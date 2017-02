Greyhound Box Draw For Geelong - Tuesday, 7 February 2017

Race No. 1 P & R Food Services 3:11 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 RUPCY [M] 75866 NBT P Aulakh (Mill Park) 2 WICKED HILLARY [M] 43525 FSH M Lithgow (Devon Meadows) 3 MISS SPRINGER (NSW)[M] 87688 FSH V Watson (Sunbury) 4 RIVERDALE PADDY [M] 55558 NBT I Green (Little River) 5 ARION BALE (NSW)[M] FSH J Collins (Lara) 6 KAYOBY [M] FSH M Dopper (Lara) 7 GREY GROUSE [M] 5775 NBT T Salpigtidis (Plenty) 8 BEN'S TALON (NSW)[M] 64283 NBT K Lloyd (Anakie)

Race No. 2 Merv Jennings Signs 3:32 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 QUICK PAWS BOLAC [M] 88688 NBT A Harding (Hamilton) 2 JEAN ALLEN (NSW)[M] FSH J Collins (Lara) 3 SWIFT OPERATOR (NSW)[M] 33287 NBT M Cauchi (St Leonards) 4 DARB'S THE MAN [M] 2567 NBT R Fisher (Lara) 5 ZIPPING QUEEN (NSW)[M] FSH T Collins (Pearcedale) 6 CHURCH PARADE [M] 564 FSH D White (Sunbury) 7 BARNEY COCO [M] 88887 NBT V Watson (Sunbury) 8 GOOD GONE BAD [M] 686 NBT J Sharp (Lara)

Race No. 3 Nardi Produce 3:51 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 GRAPHITE JACK [M] FSH M Dopper (Lara) 2 JAI JAI AWAY (NSW)[M] 7642 NBT V Watson (Sunbury) 3 QUEEN LA FIPA [M] 7348 NBT E Rinaldi (Lethbridge) 4 WHY NOT BECKY [M] 64345 FSH K Kubik (Epping) 5 GALO'S BEST [M] FSH K Tirchett (Pascoe Vale) 6 KATE BALE (NSW)[M] 64F5 FSH J Collins (Lara) 7 BEKIM'S ELITE (NSW)[M] 66475 NBT R Fisher (Lara) 8 ASTON BOAK [M] 5545 FSH D Trewin (Lara)

Race No. 4 Lynette's Florist 4:11 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 WHY NOT WILL [M] 77517 FSH S Lithgow (Devon Meadows) 2 VEE POWER [M] 558 NBT M Salvatore (Plenty) 3 CATHY'S TIGER [M] 74577 NBT K Ward (Mount Moriac) 4 RIVERDALE COCKY [M] FSH I Green (Little River) 5 SNOW BOMBER [M] 44573 NBT G Green (Lethbridge) 6 MERL'S ANGEL [M] 48745 FSH P Gabriel (Toolern Vale) 7 RANA ALLEN (NSW)[M] FSH J Collins (Lara) 8 CHILLING EFFECT (NSW)[M] FSH J Sharp (Lara)

Race No. 5 Jims Mowing - Geelong 4:32 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 HAYWIRE BOY [M] 77885 FSTD M Lloyd (Anakie) 2 RADICOLL ARANDT [M] 67538 NBT M Zammit (Exford) 3 YABBA DABBA DO [M] FSH J Sharp (Lara) 4 EMGEE SPRINTER [M] 76876 NBT A Marum (Corop) 5 BRUCE MAE (TAS)[M] 368 NBT M Hynes (Anakie) 6 GAMERON BALE (NSW)[M] 5 FSH J Collins (Lara) 7 PAGE BOY [M] 7 FSTD J Sharp (Lara) 8 BLACKPOOL ALEXIS (NSW)[M] FSH L Kenyon (Corio) 9 CRACKERJACK MAN [M]Res. 343 NBT A Courts (Lara)

Race No. 6 Country Link Rural Supplies Lara 4:51 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SCOTT COSMIC [M] 37747 FSH G Febey (Braybrook) 2 DESTINI CHARGER [M] 63365 NBT J Rinaldi (Lethbridge) 3 JUST A PEANUT [M] 37463 NBT R Gatt (Altona Meadows) 4 MAHLO NACHO [M] 22537 NBT J Vassallo (Wyndham Vale) 5 KLEMO [M] 78845 FSH L Lacy (Noble Park) 6 HARRIET BALE (NSW)[M] 63626 FSTD H Collins (Lara) 7 ZIPPING BRONCO (NSW)[M] 2 FSH D Pattinson (Pearcedale) 8 LOST BLUE [M] FSH J Sharp (Lara) 9 CRACKERJACK MAN [M]Res. 343 NBT A Courts (Lara)

Race No. 7 Weddemoor Plumbing & Gas 5:12 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TAKE THE RAPID [M] 374 FSH D Turnley (Diamond Creek) 2 ZIPPING MARO (NSW)[M] FSH T Collins (Pearcedale) 3 MERL'S BLAZE [M] F8655 FSH P Gabriel (Toolern Vale) 4 DON'S MAGIC [M] 845 FSTD L Morshead (Barongarook) 5 HELEN ALLEN (NSW)[M] 6 FSH J Collins (Lara) 6 MUMMA BAKES [M] 56 FSH D Boots (Merrigum) 7 OCTO BURN [M] 35424 FSH J Mccallum (Craigieburn) 8 SHAKEY SALLY (QLD)[M] 72 NBT J Sharp (Lara)

Race No. 8 The Beckley Centre Geelong 5:34 PM (VIC time) All Maiden event over 460 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 CRACKERJACK BROM [M] 57424 NBT A Courts (Lara) 2 ONI BALE (NSW)[M] 56466 FSH D Welsh (Belmont) 3 NEFARIOUS [M] 88867 FSTD A Marum (Corop) 4 QUEEN ALLEN (NSW)[M] 67 FSH J Collins (Lara) 5 CHERYL'S BOY (NSW)[M] 75757 NBT J Rennie (Beeac) 6 WINSTON CRUISE [M] 4267 NBT M Cauchi (St Leonards) 7 ZIPPING MAISY (NSW)[M] 4 FSH D Pattinson (Pearcedale) 8 YAD MAI [M] 63335 NBT D Dawson (Preston) 9 CRACKERJACK MAN [M]Res. 343 NBT A Courts (Lara)

Race No. 9 Xtreme Technology 5:52 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BABA O'RILEY [M] 84 FSH D Boots (Merrigum) 2 MAHLO HAWKEYE [M] 464 NBT J Palma (Lara) 3 LINDA BALE (NSW)[M] 5585 FSTD J Collins (Lara) 4 MOTORS TOO FAST [M] 78888 NBT A Harding (Hamilton) 5 NITROLICIOUS (NSW)[M] 57884 NBT R Rutland (West Melton) 6 MERCAT [M] FSH D Basile (Pascoe Vale South) 7 ELLIE'S BLUE [M] 57636 NBT J Rennie (Beeac) 8 BELLACHINO [M] 628 FSH P Furci (Maribyrnong)

Race No. 10 Outline Print Design 6:14 PM (VIC time) All Maiden event over 400 metres at Geelong Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FRAN ALLEN (NSW)[M] 52 FSH J Collins (Lara) 2 BLACKPOOL DONNY (NSW)[M] FSH A Kenyon (Corio) 3 ROY BOY [M] FSH L Morshead (Barongarook) 4 ALOUETTE JOSIE [M] 32778 FSH K Ward (Mount Moriac) 5 EXFORD PEGGY [M] 3 FSH D Mcintyre (Exford) 6 LATER SKATERS [M] 55 FSH D Boots (Merrigum) 7 KYNAN'S REVENGE [M] 365 FSH K Kelly (Wallan) 8 BONNA BALE (NSW)[M] 3 FSH H Collins (Lara)