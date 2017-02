Race No. 12 All 4 Paws & Claws (250+rank) 3:44 PM (VIC time)

Grade 5 event over 300 metres at Healesville Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 STRESS STAR [5] 42743 NBT N Carthew (Newcomb)

2 DON'S LICKER [5] 78568 16.98(5) K Ward (Mount Moriac)

3 DE GOEY [5] 74852 FSTD J Talgi (Devon Meadows)

4 GO GO DANNI [5] 44577 17.18(3) D Dawson (Crossover)

5 ROSE OF DYANNA [5] 14345 16.86(8) T Currie (Chadstone)

6 MY BABY PORSCHA [5] 61233 16.55(5) T Cortese (Hampton Park)

7 ANOTHER HOPE [5] 24477 NBT D Cortese (Hampton Park)

8 ONTO JATT [5] 14624 16.68(8) N Tapp (Giffards West)

9 PAPPA GALLO [5]Res. 56766 NBT M Cortese (Hampton Park)