Race No. 2 Millers Muzzles (300+ Rank) 10:12 AM (VIC time)

Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 RIGHT SAID FRANK [M] 23353 NBT J Sharp (Lara)

2 TRIBE [M] 56333 NBT W Elson (Seymour)

3 MERINDA ESTELLA (TAS)[M] 8563 NBT R Britton (Lara)

4 LIBERTY DIAMOND [M] 3 FSH P Trim (Devon Meadows)

5 EXHIBITION (NSW)[M] 86742 NBT J Sharp (Lara)

6 GINZA LION [M] 83252 NBT M Wallworth (New Gisborne)

7 HARRIET BALE (NSW)[M] 63 NBT H Collins (Lara)

8 WHACKER FANCY [M] 74573 NBT V Watson (Sunbury)

9 IT IS DONE [M]Res. 58 FSH G Buchanan (Sunday Creek)