FSH D Taylor (Durham Lead)

Race No. 11 Merv Jennings Signs 6:13 PM (VIC time) Grade 5 T3 event over 400 metres at Geelong Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 COSMIC GOLDIE [5] 58224 22.84(2) C Treherne (Lara) 2 SUSPICIOUS LEE [5] 88248 22.72(1) J Frewin (Anakie) 3 OUR LUCK [5] 68682 NBT T Monaghan (Blakeville) 4 DYNASTY GURU [5] 54655 NBT P Frost (Heathcote) 5 SCOT'S DUNKER [5] 14687 22.69(4) K Breen (Lake Bolac) 6 CHIEF BRIT [5] 67658 22.91(3) A Marum (Corop) 7 DANNY BROOK [5] 88578 NBT J Jacobs (Carisbrook) 8 MICK RYDIAN (NSW)[5] 74775 22.82(3) G Campbell (Anakie)