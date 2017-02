Race No. 1 Top Cat Video Productions 12:15 PM (VIC time)

Maiden event over 350 metres at Healesville Of $710 Prizemoney.

1st: $500 2nd: $140 3rd: $70.

No.NameGradeFormBestLastTrainer

1 RADICOLL ARANDT [M] 53852 NBT M Zammit (Exford)

2 KORCHECK [M] 23342 NBT A Campbell (Drouin)

3 SMALL DECISION (NSW)[M] 44 FSH N Perkins (Romsey)

4 TAKE THE CAKE (NSW)[M] 64222 FSH P Strutt (Wagga Wagga)

5 RAPANUI REVIVAL [M] 323 NBT G Selkrig (Devon Meadows)

6 INDIRA'S GIRL [M] FSH A Gringhuis (Ripplebrook)

7 YOU WILL [M] 3 FSH S Dervish (Lancaster)

8 IT IS DONE [M] 87775 NBT G Buchanan (Sunday Creek)

9 BIG BOY BUZZ (NSW)[M]Res. FSH P Smith (Pascoe Vale South)