Greyhound Box Draw For Healesville - Sunday, 15 January 2017

Race No. 1 Smith & Calder Sign Co. 12:04 PM (VIC time) Grade 7 event over 350 metres at Healesville Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BALLISTIC BEAUTY [7] 65618 FSH P Smith (Pascoe Vale South) 2 ZULU ZOE [7] 64442 NBT K Mccann (Rosebud West) 3 TAYTOR TOT [7] 4416 19.94(5) E Fothergill (Numurkah) 4 SWIFT SPUR [7] 41243 19.73(8) E Fothergill (Numurkah) 5 GOLD RUSH DOZER [7] 24421 NBT J Reddoch (Healesville) 6 SWIFT KNOCKOUT [7] 53267 FSH E Fothergill (Numurkah) 7 EARLY KING [7] 7251 NBT R Ashworth (Cowwarr) 8 BIG ROMAN [7] 56887 NBT J Mangion (Numurkah) 9 GLIB LIGHTNING [7]Res. 84544 19.96(7) A Charleton (Deer Park) 10 BLUE DECEPTION [7]Res. 78781 NBT G Johnson (Chum Creek)

Race No. 2 Tab - We Love A Bet 12:19 PM (VIC time) Grade 6 event over 350 metres at Healesville Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MAJOR GOLD (NSW)[6] 55344 19.81(6) B Hodgson (Smythesdale) 2 MAYFAIR MISS [6] 42524 19.88(2) G Johnson (Chum Creek) 3 BUZMAN BENZ (QLD)[6] 71473 20.02(8) G Johnson (Chum Creek) 4 HEY HEY FOZZ [6] 22611 FSTD B Fothergill (Numurkah) 5 LETTUCE HOLD ON [6] 57342 NBT J Davis (Melton West) 6 DOZER GOLD [6] 63233 19.75(8) J Reddoch (Healesville) 7 LADY OF ELLIE [6] 25273 NBT D Dawson (Crossover) 8 UNUSABLE [6] 16514 NBT M Filomeno (Craigieburn) 9 YORGI [6]Res. 55546 20.30(1) J Mangion (Numurkah) 10 SHAKEY BENZ (QLD)[6]Res. 75865 19.77(5) G Johnson (Chum Creek)

Race No. 3 Topcat Video Productions Final 12:35 PM (VIC time) Mixed 6/7 Final event over 350 metres at Healesville Of $1,180 Prizemoney.

1st: $825 2nd: $235 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 UNLIKABLE [5] 27571 19.79(2) M Filomeno (Craigieburn) 2 MISS JUDDY [6] 27242 NBT C Mclennan (Airport West) 3 MALLARD [5] 42111 19.63(8) G Brett (Werribee) 4 TAXI (NSW)[6] 43522 NBT D Burge (Kinglake West) 5 PRINCESS BRIANA [6] 75861 19.53(7) M Filomeno (Craigieburn) 6 ENCHANTING IMAGE [5] 12161 19.17(5) G Summers (Hazelwood North) 7 VISTA BANDIT [6] 26452 19.53(1) G Selkrig (Devon Meadows) 8 GOTCHA MONEY (QLD)[6] 34521 19.69(3) N Koutsourakis (Pearcedale) 9 MAHLO BLACKHAWK [6]Res. 46432 NBT J Vassallo (Wyndhamvale) 10 ZULU ZOE [7]Res. 64442 NBT K Mccann (Rosebud West)

Race No. 4 Queens Of Healesville Ht1 12:53 PM (VIC time) S/E Heat event over 350 metres at Healesville Of $1,180 Prizemoney.

1st: $825 2nd: $235 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 MISS PEPPERONI [5] 57857 NBT G Edwards (Cranbourne West) 2 MAGIC MOON DUST [5] 31144 19.45(6) C O'brien (Broadford) 3 LET'S RUN [5] 12455 NBT J Sharp (Lara) 4 CAIRNLEA NANCY [M] 57 FSH A Xerri (Merrimu) 5 TWO TIME [5] 56F52 NBT J Sharp (Lara) 6 MARMASETTE [5] 13678 FSH B Milne (Kilmore) 7 IT'S ALL TALK [1] 11211 18.93(1) A Galea (Sunshine North) 8 TAKE THE RAPID [M] 3 FSH D Turnley (Diamond Creek) 9 SPIN THAT WHEEL [M]Res. FSH A Xerri (Merrimu)

Race No. 5 Kings Of Healesville Ht1 1:10 PM (VIC time) S/E Heat event over 350 metres at Healesville Of $1,180 Prizemoney.

1st: $825 2nd: $235 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 TO THE GALO'S [3] 61138 19.17(1) P Smith (Pascoe Vale South) 2 TWO SEASONS [4] 26421 19.20(8) C Paez (Athlone) 3 VISTA KING [4] 78524 19.27(2) G Selkrig (Devon Meadows) 4 JOHNNY'S RETURN [4] 24232 19.13(2) K Sweeney (Gladysdale) 5 EYES ON YOU [5] 18414 19.47(7) A Terry (Cranbourne South) 6 TRICKY TRON (QLD)[5] 38113 FSH A Xerri (Merrimu) 7 UNBACKABLE [5] 24765 19.05(1) M Filomeno (Craigieburn) 8 CRUMP'S LEGEND [6] 46425 FSH J Sharp (Lara)

Race No. 6 Queens Of Healesville Ht2 1:28 PM (VIC time) S/E Heat event over 350 metres at Healesville Of $1,180 Prizemoney.

1st: $825 2nd: $235 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 SUB ZERO MAGIC [5] 14786 NBT J Sharp (Lara) 2 TZAR NORMA [3] 14461 19.33(7) J Mccallum (Craigieburn) 3 HURRICANE QUEEN (NSW)[5] 43812 NBT M Tharle (Cranbourne) 4 MILBURN GOLD [5] 41312 19.41(5) B Milne (Kilmore) 5 KEEP TALKING [4] 65144 19.06(2) M Galea (Sunshine North) 6 MY BABY PORSCHA [5] 88854 19.43(8) T Cortese (Hampton Park) 7 ABLAZIN MIKADO [5] 71447 NBT M Barber (Hoddles Creek) 8 SANDY MONELLI [5] 45321 NBT D Prout (Stratford) 9 SPIN THAT WHEEL [M]Res. FSH A Xerri (Merrimu)

Race No. 7 Kings Of Healesville Ht2 1:45 PM (VIC time) S/E Heat event over 350 metres at Healesville Of $1,180 Prizemoney.

1st: $825 2nd: $235 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 PAPPA GALLO [5] 25472 19.45(4) M Cortese (Hampton Park) 2 LEKTRA BLICAVS [5] 24612 19.29(3) J Sharp (Lara) 3 MASTER PHELPS [1] 51526 19.11(8) T Salih (Springvale) 4 EARLY THUNDER [6] 15134 19.49(4) K Ryan (Cowwarr) 5 BOURBON AN KAHN (SA)[3] 16323 19.33(1) G Paez (Athlone) 6 BEAR'S GOLD [3] 12115 19.04(5) K Hellmuth (Pearcedale) 7 CULLQUIN BOMBER [5] 22511 19.24(4) R Anchen (Nagambie) 8 WOLFBANE MCCABE (QLD)[5] 65154 19.35(1) P Romagnino (Moe)

Race No. 8 Kings Of Healesville Ht3 2:03 PM (VIC time) S/E Heat event over 350 metres at Healesville Of $1,180 Prizemoney.

1st: $825 2nd: $235 3rd: $120. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 BRILLIANT SHOT (NSW)[3] 13622 19.23(7) A Azzopardi (Myrniong) 2 AMLIN PRINCE [4] 32211 19.18(8) G Sneyders (Nilma North) 3 SELYNYA FLASH [3] 47573 19.46(1) S Coates (St Albans Park) 4 HAIYAN [1] 12834 19.06(7) T Salih (Springvale) 5 SECRET SOCIETY (NSW)[4] 13278 19.20(1) P Furci (Maribyrnong) 6 SPAZZY BLUE [5] 41244 NBT C Cortese (Hampton Park) 7 EARLY EXPRESS [7] 1764 19.33(6) R Ashworth (Cowwarr) 8 BIDE TIME [4] 32512 18.97(7) J Sharp (Lara)

Race No. 9 Straights Functions & Events 2:26 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 350 metres at Healesville Of $1,000 Prizemoney.

1st: $700 2nd: $200 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 FANCY BOUNCE (NSW)[5] 64552 NBT N Burns (Rushworth) 2 MAJOR SPOILS (NSW)[5] 27225 NBT B Hodgson (Smythesdale) 3 PRETTY MACHINE [5] 31652 19.38(8) A Terry (Cranbourne South) 4 FUELISH [5] 33134 FSH K Hellmuth (Pearcedale) 5 MY ARIZONA ROOM [4] 23172 19.09(5) A Terry (Cranbourne South) 6 GOTTA RUSH [5] 33415 FSTD S Melville (Beveridge) 7 DOZER LAD [5] 64652 19.48(4) J Reddoch (Healesville) 8 TIGER BUTCH [5] 25613 19.56(2) R Martin (Albion) 9 HUGH MADE WHO [5]Res. 88565 NBT G Johnson (Chum Creek) 10 OLD ZEBB [5]Res. 67887 NBT J Mangion (Numurkah)

Race No. 10 Tab Rewards 2:46 PM (VIC time) Grade 5 event over 350 metres at Healesville Of $945 Prizemoney.

1st: $660 2nd: $190 3rd: $95. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 STRUMMER EXPRESS [5] 16117 19.44(1) D Furey (Devon Meadows) 2 STROKE OF GENIUS [5] 42228 19.47(4) S Thomas (Junction Village) 3 SCENIC SHOT (NSW)[5] 33825 NBT B Debono (Avalon) 4 BEAR MAGIC [5] 52235 19.42(7) P Vogelzang (Mansfield) 5 DESTINI DOLL [5] 2463T FSH M Collyer (Coburg East) 6 ANOTHER HOPE [5] 83465 NBT D Cortese (Hampton Park) 7 WISE HARRY [5] 42732 NBT T Fernandes (Tragowel) 8 SKETCHY SPRITE (NSW)[5] 46865 NBT M Abey (Huntly) 9 HUGH MADE WHO [5]Res. 88565 NBT G Johnson (Chum Creek) 10 OLD ZEBB [5]Res. 67887 NBT J Mangion (Numurkah)

Race No. 11 All 4 Paws & Claws Pet Resort 3:05 PM (VIC time) Mixed 4/5 event over 300 metres at Healesville Of $1,000 Prizemoney.

1st: $700 2nd: $200 3rd: $100. No.NameGradeFormBestLastTrainer 1 LIKE A FANCY [4] 5341T 16.45(3) A Galea (Sunshine North) 2 ROSE MAGIC [4] 13673 16.73(6) D Ryan (Boronia) 3 TOM'S GIFT (NSW)[5] 52631 FSTD D Davis (Melton West) 4 TOMMY TWO [4] 31131 16.71(6) A Galea (Sunshine North) 5 PUZZLE AND ME [4] 17F87 16.63(8) D Dawson (Crossover) 6 LEAVE ME OUT [5] 35325 FSTD D Jarvis (Sydenham) 7 REGIONAL CHIEF [5] 56F16 FSTD B Hodgson (Smythesdale) 8 UNCATCHABLE [4] 56762 16.65(6) M Filomeno (Craigieburn) 9 SCHOONER (QLD)[5]Res. 6828F NBT A Peak (Flowerdale) 10 ROSHANI'S DREAM [5]Res. 33546 NBT R Martin (Albion)